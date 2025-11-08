Oplossingen voor het overvolle stroomnet: hoe een zwembad ondernemers van de energiewachtlijst laat verdwijnen

Elektrische warmtepompen eruit en een aansluiting op het warmtenet erin. Door deze aanpassing in het ontwerp voor de nieuwbouw van het Caribabad in Gorinchem krijgen per direct zes ondernemers in de omgeving hun langverwachte aansluiting op het energienet. Voor de bedrijven betekent dit dat zij extra mensen in dienst kunnen nemen.

„Door deze keuze hebben wij voor ons nieuwe bad de helft minder energie nodig’’, zegt wethouder financiën Marjo Molengraaf van Gorinchem, tegen AD. De ondernemers stonden op een wachtlijst die netbeheerder Stedin in oktober 2023 instelde. In de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe dreigde het stroomnet namelijk overbelast te raken. Grootverbruikers konden geen nieuwe energieaansluiting krijgen.

Elektriciteitsvraag teruggeschroefd

Ook de nieuwbouw van het bad belandde op de lijst. Door zijn elektriciteitsvraag terug te schroeven, biedt het nieuwe zwembad ruimte voor zes bedrijven met een grote energievraag.

Regiodirecteur van Stedin Maarten Bijl: „Om je een idee te geven: met die vrijgekomen elektriciteit van het zwembad kun je tweehonderd wasmachines tegelijkertijd draaien. Of eindelijk die lasersnijmachine gebruiken die je net had gekocht toen wij meldden dat het energienet vol zat.’’



Vergelijk het met een auto waarmee je 200 kilometer per uur rijdt op een weg waar dat mag Maarten Bijl Stedin

Dat laatste overkwam ondernemer Rainier Klein van RVS Perfect uit Hardinxveld-Giessendam. Zijn aankoop stond al die tijd ongebruikt in de opslag. Klein: „We kunnen niet alleen weer vooruitkijken, we kunnen ook al onze machines tegelijk aanzetten. Doordat ik die extra energie heb, kan ik mijn bedrijf uitbreiden met een nieuwe loods en meer personeel.’’

84 ondernemers blij gemaakt

„We hebben geen zes, maar uiteindelijk 84 ondernemers en instellingen blij kunnen maken met het nieuws dat zij van de wachtlijst zijn’’, zegt Bijl. Want de keuze om het zwembad anders te verwarmen, blijkt slechts een klein deel van de winst. Bijl legt uit hoe dit kan. „Het overgrote deel van de extra energie op het netwerk is ontstaan doordat hoogspanningsstation Arkel zwaarder wordt belast. Samen met Tennet, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, hebben we de grenzen opgezocht van wat mogelijk is. Daarvoor hebben we letterlijk elk onderdeel doorgemeten.’’

Nu blijkt dat verdeelstation Arkel de grote piekbelastingen veilig aankan. „Vergelijk het met een auto waarmee je 200 kilometer per uur rijdt op een weg waar dat mag’’, zegt Bijl. „Op piekmomenten gaat het verdeelstation topprestaties leveren. Wanneer zo’n piek achter de rug is, krijgt alles weer de tijd om af te koelen.’’

Of Stedin in andere delen Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht op dezelfde manier de capaciteit van het stroomnetwerk kan vergroten, durft Bijl niet te zeggen. „Het gehele netwerk wordt al enige jaren zwaarder belast. Voor het hoogspanningsstation Arkel hebben we tot op elk onderdeel uitgerekend wat de maximale capaciteit is. Het is niet ondenkbaar dat we meer hoogspanningsstations gaan doorrekenen, maar zover is het nog niet.’’

Nog geen oplossing voor iedereen

Bijl hoopt daarom dat ondernemers zelf ook verkennen of er alternatieve mogelijkheden voor hen zijn. Zo kwam de overstap naar het warmtenet voor de nieuwbouw van het Caribabad in beeld nadat Stedin aankondigde dat grootverbruikers niet op het net konden. Extra voordeel: de gemeente Gorinchem is goedkoper uit met het warmtenet dan met warmtepompen.

Ondanks het goede nieuws voor 84 ondernemers staan er nog dertig bedrijven op de wachtlijst die extra stroom nodig hebben.