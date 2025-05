Smartphonegebruik is veel ouders een doorn in het oog. Toch blijkt het in de praktijk bijna onmogelijk je kind tegen deze enorme verslaving te beschermen. Jorn Rigter doet met Unpluq een dappere poging. Daar moet je dan als ouder wel wat voor over hebben.

In eerste instantie richtte Unpluq, een startup die in 2020 in Delft het levenslicht zag, zich op jongvolwassenen, schrijft het AD. Een groep met onbeperkte toegang tot hun smartphone en de kennis om de gevaren daarvan in te zien. Maar al snel werd duidelijk dat er al op veel jongere leeftijd een probleem ontstaat en dat je het daar zou moeten aanpakken.

Talloze studies hebben inmiddels aangetoond hoe schadelijk het veelvuldig gebruik van de smartphone eigenlijk is. Uren en uren op de smartphone en social media zorgen ervoor dat kinderen last hebben van concentratievermogen, slaaptekort, eenzaamheid, mentale problemen en pestgedrag.

6,5 uur per dag op de smartphone

Geniet, maar consumeer met mate. Het is ook van toepassing op smartphonegebruik. Het spreekt bijna voor zich dat de smartphone niet meer weg te denken is uit het moderne leven. Maar het dagelijks gebruik ervan loopt de spuigaten uit. Gemiddeld zitten jongeren 6,5 uur per dag op hun smartphone. Voor een kwart is dit zelfs meer dan 8 uur. Ruim de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar vindt zichzelf telefoonverslaafd.

Kinderen krijgen ook op steeds jongere leeftijd een smartphone. In 2021 gebruikte de meerderheid van de 7 tot 8-jarigen in Nederland een smartphone, bij 9 tot 10-jarigen ging dat al om 87 procent. Volgens CBS-cijfers heeft momenteel 94 procent van de kinderen van 12 jaar een mobiele telefoon.

Met Unpluq Family hebben we nu een nieuwe oplossing voor gezinnen waarmee ouders de schermtijd van hun kinderen kunnen beheren

„Het is dan ook totaal niet realistisch te denken dat we de geest weer in de fles krijgen”, zegt Jorn. „Dat hoeft ook niet. De smartphone is op veel vlakken ook een verrijking. Maar het is wel belangrijk dat we er verantwoord mee omgaan. En dat kan met Unpluq. We waren al vernieuwend met onze afleidings-verminderende technologie en de gepatenteerde combinatie van een fysieke NFC-tag en app. Met Unpluq Family hebben we nu een nieuwe oplossing voor gezinnen waarmee ouders de schermtijd van hun kinderen kunnen beheren.”

„Er zijn natuurlijk al verschillende (gratis) oplossingen om schermtijd te beperken. Maar in de praktijk blijkt dat deze toch vrij simpel te omzeilen zijn”, legt Jorn uit. „Ook onze eerste versie van Unpluq, bedoeld voor volwassenen, was eenvoudig uit te schakelen. Simpelweg door de app van je telefoon te verwijderen. Om kinderen daarvoor te behoeden, hebben we dus Unpluq Family ontwikkeld.”

Unpluq Family-app op telefoon kind

„Ouders installeren de Unpluq Family app op de telefoon van hun kind, kiezen welke apps altijd toegankelijk zijn (bijvoorbeeld berichten en educatieve apps) en welke apps de Unpluq Tag vereisen om te ontgrendelen (onder meer sociale media en games). Als een kind toegang wil tot de beperkte apps, hebben ze de Tag nodig om deze te ontgrendelen.”

Met de Tag kun je verslavende apps blokkeren. Foto: Frank de Roo

Op deze manier kunnen kinderen dus wel een smartphone hebben zonder dat ze worden verleid om uren te dwalen op bijvoorbeeld sociale media. „De Tag is een fysieke handeling die je moet toepassen om bepaalde apps te openen en dat is een natuurlijke drempel”, zegt Jorn.



„Daardoor ben je je bewuster van de keuzes die je maakt. En ouders hebben zo dus meer grip op wat kinderen op een smartphone uitspoken. De instellingen hebben we zo simpel mogelijk gemaakt, we nemen ouders echt bij de hand. Het is ook echt alleen mogelijk om met je eigen unieke NFC-tag instellingen te wijzigen. Dus zelfs heel pientere en computervaardige kinderen kunnen niet meer achter de rug van hun ouders om toch hun gang gaan.”

250.000 downloads van app

Na lang ontwikkelen is naast Android ook iOS, het besturingssysteem van Apple, aan boord. Sindsdien is de VS, de geboortegrond van de big tech, de grootste afzetmarkt. „We hebben inmiddels 250.000 downloads”, vertelt de ondernemer.



„Ruim driekwart daarvan komt uit Amerika en een stukje uit Canada. Voor de rest zitten we natuurlijk in Nederland en ook het Verenigd Koninkrijk. De prijzen voor een Unpluq Familiy abonnement liggen nu nog bij 89,95 euro per jaar voor maximaal drie telefoons en 119,95 euro per jaar voor een onbeperkt aantal telefoons. We werken er hard aan om die prijzen nog wat omlaag te krijgen. Maar je ziet toch dat mensen bereid zijn te betalen voor hun mentale welzijn. Als je het omrekent is het maximaal een tientje per maand. En als je dan bedenkt wat je ervoor terugkrijgt. Je (mentale) gezondheid en letterlijk tijd. Dat is gewoon heel veel waard.”

