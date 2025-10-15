Dopper strijdt al 15 jaar tegen verpakt water: ‘Zou gek zijn als een herbruikbare fles onze concurrent is’

Afgelopen weekend vierde Dopper zijn vijftienjarig bestaan. De successen werden gevierd: het bedrijf heeft al 127 miljoen kilo plastic en 5,1 miljard plastic flesjes bespaard. Toch had ceo Virginia Yanquilevich liever gezien dat Dopper niet meer nodig was. „Misschien was het veel beter geweest als wij er niet meer waren. Dan was er al een eind aan verpakt water geweest.”

Al vijftien jaar strijdt Dopper tegen ‘verpakt water’. De missie van het bedrijf, waar Virginia Yanquilevich sinds 2017 ceo van is, is een einde aan verpakt water in flesjes en andere plastic verpakkingen. Daarom bedacht het bedrijf een herbruikbare fles die in allerlei kleuren en formaten te verkrijgen is. „In een land waar schoon drinkwater uit de kraan komt, waarom kopen wij daar verpakt water?”, vraagt Yanquilevich zich af in De Ondernemer Live.

Hoewel het bedrijf hard op weg is om verpakt water uit de wereld te verbannen, is die missie volgens Yanquilevich nog lang niet voltooid. „Het gaat ons om gedrags- en systeemverandering. Ik ben ervan overtuigd dat wij het gedrag van mensen kunnen veranderen. Elk kantoor en elke organisatie moet de mogelijkheid bieden voor medewerkers om hun waterfles te hervullen.”

Innovatie moet barrières wegnemen

De missie van Dopper en Yanquilevich is misschien nog niet voltooid, maar het bedrijf heeft de afgelopen jaren zeker verandering teweeggebracht, aldus Yanquilevich. „Toen wij begonnen, sprak niemand over de plasticsoep en microplastics. Nu is er veel meer aandacht voor plasticvervuiling. Mensen zijn zich meer bewust van hun rol en wat zij zelf kunnen doen.” Daarbij heeft Dopper ervoor gezorgd dat de afgelopen vijftien jaar gezamenlijk 127 miljoen kilo plastic en 5,1 miljard flesjes zijn bespaard.

Toch blijft het hard werken om gedrag blijvend te veranderen, stelt de ceo. Daarom is Dopper genoodzaakt constant te blijven innoveren en continu drempels weg te nemen. „Als je het product ziet, dan denk je dat de Dopper nog hetzelfde is als vijftien jaar geleden, maar dat is niet zo. We blijven innoveren op het gebied van materialen. De Doppers zijn nu Cradle-to-Cradle gecertificeerd, en daarmee met het grootste respect voor de planeet gemaakt. En sinds kort hebben we de accessoire voor de fles, waardoor je met een rietje kunt drinken.”

Hoe kunnen wij wel ervoor zorgen dat als je gaat vliegen, dat je het normaal vindt dat je je herbruikbare fles meeneemt Virginia Yanquilevich ceo van Dopper

Daarnaast zet Dopper sinds twee jaar groots in op het plaatsen van watertappunten. „We hebben onderzocht waarom mensen nog steeds verpakt water blijven consumeren. Dat is niet omdat mensen het milieu niet belangrijk vinden, maar omdat de meeste mensen dat uit gemak deden. Ze vonden water uit de kraan op een toilet niet hygiënisch en wisten niet waar ze anders hun water moesten tappen.”

Sindsdien heeft Dopper duizenden watertappunten voor kantoren, luchthavens en musea ontwikkeld. „Niet alleen kunnen mensen daar hygiënisch hervullen, je ziet ook direct welke impact je maakt in bespaarde CO₂, liters en kilo’s plastic. We hebben inmiddels 130.000 tappunten vindbaar via Google Maps’’, vertelt Yanquilevich.

