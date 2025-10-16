Op naar 1.000 medewerkers en 1 miljard omzet: dit familiebedrijf wil met hightech top bereiken

AAE investeert in een verdubbeling van zijn bedrijfsruimte in Helmond. Op eigen kracht wil het zijn toppositie in de hightech uitbouwen. Wat is het geheim van dit bijzondere familiebedrijf dat een reuzensprong wil wagen?

Manon Pijnenburg en Frank Mulders poseren voor de foto in een nieuwe, lege hal. Over een paar maanden worden er machines geplaatst. Hightech machinebouwer AAE gaat uitbreiden. Opnieuw.

De twee directieleden ontvouwen hun uitbreidingsplannen in een bestaande bedrijfshal die bomvol machines staat. „Toen we die hal acht jaar geleden kochten, hadden we nog geen order. Het is fenomenaal wat hier is gebeurd”, zegt Mulders tegen het Eindhovens Dagblad.

Niet bang om te investeren in toekomstige groei

Bij AAE zijn ze nooit bang geweest om te investeren in toekomstige groei. Grondlegger William Pijnenburg deed dat al. Na zijn overlijden in 2016 zetten zijn vrouw en drie kinderen die koers voort.

Manon Pijnenburg (39) leidt het familiebedrijf samen met extern directeur Frank Mulders (57). AAE is een bijzonder bedrijf. Het is vooral bekend als toeleverancier in de chipindustrie, met klanten als ASML en Thermo Fisher en andere wereldspelers in deze sector.

Daarnaast is het als machinebouwer met eigen ontworpen producten actief voor onder meer de medische industrie, vertelt Manon Pijnenburg. „We ontwikkelen en maken geautomatiseerde machines voor de assemblage en het bedrukken van bijvoorbeeld injectiespuiten, pipetten en bloedzakken. Bedrijven als Pfizer en Eli Lilly maken met deze machines jaarlijks honderden miljoenen van deze producten.”

Wanneer we met klanten uit de chipindustrie spreken, merken zij dat we hun taal begrijpen Frank Mulders

Twee takken van sport

De combinatie van de twee takken van sport heeft een historische achtergrond. William Pijnenburg nam in 1995 twee bedrijven over van ODME, een toeleveringsbedrijf voor productiemachines voor cd’s en een productiebedrijf van machines voor het bedrukken van de muziekschijfjes.

„Voor ons is het goud dat we deze twee pijlers hebben”, stelt Mulders. „We beschikken over eigen systeemengineering, software en elektronica om machines voor de medische industrie te maken. Wanneer we met klanten uit de chipindustrie spreken, merken zij dat we hun taal begrijpen. De activiteiten versterken elkaar. Dit zorgt voor meer stabiliteit binnen het bedrijf.”

Twee nieuwe panden erbij voor familiebedrijf AAE

Sinds de ingebruikname van de nieuwe hal in 2018 steeg de omzet van 40 naar 160 miljoen euro. Bij AAE werken ongeveer 550 medewerkers.

Het uitbreidingsplan omvat een verdubbeling van 20.000 naar 40.000 vierkante meter door twee nieuwe panden toe te voegen op bedrijventerrein De Weyer. Waar die volgende groeifase toe leidt? Een wereldwijde omzet richting 1 miljard euro en een aantal medewerkers in Helmond dat over de 1000 zal gaan, kondigen Pijnenburg en Mulders aan.

„Er zijn al veel contracten met klanten getekend die een heel stuk van dat bedrag invullen. We zijn aan het opschuiven naar een positie als strategisch ontwikkelpartner. Daardoor groeien we met de klanten mee. Dat hoeft niet allemaal morgen naar een omzet van 1 miljard. We bepalen zelf, samen met onze klanten, het tempo wat we aankunnen.”

Onze strategie is dat we het allermoeilijkste kunnen maken Frank Mulders

Wat is de motor achter het succes? „Onze strategie is dat we het allermoeilijkste kunnen maken”, zegt Mulders stellig. „We zitten in de top. Metaalbewerking doen we tot op de nanometer (miljoenste millimeter) nauwkeurig. Met machines die werken met onder meer fotonen (lichtdeeltjes) en elektronen.”

Academische kennis nodig

AAE heeft academische kennis op het gebied van moleculen en atomen in huis gehaald. „Die heb je nodig als je onder superhoge druk, tot extreme temperaturen en superschoon metaal wil kunnen bewerken. De combinatie met onze processpecialisten die het uiterste uit onze machines kunnen halen, is het unieke van ons bedrijf.”

AAE gaat samen met zijn klanten ook over de grens uitbreiden. Vorig jaar nam het een Amerikaans bedrijf over, Solara Automation. Aan een overname van een bedrijf in Maleisië wordt gewerkt.

IJzersterke financiële positie

Volgt het familiebedrijf het voorbeeld van andere toeleveranciers om in zee te gaan met een investeringsmaatschappij die groeikapitaal beschikbaar stelt?

„Nee”, is het resolute antwoord van Manon Pijnenburg. „Dit is niet hoe wij als familie willen werken. We geloven heel erg in onze eigen kracht en de manier waarop we het doen.” Met een eigen vermogen van 46 miljoen op een balanstotaal van 80 miljoen euro heeft het bedrijf een ijzersterke financiële positie.

„Voor ons is het heel belangrijk om dat totale zelfbeschikkingsrecht te behouden”, vult Mulders aan met een voorbeeld. Ondanks de stagnatie in de chipmarkt heeft AAE zijn personeelsbestand niet afgebouwd. „Daar ben ik enorm trots op. Onderaan de streep heeft dat miljoenen gekost. Maar op de lange termijn is het superslim. We zien nu dat we weer behoorlijk aan het groeien zijn.”

Een van de onderwerpen waar we nu aan werken is een combinatie tussen mensen en AI Frank Mulders

Combinatie tussen mensen en AI

Het familiebedrijf wil voorop lopen in duurzaamheid, met klimaatneutrale gebouwen. ‘Groeien in productiviteit’ is volgens Mulders ook een speerpunt. „Een van de onderwerpen waar we nu aan werken is een combinatie tussen mensen en AI (kunstmatige intelligentie).”

Hoe dat werkt? „We maken gebruik van agents, virtuele medewerkers die een repeterende taak van mensen overnemen. Neem de verwerking van een order die via mail binnenkomt als voorbeeld. Normaal heb je een administratief medewerker die de order bekijkt en aan de planningsafdeling doorgeeft. Nu scant een agent de mail, maakt een order aan en stuurt die naar de planningsagent. Daardoor kunnen onze huidige medewerkers in de toekomst nog slimmere dingen doen.”

Mulders verwacht veel van de inzet van AI bij de analyse van data die de machines genereren. Heeft hij zelf baat bij een agent? „Ik heb een eigen agent lopen die in mijn mail kijkt of ik een vraag van een investeringsmaatschappij krijg. Die genereert een antwoord: het is fijn dat je er bent, maar wij hebben geen interesse.”

