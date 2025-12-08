Lazy Vegan heet nu ‘Lazy’: waarom Bas de naam van zijn diepvriesmaaltijden heeft aangepast

Het plantaardige merk Lazy Vegan gaat verder onder de naam ‘Lazy’. Daarmee hoopt de producent van diepvriesmaaltijden een grotere doelgroep aan te spreken. Oprichter Bas Dijkstra: „Wanneer de term vegan eerder afschrikt dan aanspreekt, is het slimmer om hem niet meer te gebruiken.”

De naamsverandering komt niet zomaar tot stand, vertelt oprichter Bas Dijkstra die met zijn bedrijf alleen al dit jaar honderdduizenden maaltijden verkoopt. „Op basis van geluiden in de markt en veel gesprekken hebben we geconcludeerd dat het woord ‘vegan’ minder van deze tijd is dan eerder het geval was.’’

„Het is ook best exclusief: veel mensen herkennen zich er niet in en associëren het soms zelfs met activisme en de bezettingen op de A12. Een paar jaar geleden was veganisme best hip, het had iets vernieuwends. Dat is nu anders. De term vegan heeft een imagoprobleem. De groep mensen die zichzelf er niet in herkent, is groter geworden’’, legt Bas uit.

Wanneer de term ‘vegan’ afschrikt

En dus verandert de maaltijdmaker zijn naam. „Consumenten beslissen in een split second of een product wel of niet iets voor ze is. Wanneer de term vegan eerder afschrikt dan aanspreekt, is het slimmer om hem niet meer te gebruiken. Daar hebben we voor gekozen. We leggen het plantaardige aspect er niet meer zo dik bovenop. Of het een goede beslissing is? Dat zal later blijken.”

Natuurlijk blijven we trouw aan onze plantaardige missie! Dat is reden waarom we dit doen Bas Dijkstra Lazy

Nieuwe naam, dezelfde missie

Ondanks de nieuwe naam blijven alle diepvriesgerechten volledig vegan. Bas: „Natuurlijk blijven we trouw aan onze plantaardige missie! Dat is reden waarom we dit doen. Als merk willen we positieve impact maken en mensen vaker diervrij laten eten met lekkere, voedzame en makkelijke gerechten.’’

Bas: „Wanneer mensen onze maaltijden proeven, zijn ze erg positief. Ik denk dat we juist meer impact gaan maken door mensen niet bij voorbaat uit te sluiten met onze merknaam. Onze producten zijn voor iedereen, ook voor flexitariërs en vleeseters.”

Er komt wat kijken bij naamsverandering

Bij zo’n naamsverandering komt aardig wat kijken. Als eerste moeten de nieuwe merknaam en de merkrechten worden vastgelegd. „Dat is gelukkig gelukt. Het is altijd spannend of je het merk kan claimen en er geen bezwaren van andere bedrijven zijn.”

Dan volgen de verpakkingen waar de nieuwe logo’s op moeten komen. „Die hebben we opnieuw laten opmaken. De oude verpakkingen zijn langzaamaan uitgestroomd en de nieuwe liggen inmiddels in de winkels. In de reclamevideo’s hebben we de beelden en de voice-overs aangepast.”

Ik vraag me af of bestaande klanten de veranderingen op de verpakkingen zullen gaan zien Bas Dijkstra Lazy

Receptuur blijft hetzelfde

Het gaat dus vooral om de buitenkant. De gerechten zijn qua receptuur hetzelfde gebleven. „En eigenlijk hebben we die uiterlijke veranderingen nog subtiel gedaan”, zegt de ondernemer. „Ik vraag me af of bestaande klanten de veranderingen op de verpakkingen zullen gaan zien. Het gaat dan ook met name om de nieuwe mensen die we willen aantrekken. Dat ze denken: ik ga die Korean Noodles of Gnocchi al Pesto van Lazy eens proberen.”

Verder groeien met onderneming

Bas verwacht dat zijn merk een groei zal doormaken onder de nieuwe naam. „Als merk streven we naar zoveel mogelijk impact. Die impact drukken we uit in besparing van CO2, water, landverbruik en veevoer van onze plantaardige maaltijden in vergelijking met een vleesmaaltijd. Hoe meer wij verkopen, hoe groter onze impact. De verwachting is dat een bredere doelgroep ons product straks gaat kopen dan enkel de vegetariërs en veganisten. Hoeveel breder die doelgroep is, laat zich lastig voorspellen. Die cijfers ga ik natuurlijk in de gaten houden.”

Optimistisch is hij in ieder geval. „De supermarkten waarmee we samenwerken, noem een Albert Heijn en Jumbo, heb ik meegenomen in onze overweging. Ik vroeg hoe zij het zouden vinden als we voortaan Lazy zouden heten in plaats van Lazy Vegan. Alle verkooppartners zeiden: doe het zo snel mogelijk, want het gaat je enorm helpen om verder te groeien. Supermarkten hebben hier jarenlange ervaring mee met verschillende merken, dus die positieve en eensgezinde reactie stemt mij hoopvol.”

Kansen voor innovatie

Daarnaast biedt de naamsverandering kansen voor innovatie. „We hebben veel ideeën voor nieuwe producten en productgroepen, bijvoorbeeld de falafelbowl die we net hebben gelanceerd. Dat is geen traditionele avondmaaltijd en ook lekker als lunch of als bijgerecht. Een falafelbowl is van nature al plantaardig. Om dat te benadrukken met de naam Lazy Vegan is overbodig. In die zin is het een verademing dat we alleen Lazy heten. We kunnen veel breder denken dan alleen het plantaardig maken van dierlijke gerechten”, aldus Dijkstra.

Qua bekendheid hebben we nog veel te winnen. We willen dat meer mensen ons gaan opmerken en proberen Bas Dijkstra Lazy

Uitbreiden van Lazy

De komende tijd ligt de focus op het merk Lazy bekend maken bij het grote publiek. „Qua bekendheid hebben we nog veel te winnen. We willen dat meer mensen ons gaan opmerken en proberen. Dat gaan we in eerste instantie doen bij de klanten waar we al liggen: Albert Heijn, Jumbo, Plus, Dirk, Flink, Picnic en Thuisbezorgd. Daar is zeker nog uitbreiding mogelijk door met meer maaltijden in meer winkels te komen.’’

Bas: „Daarnaast willen we ons klantenbestand uitbreiden in de andere landen waar we al actief zijn, namelijk België, Duitsland en Engeland. Wat mij betreft groeien we de komende jaren lekker door onder onze nieuwe naam.”