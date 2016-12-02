RAMLAB print scheepsschroeven met hypermoderne lasrobot

De maakindustrie gericht op scheepsbouw en offshore in het Rijnmondgebied gaat samenwerken in RAMLAB, het nieuwe 3D-metaalprintbedrijf van het Havenbedrijf Rotterdam. Om het tot een succes te maken, doen ook twee Amerikaanse softwaregiganten mee; Autodesk en IBM. Begonnen wordt met het printen van een scheepsschroef.

Onder een afscherming tegen het felle laslicht is een hypermoderne lasrobot van Valk Welding uit Alblasserdam bezig met het printen van de eerste scheepsschroef. Het flikkerende laslicht geeft een stuk van het immense Innovation Dock van RDM Rotterdam een spookachtige kleur. RAMLAB heeft in de hoek van de hal een opstelling van twee robotten. Software- en lasspecialisten zitten achter beeldschermen om het proces te volgen. Op een massieve as van staal worden laagje voor laagje de drie bladen van de schroef gemaakt.

Robotica

Niet alleen Valk Welding - behoort in de wereld van het lassen en lasrobotten tot de absolute wereldtop - heeft toegezegd mee te gaan doen. ,,Huisman, Royal Roos, Heerema Fabrication Group, Royal IHC, scheepsbouw- en offshorebedrijven uit het Rijnmondgebied doen ook mee,” legt Jurjen Duintjer, Business Developer bij het Havenbedrijf Rotterdam, de achtergrond van RAMLAB uit. Hij is medeverantwoordelijk voor deze dochteronderneming van het Havenbedrijf en heeft een budget van 5 miljoen euro om het uit te bouwen.

,,Naast hun eigen inspanning op vlak van robotica en lassen gaan deze bedrijven toch samenwerken in dit initiatief. Het uiteindelijk doel is het versterken van deze bedrijfstak, want met samenwerken in dit domein bereik je meer. RAMLAB is het platform dat dat mogelijk maakt.”

Moordende concurrentie

Bedrijven als Huisman (Schiedam) en Heerema Fabrication Group (Zwijndrecht) reserveren jaarlijks aanzienlijke bedragen voor onderzoek en ontwikkeling. Ook al worden er als gevolg van de lage olie- en gasprijzen het komende jaar honderden vaklieden bij deze bedrijven ontslagen, investeringen in nieuwe productietechnologieën gaan door om de moordende concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Zo opende Caroline Heerema eind vorig jaar op de werf van Heerema Fabrication Group nog het Heerema Innovation Center. Hier wordt samen met onder andere partner Valk Welding gewerkt aan de ontwikkeling van lasrobotten en de daarvoor noodzakelijke software.

Softwareontwikkelaars

Duintjer: ,,Die bedrijven blijft gewoon doorgaan met hun eigen R&D. De kracht van RAMLAB is dat de softwareontwikkelaars van IBM en Autodesk, maar ook de leverancier van speciale gassen Air Liquide nauw samenwerken met de uiteindelijke gebruikers. Zo ontwikkelen ze kennis op het gebied van metaal printen, 3D scannen, 3D ontwerpen en certificering. Software is waar hier alles om draait. ”

Geprinte reserveonderdelen

Op de vraag wat het businessmodel achter RAMLAB is, is Duintjer duidelijk: eerst ervoor zorgen dat er een goede scheepsschroef kan worden geprint. ,,Binnen 2/3 jaar moeten er ook objecten van enkele meters als hijshaken geprint gaan worden. Dit alles levert uiteindelijk een digital warehouse op van onderdelen die minder courant zijn. Het Rijnmondgebied moet de Europese hotspot voor spare parts on demand worden. De software staat uiteindelijk allemaal in de cloud zodat overal op de wereld zoiets kan worden gemaakt. We praten met de haven van Singapore om daar op vlak van 3D metaalprinting ook iets te gaan zetten.”

