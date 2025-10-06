Wachtlijst door overvol stroomnet langer en langer: duizenden bedrijven erbij

Het lukt nog niet om meer ruimte te vinden voor bedrijven op het overvolle stroomnet. De wachtlijst is in een paar maanden tijd gegroeid van 12.000 naar 14.000 ondernemingen.

Dat meldt demissionair klimaat- en energieminister Sophie Hermans (VVD) maandag aan de Tweede Kamer. Zij wil om tafel met netbeheerders en het bedrijfsleven. „Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer”, waarschuwt zij.

Hoop gevestigd op flexibiliteit bedrijven

Hermans had haar hoop onder meer gevestigd op flexibiliteit van bedrijven die op piekmomenten minder kunnen verbruiken, zodat er ruimte komt voor anderen. Op die manier zou de bestaande netcapaciteit beter kunnen worden benut, zolang de benodigde uitbreiding en verzwaring van het stroomnet nog niet is gerealiseerd.

Maar deze aanpak ‘komt in de praktijk nog onvoldoende van de grond’, moet de minister nu erkennen. Het kost netbeheerders veel moeite om grootverbruikers hiertoe te verleiden. Om deze maatregel echt tot een succes te maken, is bovendien medewerking nodig van bedrijven die zelf nu geen hinder ondervinden van de krapte op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd.

Fossiele opwek met gas is geen toekomstbestendige oplossing Sophie Hermans Demissionair minister klimaat en energie (VVD)

Capaciteitsproblemen op piekmomenten

Nu al wordt op plekken met grote capaciteitsproblemen op piekmomenten elektriciteit opgewekt met gasgeneratoren. „Fossiele opwek met gas is geen toekomstbestendige oplossing”, vindt ook Hermans. Maar het kan volgens de minister een noodzakelijke stap zijn op weg naar een economie waarin bedrijven juist afstappen van fossiele brandstoffen.

Daarnaast wordt bekeken of het bestaande net zwaarder kan worden belast. Netbeheerders onderzoeken nu of dit kan zonder dat de betrouwbaarheid in het geding komt. De eerste resultaten daarvan worden volgende maand al verwacht, het eindrapport begin volgend jaar.

