Installateur Hoppenbrouwers werd voor 4 ton gehackt: dit zijn de lessen

Een cyberaanval kan een bedrijf volledig stilleggen. Voor installatiebedrijf Hoppenbrouwers Techniek werd dat in 2021 werkelijkheid. Op een vrijdagavond gingen de systemen van het bedrijf offline door een ransomware-aanval. Voor een organisatie met duizenden medewerkers betekende dat dat projecten, planning en communicatie plotseling tot stilstand kwamen.

Marcel de Boer vertelde over cybersecurity tijdens Business Boost Live 2025. Met de nieuwe editie van het evenement voor de boeg, blikken we nog één keer terug.

Voor veel bedrijven kan zo’n situatie grote gevolgen hebben. Werkzaamheden lopen vertraging op, klanten kunnen niet worden geholpen en interne processen vallen stil. Ook bij Hoppenbrouwers werd al snel duidelijk dat de impact groot kon zijn.



Externe experts die werden ingeschakeld verwachtten dat het herstel weken zou duren. Binnen het bedrijf klonk echter een andere boodschap. Die uitspraak werd het begin van een intensief weekend waarin medewerkers alles op alles zetten om het bedrijf weer operationeel te krijgen.

Crisis brengt focus

Meer dan 200 medewerkers gingen direct aan de slag om systemen te herstellen en processen opnieuw op te bouwen. Teams uit verschillende onderdelen van het bedrijf werkten samen om zo snel mogelijk weer toegang te krijgen tot belangrijke systemen. Volgens directeur Marcel de Boer ontstond daardoor een bijzondere energie binnen de organisatie. Iedereen wist dat snelle actie noodzakelijk was. Medewerkers werkten samen, deelden informatie en zochten oplossingen. De gezamenlijke inzet zorgde ervoor dat de organisatie stap voor stap weer op gang kwam.

Maandagochtend was Hoppenbrouwers weer operationeel. De directe schade bedroeg ongeveer 400.000 euro. Volgens het bedrijf had de financiële impact veel groter kunnen zijn wanneer het herstel langer had geduurd.

Marcel de Boer. Foto Tribe.

Voorbereiding maakt verschil

Volgens De Boer speelde voorbereiding een belangrijke rol bij het snelle herstel. Hoppenbrouwers investeerde al jaren in cyberveiligheid. Technische maatregelen, procedures en bewustwording waren al aanwezig voordat de aanval plaatsvond. Daardoor wist het bedrijf snel welke stappen moesten worden gezet om systemen te herstellen en risico’s te beperken.

Een open cultuur maakt je weerbaar

Medewerkers kunnen fouten bespreken en daarvan leren. Daardoor worden risico’s sneller zichtbaar en kunnen organisaties sneller reageren wanneer er iets misgaat. Volgens De Boer is dat minstens zo belangrijk als technische beveiliging.

Cybersecurity raakt de hele organisatie

De ervaring van Hoppenbrouwers laat zien dat cybersecurity verder gaat dan ict alleen. Het onderwerp raakt leiderschap, gedrag en samenwerking binnen een organisatie. Voor mkb-ondernemers betekent dat dat cyberveiligheid regelmatig op de agenda moet staan. Niet alleen bij ict-specialisten, maar ook bij het management.



Digitale veiligheid vraagt om duidelijke afspraken en bewustwording binnen het hele bedrijf. Medewerkers spelen daarin een belangrijke rol. Alertheid op phishingmails, verdachte links of ongebruikelijke activiteiten kan helpen om incidenten te voorkomen.

Lessen voor ondernemers

Het verhaal van Hoppenbrouwers laat zien dat voorbereiding en samenwerking een groot verschil kunnen maken wanneer een crisis ontstaat. Door medewerkers te betrekken bij digitale veiligheid ontstaat meer bewustzijn binnen een organisatie. Voor mkb-ondernemers kan het waardevol zijn om regelmatig stil te staan bij digitale risico’s. Bedrijven die investeren in training, bewustwording en duidelijke procedures vergroten hun weerbaarheid.

Tijdens Business Boost Live worden dit soort praktijkverhalen gedeeld. Ondernemers horen hoe andere bedrijven omgaan met uitdagingen en welke lessen zij daaruit trekken. Voor veel ondernemers kan dat helpen om hun eigen organisatie beter voor te bereiden op de digitale risico’s van vandaag.