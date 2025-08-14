Steeds meer personeel blijft bij dezelfde werkgever: economische onzekerheid hoofdoorzaak

Werknemers wisselen steeds minder van baan. Vooral bij commerciële beroepen, zoals verkoopmedewerkers, zijn minder baanwisselaars dan drie jaar geleden. Ook mensen die nog maar kort in dienst zijn veranderen minder vaak van werkgever. Door economische onzekerheid en berichten over bedrijfssluitingen zijn werknemers voorzichtiger op de arbeidsmarkt.

In het tweede kwartaal van dit jaar veranderde 3,8 procent van de werkenden van werkgever. Drie jaar geleden was dit nog 4,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers lijken een eerder geconstateerde trend te bevestigen. Werkgeversorganisatie AWVN merkte in juni ook al dat werknemers vaker bij dezelfde werkgever blijven.

Krapte arbeidsmarkt neemt af

Afgelopen kwartaal kregen 305.000 werknemers volgens het CBS een nieuwe baan, tegen 358.000 mensen drie jaar eerder. De krapte op de arbeidsmarkt was toen het grootst en sindsdien nam ook het aantal baanwisselaars af.

De grootste daling van baanwisselaars is te zien bij werknemers die nog maar kort in dienst waren. Ook mensen met een commercieel, bedrijfseconomisch of logistiek beroep zijn minder vaak van baan gewisseld. Ondanks de afname behoorden commerciële beroepen als verkoopmedewerkers en banen in de transport en logistiek, bijvoorbeeld chauffeurs, tot de beroepsgroepen waarin het vaakst werd gewisseld.

Een woordvoerder van AWVN meldde eerder na een peiling onder ongeveer 150 grote bedrijven en organisaties dat werknemers in allerlei sectoren "honkvaster" zijn geworden door economische onzekerheid, zoals de handelsspanningen die zijn veroorzaakt door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook hadden mensen die de afgelopen jaren een nieuwe baan zochten, dit volgens hem inmiddels gedaan.

