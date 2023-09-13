Perfectie bij elke bonbon: Yentl was kok, nu patissier

Ze was ooit kok en streed mee om de grote prijzen. Nu is Yentl van Gilst patissier en heeft ze haar eigen bedrijf in chocolade. Haar ervaring in sterrenrestaurants heeft haar geholpen om perfectie na te streven bij elke bonbon.

Lees verder onder de advertentie

In 2020 nam Yentl van Gilst deel aan de Europese finale van de Bocuse d’Or, een kampioenschap voor chef-koks. Midden in coronatijd liep dit traject anders dan verwacht. ,,De wedstrijd vond uiteindelijk pas een jaar later plaats.” Toch kijkt Yentl positief terug op dit kampioenschap en het traject dat eraan voorafging, is te lezen op AD.nl.

Dat neemt niet weg dat juist die coronatijd haar qua loopban op een heel ander spoor zette. Inmiddels is Yentl verhuisd naar Leiden, waar ze bouwt aan haar eigen onderneming: Glans Chocolade.



Lees ook: Sander durfde de carrièreswitch aan: niet meer in loondienst maar uitbater café

Lees verder onder de advertentie

Voor de horecasector is corona een flinke klap geweest. Ook het werk van Yentl en haar partner Davy werd stilgelegd. ,,De restaurants waren natuurlijk allemaal dicht. Mijn vriend is ook chef en dus zaten we beiden thuis. We zijn geen stilzitters en verveelden ons al snel. We deden af en toe als hobby al wat met chocolade, maar tijdens de lockdown besloten we dit in bedrijfsvorm te gieten. Zo heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat we met Glans Chocolade zijn begonnen.”

Lees ook: Liesbeth was directiesecretaresse, nu runt ze vrouwenwebshop voor mannen

'Bonbons maken is best iets specifieks'

Yentl en Davy zijn gepassioneerd over het maken van bonbons en andere chocoladeproducten. Yentl legt uit: ,,Bonbons maken is best iets specifieks, wat mijn vriend en ik allebei konden en leuk vonden. Een chocolaterie kan je makkelijker beginnen dan een eigen restaurant, daar komt veel meer bij kijken.”

Lees verder onder de advertentie

De naam ‘Glans’ komt terug in de producten die Yentl en Davy verkopen. ,,Door de buitenkant met de juiste aandacht en passie te behandelen, creëer je de mooiste glans. Elk chocoladeproduct bij Glans ziet er daarom glanzend uit.” Hun producten zijn niet alleen smaakvol, maar ook kunstwerkjes om naar te kijken



Lees ook: Hij was wethouder in Tilburg en nu is Joost Möller succesvol loodgieter

Voorliefde voor patisserie

Yentl had altijd al een voorliefde voor patisserie en stond als kind al in de keuken om te bakken. ,,Voor elke verjaardag pakte ik groots uit en elk recept moest een keer worden uitgeprobeerd.” Haar ervaring in sterrenrestaurants heeft haar geholpen om perfectie na te streven bij elke bonbon die ze maakt. ,,Glans Chocolade staat voor producten van hoge kwaliteit, gemaakt van eerlijke ingrediënten en pure smaken zonder onnodige toevoegingen.”

Lees verder onder de advertentie

,,Patisserie vind ik zelf erg leuk omdat je heel creatief kan zijn in smaken, maar voornamelijk in hoe iets er vanbuiten uitziet”, vertelt Yentl vol enthousiasme. ,,De bonbons van Glans Chocolade zien er anders uit dan hoe mensen ze kennen vanuit de supermarkt. Met onze bonbons willen we mensen verrassen met smaken en kleuren. De kunst is om het allemaal in een klein product samen te brengen.”



De kunst is om het allemaal in een klein product samen te brengen

Naast het runnen van Glans Chocolade werkt Yentl nu nog parttime als chef. Toch heeft ze besloten die baan op te zeggen om zich volledig te kunnen concentreren op hun bedrijf. De ervaring die ze heeft opgedaan tijdens de Bocuse d’Or-competitie, heeft haar geholpen voor zichzelf op te komen en zelfverzekerder te zijn. ,,Dit zijn kwaliteiten die ik nu als ondernemer goed kan benutten.”



Wat betreft de toekomst van Glans Chocolade, is Yentl optimistisch. Ze hopen te groeien en een breder publiek te bereiken, maar bovenal hopen Yentl en Davy het plezier wat ze in hun werk hebben, te behouden. ,,Dat is nu zeker het geval.”