Ondernemer Pim de Witte (30) slaat bod van half miljard van Open AI af: waarom is zijn creatie zoveel waard?

De Nederlandse ondernemer Pim de Witte heeft een gigantisch bod op zijn onderneming afgeslagen. Het Amerikaanse bedrijf Open AI zou 500 miljoen dollar hebben geboden voor Medal.tv, een videoplatform waar gamers beelden van hun spellen op delen. Dat hij het niet verkoopt, heeft een goede reden.

Het levensverhaal van Pim de Witte uit Nijmegen leest als een spannend jongensboek, schrijft De Gelderlander. Uit pure verveling maakte hij zich op 13-jarige leeftijd het programmeren eigen tijdens een lange autorit naar Italië.



In de tijd dat hij nog op de Nijmeegse middelbare school NSG zat, bedacht hij een computergame, Soulsplit, dat per toeval door miljoenen mensen werd ontdekt en gespeeld. Op zijn 14de verdiende hij al 10.000 euro per maand, op zijn 19de runde hij een IT-bedrijf met een omzet van 1 miljoen dollar en dertig werknemers, van wie de oudste destijds nog maar 20 jaar was.



Voor robot die vaatwasser inruimt

De Witte zat sindsdien niet stil en ontwikkelde Medal.tv, een platform waar gamers clipjes van hun spelletjes op delen. Precies dat bedrijf is nu zeer gewild en dat heeft alles te maken met die beelden en de bijbehorende data.



Die zijn namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van robots, zoals humanoids, die mensen straks thuis gaan helpen met bijvoorbeeld het inruimen van de vaatwasser. Of voor de aansturing van zelfrijdende auto’s die moeten reageren op een plotseling overstekend kind.

Het is de grootste dataset van hoe mensen zich gedragen in een gesimuleerde wereld

Daarvoor gebruiken die robots, die zich laten aansturen door AI, andere informatie dan puur tekst en beeld. Om het robotmodel te trainen is informatie nodig waarmee de robot kan snappen hoe actie en reactie werken in een driedimensionale omgeving.

Miljarden uren aan materiaal van Medal.tv

Precies die informatie is te halen uit de clipjes van de gamers. Medal.tv heeft jarenlang videobeelden verzameld, maar ook de input van de controllers van de gamers: hun reactie op situaties in de games dus.

Volgens AI-expert Alexander Klöpping heeft De Witte miljarden uren aan materiaal waarin je ziet wat er gebeurt en wat de actie erbij was (welke knoppen werden ingedrukt). Met al dat materiaal zijn de robots te trainen. „Het is de grootste dataset van hoe mensen zich gedragen in een gesimuleerde wereld”, zegt De Witte daar zelf over tegen de NOS.



500 miljoen van Open AI

Volgens Klöpping kreeg De Witte een bod van 500 miljoen dollar van Open AI, het bedrijf achter ChatGPT. De Witte bevestigt dat niet, maar wel dat er flink is geboden. Ook heeft hij bij investeerders ruim 130 miljoen dollar opgehaald om zijn bedrijf verder te ontwikkelen.

Het idee van De Witte, die al jaren in de VS woont, is om zelf straks met zijn bedrijf dé wereldspeler te worden op het gebied van AI voor robots.



