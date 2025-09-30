Ondernemers willen groeien. Dat zit in hun DNA. Maar waarom en hoe? Dat zijn essentiële vragen die ook een rol spelen tijdens het nlgroeit Changemakers-evenement.

Groei is geen toeval: lessen van ZIEN in de Klas en Mews bij nlgroeit Changemakers

Lees verder onder de advertentie

Justin Jansen, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, benadrukte de groeikansen en uitdagingen in zijn lezing tijdens het afgelopen Changemakers-evenement. ‘Groei verkleint bijvoorbeeld de kans dat een bedrijf wordt overgenomen door andere partijen. Bovendien maakt groei een organisatie aantrekkelijker voor personeel.’

Groei is geen toeval, maar iets waar je je als ondernemer planmatig mee bezig moet houden Justin Jansen

‘Medewerkers sluiten zich graag aan bij een groeiend bedrijf, zodat ze leren en profiteren van de vooruitgang. Toch is groei geen doel op zich. Het gaat vooral om vernieuwen, innoveren en de organisatie verbeteren, versnellen en verduurzamen.’

Disruptie komt van buiten

Veel ondernemers zien concurrenten als grootste bedreiging. Jansen stelt dat dit beeld niet klopt. ‘Disruptie komt vaak van buiten je sector. Bedrijven die nu nog niet bestaan of zich niet met je markt bemoeien. Ineens lanceren zij een nieuw verdienmodel dat jouw groei beïnvloedt.’ Een actueel voorbeeld daarvan is AI, dat op verschillende manieren opduikt. Hoe ga je daarmee om?

Lees verder onder de advertentie

Uit de zaal komt een concreet antwoord. ‘Wij leiden al onze medewerkers op in AI. Niet iedereen staat daar direct voor open, maar je ziet snel wie er enthousiast over is en kennis deelt met de rest van het bedrijf.’

Lees ook: Maarten wint met duurzame vliegtuigbrandstof SkyNRG Changemaker Award 2025

Kijk scherp naar wat de klant wil

Voor groei is het belangrijk scherp te kijken naar wat de klant wil. Soms zelfs naar de klant van de klant.’Redeneer terug naar wat je organisatie kan betekenen en creëer de kansen die daarbij passen.’ Tegelijkertijd vraagt groei om kleine stappen.

Lees verder onder de advertentie

Suzanne Jacobs van ZIEN in de Klas geeft een voorbeeld: ‘Wij ontwikkelden een nieuw trainingsplatform en brachten dat direct groots in de markt. De vraag bleek er niet te zijn. Achteraf hadden we klein moeten beginnen en hadden we eerst moeten testen.’

Elk land heeft eigen regels. Zo verschilt de wetgeving rond burn-out in Nederland sterk van die in andere landen Matthijs Welle Mews

De belangrijkste les uit de lezing van Justin? Groei is geen toeval, maar iets waar je je als ondernemer planmatig mee bezig moet houden. Plan het elke dag in je agenda in plaats van een uurtje in de maand om er over te denken.

Internationale groei met Mews

Groei ontstaat ook internationaal. Coolblue bewijst dat met de recente uitbreiding naar Duitsland. Tijdens het nlgroeit Changemakers-evenement deelt ook Matthijs Welle van Mews zijn verhaal. Vorig jaar won zijn bedrijf de Golden Scaler Award voor snelstgroeiende onderneming van Nederland. Mews biedt een krachtig cloudplatform dat operationele processen van hotels en hostels wereldwijd vernieuwt. Zo verbetert de ervaring voor hotelondernemers, die zich daardoor op andere zaken richten.

Lees verder onder de advertentie

Mews blijft groeien en Welle vreest AI niet. De service die Mews levert, is heel specifiek. Omdat hij jarenlang in de hotelwereld werkte, weet hij wat er speelt en hoe hij ondernemers ondersteunt. Uitdagingen ziet hij vooral in ondernemen binnen Europa. ‘Elk land heeft eigen regels. Zo verschilt de wetgeving rond burn-out in Nederland sterk van die in andere landen. Bovendien werken de verschillende talen niet bepaald handig.’ Ook wijst hij erop dat Nederland achterloopt in beloningen met stockopties, terwijl dat in de Verenigde Staten gebruikelijk is.

Voor groei moet je volgens hem dus over grenzen kijken. ‘Nederland is klein, dus je moet over de grens. Dat creëert het gevoel om grenzen te doorbreken.’ Mews kijkt daarbij niet alleen naar landen. Het bedrijf wil ook verbreden, met software voor extended stays, co-working spaces en meer.

nlgroeit

Lees verder onder de advertentie

De top 250 snelstgroeiende bedrijven van Nederland

Na het verhaal van Welle volgt de presentatie van de Top 250 van 2025 , met daarin de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. Leonardo Fuligni van het Erasmus Centre for Entrepreneurship presenteert samen met Saskia van Roode, Managing Director van nlgroeit, de lijst. De lijst laat zien dat ondernemerschap springlevend is en volwassener is dan ooit. De bedrijven in de lijst creëerden sinds 2021 meer dan 179.000 banen en de gemiddelde leeftijd is gestegen naar 33,4 jaar, waarmee het de meest ervaren groep groeibedrijven tot nu toe is. Opvallend is ook dat er steeds meer groei is buiten de Randstad, met Overijssel, Gelderland en Utrecht als groeihubs.

Op 4 november volgt tijdens een awardceremonie in Luxor, Rotterdam, de bekendmaking van de winnaar. Naast de titel ‘snelstgroeiende bedrijf’ zijn er drie andere prijzen: de Impact Scaler Award, de Young Scaler Award en de Women-led Scaler Award.