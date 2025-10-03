Léon sprak in september elke dag een duurzame ondernemer: ‘Kwaliteit overtuigt de massa, niet duurzaamheid’

De afgelopen maand heeft ondernemer Léon Polman zich volledig ondergedompeld in een intensieve reis langs dertig duurzame ondernemers door heel Nederland. Van Arnhem tot Eindhoven, van Zaandam tot Leeuwarden. In totaal reisde Léon zo’n 4.000 kilometer, voornamelijk met de trein, om inspirerende gesprekken te voeren met ondernemers die duurzaamheid en impact centraal stellen in hun bedrijfsvoering.

Met een grote glimlach, maar ook redelijk vermoeid kijkt Léon terug op de afgelopen maand. Het was een zeer inspirerende periode waarin hij veel energie kreeg door de ondernemers die hij ontmoette. „Ik vond het heel leuk. De reacties waren ontzettend positief en in korte tijd heb ik nog nooit zoveel inspirerende mensen ontmoet”, vertelt hij.

Toch geeft Léon ook eerlijk toe dat het vermoeiender was dan hij had verwacht: „Elke dag had ik een andere afspraak, in een andere stad of zelfs kleinere dorpen. Doordat ik geen vaste routine had, moest ik constant improviseren. Van treinverbindingen uitzoeken tot het vinden van plekken om afspraken te maken.”

Duurzaamheid moet een hygiënefactor zijn, maar kwaliteit is wat de massa overtuigt Léon Polman

Bedrijf Green Side liep gewoon door

Ook zijn eigen onderneming Green Side, een bedrijf dat oud eenzijdig bedrukt papier van onder meer scholen hergebruikt om er notitieboekjes van te maken, liep tijdens deze maand gewoon door. Léon is blij dat hij alles succesvol heeft afgerond, maar kijkt stiekem toch wel uit naar een periode van rust. „Maar ik ben enorm trots op wat ik in deze korte tijd heb gedaan.”

Léon geeft ook nog verschillende prijzen weg aan de ondernemers die hij gesproken heeft. Van iedere ondernemer die hij sprak, schreef hij een post op zijn LinkedIn. De ondernemer die de meeste comments binnen 24 uur ontving, krijgt iets meer dan 600 euro van Léon. Houd zijn LinkedIn in de gaten om te weten welke duurzame ondernemer er met de prijs vandoor gaat.

Wat duurzame ondernemers succesvol maakt

Natuurlijk ging Léon ook met de ondernemers in gesprek om van hen te leren en met die lessen weer andere duurzame ondernemers te inspireren. Wat waren zijn belangrijkste lessen?

Bouw gelijk een sterke community

Een van de meest opvallende inzichten die Léon heeft opgedaan, is het belang van een trouwe achterban. Hij wijst naar het voorbeeld van Shampoo Bars, een bedrijf dat al vroeg een community opbouwde via sociale media. Voordat ze zelfs maar met de productie van de bars gestart waren, deelden ze al op een transparante manier hun visie en uitdagingen. „Op hun Instagrampagina deelden ze gelijk wat hun idee van de bar was, wat het probleem van huidige shampoo is en hoe ze dat wilden oplossen.”

Transparantie werd enorm gewaardeerd en heeft Shampoo Bars geholpen om vanaf het begin mensen te betrekken bij hun missie Léon Polman

Volgens Léon is het belangrijk om je mooie momenten te delen met je community, maar ook om transparant te zijn over de moeilijke keuzes waar je als ondernemer voor komt te staan. „De eerste productie van Shampoo Bars kwam uit China. Terwijl ze de productie eigenlijk hier wilden doen. Daar waren ze heel transparant over. En die transparantie werd enorm gewaardeerd en heeft ze geholpen om vanaf het begin mensen te betrekken bij hun missie”, zegt Léon. „Nu Shampoo Bars bezig is met een crowdfunding, zie je dat het dan heel fijn is dat je al mensen hebt die je supporten en willen steunen.”

Het opbouwen van een community is niet alleen nuttig voor financiering, maar ook voor het versterken van de band met klanten en het verspreiden van je missie. Léon benadrukt dat het delen van je reis en je vragen een krachtig middel is om connecties te maken en om te groeien.

