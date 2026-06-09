12 procent van Nederland ‘knarst en klemt’: Elianne maakt er haar business van

Wakker worden met hoofdpijn, een stijve kaak of nekpijn: veel tandenknassers herkennen het. Elianne Moes ontwikkelde met Jawly een hulpmiddel dat kaakspieren helpt ontspannen. De uitdaging: mensen bereiken die niet weten dat ze met dit probleem kampen. „Zoveel dagelijkse klachten, wij willen mensen helpen.”

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Bruxisme, het medische woord voor onbewust tandenknarsen of -klemmen, is een psychosomatische aandoening: deels fysiek, deels stressgerelateerd. Elianne Moes weet er alles van. „Ik had altijd elke dag onwijs last van hoofdpijn, pijn in mijn nek, bijna mijn mond niet open krijgen na het slapen”, zegt ze in De Ondernemer Live. „Toen ik bij de tandarts kwam, zagen ze aan mijn gebit dat het beschadigd was.”



Haar achtergrond maakt het persoonlijker. Elianne diende negen jaar bij het leger, deed missies. „Dan kan je een bepaalde spanning opbouwen zonder dat je dat eigenlijk ziet van jezelf.”



Die ervaring bracht haar op een idee. Samen met Max Rogmans, die met Vicair al decennia actief is in medische hulpmiddelen, ontwikkelde ze Jawly. Sinds april is die op de markt.

“ Wat als je spanning kwijtraakt in je gezicht? Dan gaat dat je heel veel opleveren in je dagelijks leven ” Elianne Moes

Kaak als kruk

De Jawly, voor 78 euro te koop in de eigen webshop, is een apparaatje dat je in de mond plaatst en waaraan je draait. Door de lepels uit elkaar te draaien zet het apparaat geleidelijk spanning op de kaakspieren. „Door die spanning ga je bewust voelen dat die spanning ook weer afneemt”, legt Elianne uit. De richtlijn: twee minuten, twee keer per dag. Voor de uitvoering werken ze met een netwerk van freelancers voor marketing, PR en logistiek.



Jawly presenteert zich nadrukkelijk als hulpmiddel, niet als oplossing. De tandartsbijter die stress als oorzaak heeft, lost dat niet op met een apparaatje alleen. „We zijn een toevoeging”, zegt Elianne.



Ze trekt de vergelijking met skincare: een dagelijkse routine die iets doet voor je gezicht én je gevoel. „Wat als je spanning kwijtraakt in je gezicht? Dan gaat dat je heel veel opleveren in je dagelijks leven.” De samenwerking met kaakfysiotherapeuten ziet ze als logische volgende stap. „Hoe mooi zou het zijn als je in de toekomst die combinatie kunt maken met professionele zorg.”

Elianne Moes ontwikkelde met Jawly een hulpmiddel dat kaakspieren moet ontspannen. Foto: Jawly

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Educatie als grootste uitdaging

Jawly is sinds april live en verkocht sindsdien ruim 200 exemplaren. Het doel voor het eerste jaar: 5000 stuks in Nederland. De grootste hobbel is niet het product zelf, maar de bewustwording. „Veel mensen weten niet eens dat ze klemmen of knarsen”, zegt Elianne. Dat maakt de doelgroep tegelijk groot én moeilijk te bereiken. Want wie zijn probleem niet kent, zoekt ook geen oplossing.



Sociale media is het voornaamste kanaal, maar ook daar is het pionieren. „We moeten elkaar wel eens aankijken van: hier hebben we echt specialisten voor nodig.”



Haar doel? Dat Jawly een gerenommeerd hulpmiddel wordt. „Dat als je tanden knarst of klemt, de Jawly er is.”



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