Virginia Yanquilevich, ceo van Dopper. Foto: eigen beeld

Samenwerken en investeren

Een grote luchthaven waar Dopper mee samenwerkt is Schiphol. „We hadden kunnen zeggen: ‘vliegen is niet duurzaam, dus met Schiphol moeten wij niet samenwerken’. Maar juist daar moet je mee samenwerken, omdat iedereen die vliegt water drinkt. Dus hoe kunnen wij wel ervoor zorgen dat als je gaat vliegen, je het normaal vindt dat je je herbruikbare fles meeneemt?” Daarom heeft Dopper gezorgd voor negentig watertappunten op Schiphol.

We bestaan om impact te maken, om een probleem uit de wereld te helpen Virginia Yanquilevich ceo van Dopper

Impact maken is een doel op zich voor Yanquilevich. „Onze missie staat voorop. Het verkopen van de fles is een middel om daar te komen. Wij willen niet zoveel mogelijk flessen verkopen, want dat is niet ons doel.”

Momenteel heeft Dopper geen investeerders, waarom niet? „Vanaf dag één financieren we alles zelf. Dat houdt ons trouw aan onze missie zonder druk om quick wins te halen voor aandeelhouders.’’ vertelt Yanquilevich. Impact-investeerders zijn zeker welkom, benadrukt de ceo, zolang zij de maatschappelijke missie delen. „Maar puur op profit gerichte investeerders passen niet bij ons. We bestaan om impact te maken, om een probleem uit de wereld te helpen.’’

Iedereen kan al iets doen

Om gedragsverandering breed door te voeren, richt Dopper zich op drie verschillende partijen. „Consumenten moeten hun gedrag aanpassen, bedrijven moeten kraanwater aanbieden en de overheid moet beleid invoeren dat kraanwater stimuleert’’, somt Yanquilevich op. Zo is de ceo dagelijks op zoek naar ‘mensen met lef’ die bij willen dragen aan de systeemverandering. „De grote veranderingen beginnen niet met heel veel mensen. Je hebt maar één iemand nodig met lef die in onze missie gelooft.”

Mijn échte concurrent is verpakt water, maar ook het gedrag van mensen en gebrek aan beleid Virginia Yanquilevich ceo van Dopper

Daarnaast kan de overheid ook meer doen, zegt Yanquilevich. Ze wijst naar Frankrijk als voorbeeld. „Daar is wettelijk bepaald dat elk gebouw met meer dan 300 mensen een watertappunt moet hebben. Zulke regelgeving werkt. Ook een verbod op gratis plastic flesjes bij evenementen kan helpen.’’

Hoe zit het eigenlijk na vijftien jaar met de concurrentie, is die toegenomen? De concurrentie komt niet van andere merken herbruikbare flessen, zegt Yanquilevich „Het zou gek zijn als een herbruikbare fles mijn grootste concurrent is. Mijn échte concurrent is verpakt water, maar ook het gedrag van mensen en gebrek aan beleid’’, aldus de ceo van Dopper.

Internationale ambitie Dopper

De missie van Dopper is duidelijk. Wat zijn de verdere doelen van het bedrijf? De komende jaren wil Dopper vooral groeien in het buitenland. Want waar Doppers in Nederland door iedereen gebruikt worden, zijn ze in Duitsland alleen nog bekend binnen de ‘groene bubbel’. „We hebben al partners in België en Duitsland. Duitsland krijgt nu extra aandacht en we zoeken grote partners, zoals luchthavens, om zichtbaarheid te vergroten’’, zegt Yanquilevich.

En nu Yanquilevich zo’n zeven jaar ceo is van Dopper, is ze blij met waar ze nu staat met het bedrijf? „Ik wil blij zijn met iedere stap die wij zetten, want dit is in de juiste richting. Aan de andere kant is het soms gewoon heel frustrerend dat je er nog niet bent. Het is prachtig en impactvol, maar het is ook een zware rugzak. Ik voel voor de komende jaren de verantwoordelijkheid om onze missie voor elkaar te krijgen. Niet het verkopen van meer producten, maar gedrags- en systeemverandering.”