Zorg eerst voor goede kwaliteit, laat duurzaamheid volgen

Léon merkte op dat ondernemers die succesvol de massa bereiken, altijd kwaliteit bovenaan stellen. Een mooi voorbeeld hiervan is Food for Skin, een bedrijf dat huidverzorgingsproducten maakt. Bij de ontwikkeling van hun producten beginnen ze met hoogwaardige ingrediënten en focussen daarna pas op duurzaamheid door zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen.

„Ze hebben een tomato base cream die voor een groot gedeelte gemaakt wordt van schillen van tomaten die in een pastasausfabriek in Italië over zijn gebleven. Maar ze beginnen heel duidelijk bij de kwaliteit van het product”, vertelt Léon. „Duurzaamheid moet een hygiënefactor zijn, maar kwaliteit is wat de massa overtuigt. Een duurzaam product is alleen succesvol als het ook echt goed werkt.”

Denk buiten de groene bubbel

Duurzame ondernemers staan vaak bekend om hun focus op een nichemarkt, zoals milieubewuste consumenten. Léon benadrukt dat het belangrijk is om verder te kijken dan deze ‘donkergroene bubbel’. Hij noemt het voorbeeld van Vegan Food Tour, waar 66 procent (!) van de deelnemers niet veganistisch eet. Het geheim achter hun succes? Ze richten zich op een breder publiek door de nadruk te leggen op lekker eten en de verhalen achter ondernemers, zonder een belerend vingertje of de kleur groen in hun branding.

Als je echt impact wilt maken, moet je je realiseren dat je niet alleen kunt groeien met een nichepositionering Léon Polman

„Als je echt impact wilt maken, moet je je realiseren dat je niet alleen kunt groeien met een nichepositionering”, zegt Léon. Het is belangrijk om je product of dienst toegankelijk te maken voor een breder publiek, zonder je duurzame ambities helemaal opzij te zetten.

Deel je successen en bouw een trackrecord

Een belangrijke boodschap die Léon meegeeft aan ondernemers is het belang van zichtbaarheid. Het delen van je samenwerkingen en successen helpt je om geloofwaardig te worden voor grotere klanten. Hij wijst naar het bedrijf Fraenck, een bedrijf dat afgedankte textiel verwerkt tot nieuwe producten. Door consequent verhalen te delen over hun samenwerkingen met merken zoals Zeeman, Bever en NS, hebben ze vertrouwen opgebouwd in de markt. „Fraenck kreeg een samenwerking met Nomad omdat ze al jarenlang hun cases en verhalen delen. Dat zorgt voor vertrouwen en geloofwaardigheid”, legt Léon uit.

Léon raadt ondernemers aan om mooie foto’s te maken, een speciale plek op de website in te richten voor samenwerkingen en actief op sociale media te delen. „Je moet je successen vieren en zichtbaar maken, dat helpt enorm om grotere klanten aan te trekken.”

Vraag om hulp en werk samen

Tot slot benadrukt Léon het belang van samenwerking en hulp vragen. Hij zag dat duurzame ondernemers elkaar graag willen helpen, wat vaak leidt tot waardevolle connecties en samenwerkingen. Zo helpt Bakkerij Koekoek in Nijmegen jongeren die zijn uitgevallen op school of werk in een leerwerktraject in hun bakkerij.

„Chris Zylicz van de bakkerij vertelde dat ze continu hulp heeft gehad uit haar netwerk en dat ze ook in een Whatsapp-groep zit met allemaal ondernemers.” Léon zelf heeft deze maand ook verschillende ondernemers aan elkaar gekoppeld, wat weer nieuwe kansen opleverde. „Durf te vragen, deel je uitdagingen en wees transparant. Impactondernemers willen elkaar helpen en dat kan je enorm vooruit helpen”, zegt hij.

De afgelopen maand heeft Léon niet alleen lessen geleerd, maar ook waardevolle connecties opgebouwd. Zijn netwerk op LinkedIn groeide met 500 mensen en hij heeft samenwerkingen opgezet die zijn eigen onderneming verder helpen. „Ik heb zoveel energie gekregen van deze maand, en ik heb er zelf ook veel aan overgehouden. Het is een mooie basis voor een volgende editie”, sluit Léon af.

