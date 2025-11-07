Carolina wil met haar talenplatform voor kinderen de tweede Duolingo worden: ‘Twee talen spreken is een superpower’

Kinderen spelenderwijs een tweede taal leren, dat is de app Jungle the Bungle van Carolina Bongers. Naast ouders, zijn nu ook vooral scholen haar klanten. Omdat ze internationaal wil schalen met haar talenplatform, heeft ze een investering nodig. „We willen de nieuwe Duolingo worden, maar dan voor kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven.”

Meerdere talen spreken op jonge leeftijd is een superpower, zegt Carolina Bongers, medeoprichter van talenplatform Jungle the Bungle. Het begon met boekjes en na een eerste crowdfunding is daar een app bijgekomen. „Kinderen tot acht jaar leren supermakkelijk een nieuwe taal, omdat hun brein tot die leeftijd extreem taalrijp is. Meertaligheid geeft je meer kansen voor de toekomst. Mijn eigen tweetalige opvoeding heeft mij geïnspireerd om het op te zetten. En in nog geen anderhalf jaar tijd hebben meer dan duizenden kinderen bereikt met onze app en binnen zes maanden tijd zijn er bijna honderd basisscholen in Nederland en België die de app gebruiken.”

Taal leren via gamification

Op de app leren kinderen door het spelen van een game een nieuwe taal, gamification werkt goed bij kinderen. De klanten zijn aan de ene kant ouders die de app voor hun kind aanschaffen, maar ook scholen zijn geïnteresseerd. „We kregen zoveel aanvragen vanuit basisscholen. Sinds een half jaar is de app dan ook beschikbaar voor het onderwijs en heeft deze doelgroep onze grootste focus. We bereiken de scholen via LinkedIn en via events.”

Ambitie om nieuwe Duolingo te worden

Carolina wil internationaal schalen. „We willen actief worden in Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. We willen de nieuwe Duolingo worden, maar dan voor kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven.” Om dat te bereiken heeft ze een investering van 500.000 euro nodig. „,We willen groeien en eerst onze marketing en sales verder professionaliseren. Zo kunnen scholen beter worden aangesproken en kunnen we op events staan. We zoeken angel investeerders die ook een netwerk en kennis meebrengen. Mochten we het niet halen, wat ik me niet kan voorstellen, dan gaan we voor crowdfunding.”

Carolina Bongers en Amber Stam van Jungle the Bungle. Foto: eigen beeld.

