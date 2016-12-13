Coolblue breidt verder uit naar Millenniumtower

Coolblue breidt verder uit aan het Rotterdamse Weena, schrijft het AD. De klantenservice van een van de grootste webshopbedrijven in de Benelux draait overuren en verhuisde onlangs naar twee verdiepingen in de Millenniumtower.

Reden voor de verhuizing naar het buurpand op het Weena is de grote groei in aantal Coolblue'ers. Dit jaar zijn al meer dan 1.000 nieuwe werknemers aangenomen. Het totale personeelsbestand staat nu op 2.500 werknemers.

Groei

Het Rotterdamse bedrijf heeft zeven fysieke winkels in Nederland en drie in Vlaanderen. Coolblue denkt erover na om in de toekomst andere kantoorruimtes rondom het Weena te huren. ,,Door de verhuizing en het in gebruik nemen van een extra verdieping in ons huidige Weena-gebouw is er ruimte om verder te groeien'', aldus een woordvoerder.

Coolblue verkoopt producten via het internet in twaalf categorieën. Er is een fysieke winkel in Rotterdam, zodat klanten weten waar ze heen kunnen als er bijvoorbeeld iets niet werkt na een online aankoop.

