Jente (26) en Martijn (26) bouwen app voor whiskyliefhebbers: ‘Bleek er nog helemaal niet te zijn’

Whisky een drank voor oude mensen? Ook. Maar nieuwe generaties ontdekken de sterke drank net zo goed. Je verzuipt alleen in het aanbod. Daarom maakten de jonge liefhebbers Jente en Martijn de app Distilld . Die telt al duizenden gebruikers.

Hoe ouder de whisky, hoe beter? „Dat kun je zo niet stellen, dat ligt er maar aan wat je smaak is. En het hangt samen met heel veel andere factoren. In welk soort vat is de drank gerijpt, waar heeft dat vat gestaan, welke ingrediënten zijn er gebruikt”, vertelt ondernemer Jente Penterman (26) uit Den Bosch tegen het Brabants Dagblad. Hij is helemaal gek van het drankje, waarvan de oorsprong teruggaat tot de middeleeuwen in Ierland.

Samen met zijn kameraad Martijn Fleurkens (26) uit Amsterdam zette hij de app Distilld op om mensen wegwijs te maken in de wereld van whisky. „Omdat er zoveel soorten op de markt zijn, tienduizenden, zien veel consumenten door de bomen het bos niet meer”, is zijn ervaring.

In de coronatijd werd hij twintig en heb ik hem een flesje Glenfiddich cadeau gedaan Jente Penterman

Ondernemers Martijn en Jente kennen elkaar van school

Martijn en Jente kennen elkaar van school in Venray, waar ze vandaan komen. Later studeerden ze allebei ict en media design in Eindhoven. Het was Martijn die Jente voor het eerst met whisky in aanraking bracht. „Jente dronk graag speciaalbier en wist daar ook heel veel van. In de coronatijd werd hij twintig en heb ik hem een flesje Glenfiddich cadeau gedaan. Die whisky vond ik zelf namelijk ook erg lekker.”

Jente kreeg er letterlijk de smaak door te pakken. Hij begon vaker whisky’s te drinken en ging zich er helemaal in verdiepen, om steeds weer nieuwe smaken te ontdekken. Samen met Martijn. „Die zoektocht verliep niet heel gemakkelijk. Soms hadden we wel vijftig tabbladen op onze laptop open staan over whisky en kwamen we er nog niet uit”, vertelt Jente.

Smaakprofielen whiskyliefhebbers

Een Balvenie of een Jameson? Hoe makkelijk zou het niet zijn, dachten ze, als er een app komt die whiskyliefhebbers helpt om flessen te ontdekken, smaakprofielen te leren kennen en hun eigen collectie te beheren? Een laagdrempelige, onafhankelijke wegwijzer, een reis naar de juiste whisky. De drank waarnaar je op een bepaald moment verlangt of die je juist als beginner wilt ontdekken. Dat gaat dus veel verder dan even wat informeren bij een slijterij.

„Zo’n app, die je navigeert naar de whisky die echt bij jou past, bleek er nog helemaal niet te zijn. Daarom hebben we daar een jaar of drie geleden de eerste stappen voor gezet. Binnenkort presenteren we de nieuwste versie.”

Als jij een whisky met cola wilt drinken, dan moet je dat gewoon doen. Iedereen heeft een unieke smaak Jente Penterman

App kreeg de naam Distilld

De liefhebbers doopten de app Distilld, die gratis is voor gebruikers. De naam verwijst naar het feit dat whisky een gedistilleerde drank is. „Wat ons betreft zouden er geen dogma’s moeten bestaan over whisky”, vindt Jente. „Sommige mensen hechten aan bepaalde etiquettes, hoe je deze drank moet drinken. Maar als jij een whisky met cola wilt drinken, dan moet je dat gewoon doen. Iedereen heeft een unieke smaak.”

En het is ook prima als je wat water bij de whisky giet, stelt Jente, om een ander voorbeeld te geven. „Dat verandert de smaak waardoor het drankje voor iemand misschien net wat lekkerder wordt.”

De whiskyapp van Martijn en Jente. Foto: Jan Zandee

Drankje voor de koude winterdagen

Volgens Jente en Martijn trekt de app veel jongere gebruikers. „Whisky is vaak geen drank die je dagelijks drinkt, maar meer bij gelegenheid en meestal in gezelschap. Proeverijtjes zijn erg in trek, wij bezoeken die zelf ook regelmatig. Je kunt het wel een beetje vergelijken met de comeback van sigaren.”

Martijn en Jente vullen elkaar aan als team van Distilld. Ze doen dit echt vanuit een passie, ze hebben er banen bij. „Ik ben gespecialiseerd in het steeds verder verfijnen en beter maken van de applicatie, Jente is meer gericht op de marketing en de inhoud.”

In de koudere maanden wordt het platform net wat meer gebruikt, merken ze op. Jente: „Whisky wordt gezien als een drank die je warmte geeft op koude dagen. Je schenkt het in, als je in een comfortabele fauteuil zit bij de openhaard.” Waar hij zelf erg van gecharmeerd is? „Van Japanse whiskysoorten, die hebben vaak een zachte smaak.”

De feiten over whisky Whisky is een populaire alcoholische drank die wordt gedistilleerd uit graan, zoals gerst, maïs, rogge of tarwe. Het proces van het maken van whisky omvat fermentatie, distillatie en rijping in houten vaten, meestal van eikenhout. Whisky heeft een rijke geschiedenis en wordt wereldwijd geproduceerd, met verschillende stijlen en smaken afhankelijk van het land van herkomst en de productiemethoden. Er zijn verschillende soorten whisky, afhankelijk van de herkomst en het productieproces. Whisky kan een breed scala aan smaken hebben, zoals rokerig, fruitig, kruidig, vanille, chocolade en karamel. Het woord whisky komt van het Gaelic uisge beatha, dat ‘water van het leven’ betekent. En de app over whisky is hier te vinden. De promotievideo van de app.