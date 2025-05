Ze gaan compleet los als het lekker ingewikkeld of heerlijk complex is. D&W Procestechnologie helpt producenten van voedingsproducten aan hun apparatuur. Inmiddels al 25 jaar en straks met een nieuwe eigenaar en onder een andere naam.

Sinaasappelschillen. In de horeca of in supermarkten hebben ze elke dag emmers vol met de restanten van de uitgeperste, sappige vrucht. De innovatieve onderneming PeelPioneers uit Den Bosch kwam tot de ontdekking dat de schillen waardevolle ingrediënten bevatten. Maar hoe haal je die er uit? En zijn daar installaties, toepassingen, machines of fabrieken voor?

D&W Process Technology ontwikkelt complete fabrieken

Bij D&W Process Technology in Uden zijn ze dol op dat soort ingewikkelde vraagstukken, schrijft het Brabants Dagblad. De machinebouwer voor de voedingsindustrie heeft zich er de afgelopen jaren geheel in gespecialiseerd. Het bedenkt, ontwerpt, bouwt en installeert allerhande ingewikkelde en omvangrijke installaties waarmee voedingsproducenten uit de weg kunnen. Het bedrijf, werkgever van vijftien medewerkers, ontwikkelt zelfs - desgevraagd - complete fabrieken.

Installatiebedrijven, machine- en apparatenbouwers zijn er veel meer. Dat weten oprichter Leon van de Donk (65) en zijn zoon Sjoerd (33) ook. En ze lassen allemaal pijpen en ander roestvrij staal aan elkaar en verdienen daar hun dagelijks brood mee. „Maar wij gaan wel een flink aantal stappen verder. Wij zien het vraagstuk van de producent als uitgangspunt en vanaf daar gaan we nadenken hoe we daar een technologische oplossing voor kunnen bedenken”, aldus Sjoerd.

Sinaasappelschil geen afval

Vanwege die insteek kwam PeelPioneers uit in Uden. De aldaar in een jaar of twee ontwikkelde en gebouwde productielijn kan olie uit de sinaasappelschillen halen die vervolgens weer toegepast worden in levensmiddelen, cosmetica en schoonmaakproducten. Leon: „Zo is een sinaasappelschil niet langer afval, maar kun je die met de door ons ontwikkelde installatie van waarde laten zijn en er serieus geld mee verdienen.”

En zo rekent DW Procestechnology inmiddels meer innovatieve startups en doorstarters tot de uitdijende klantenkring. Protix, het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf dat insecten kweekt voor diervoeding, is er zo eentje. Volgens Sjoerd heeft D&W een jaar of drie aan de ontwikkeling van een complete fabriek gewerkt om de larven te verwerken tot eiwit. Maar het heeft ook een installatie ontwikkeld om eiwitten uit bierbostel te halen. Ook als zo’n aanvankelijk nutteloos restproduct.

Samenwerken met innovatieve ondernemingen

„Het leuke aan ons bedrijf”, zegt Sjoerd, „is dat we vaak samenwerken met innovatieve ondernemingen. Om voor hen iets te ontwikkelen is ontzettend uitdagend, maar voor D&W tegelijkertijd ook geweldig om te doen.” Naast de innovatieve ondernemers, rekenen de Udenaren ook min of meer ’gewone’ bedrijven die bijvoorbeeld sauzen, sappen of andere voedingsmiddelen produceren tot de klantenkring. Sjoerd: „Nu werken we bijvoorbeeld aan een stroopproductielijn voor een stroopwafelfabriek. Die mooie mix maakt het zo boeiend.”

De installaties van D&W variëren dan ook sterk. In ingewikkeldheid, omvang en ook in kosten. „We maken installaties met een paar meter lengte, maar dus ook hele ingewikkelde en hele grote die bijna een complete fabriek vormen.” En dan lopen de bedragen uiteen van zo’n 15.000 euro, tot makkelijk in de miljoenen. „Maar daar zijn we dan ook wel een aantal jaar mee bezig.”

Zoon eigenaar van bedrijf

Van de Donk senior - oud-werknemer van FrieslandCampina - zette D&W Process Technology 25 jaar geleden op, samen met zijn compagnon Henry Wijdeven. Vanaf 23 mei is niet langer vader Leon, maar zoon Sjoerd de eigenaar van het bedrijf. „Vroeger heb ik altijd gezegd dat ik hier niet aan het werk wilde, maar inmiddels ben ik helemaal verknocht aan het bedrijf en de dingen die we maken”, zegt die lachend.

Tijdens het jubileum wordt ook de nieuwe naam van D&W Procestechnology geïntroduceerd. Sjoerd, opgeleid tot werktuigbouwkundige: „Dat wordt tijd omdat de oude aandeelhouder en mede-naamgever al heel wat jaren niet meer actief is. Bovendien is het ook tijd voor een wat frissere en aansprekende naam. Eentje waarmee we ons ook onderscheiden van andere bedrijven die in de installatietechniek actief zijn.”

Installaties in Engeland en VS

En - zo hoopt hij - zullen ook internationale klanten het onlangs met een extra hal uitgebreide bedrijf vinden. „We zijn actief in een nogal specifieke wereld en er zijn maar een paar bedrijven die werken zoals wij doen. Daarom werken we ook regelmatig voor onze nationale klanten die elders ook actief zijn. Zo staan er installaties van ons in Engeland en de VS maar ook voor een Koreaanse klant in Frankrijk. En dat is toch wel heel leuk.”