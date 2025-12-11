Florentine stopte met haar onderneming, maar gaf niet op: ‘Wil geen hoge waardering, maar een winstgevend bedrijf’

Lees verder onder de advertentie

Inspringend op een probleem in de markt, namelijk dat je een mooi kledingstuk voor een speciale gelegenheid meestal maar één keer draagt, én vastberaden om de kledingindustrie te verduurzamen startte Florentine Gillis in 2021 een deelplatform voor designerkleding: CIRCLE CLOSET. Twee jaar geleden trok ze de stekker uit het bedrijf. „Klanten misten de paslocatie die wij juist hadden afgeschaald. Alhoewel we lean waren, had ik beter naar deze signalen moeten luisteren: dat passen was echt belangrijk.” Daarnaast was 2023 een grillig jaar voor het ophalen van financiering en besteedde Florentine de automatisering van het platform uit. „Dat is ontzettend kostbaar.”

Afwikkeling bedrijf ingewikkelde operatie

„Eerst heb ik nog geprobeerd om de onderneming te pivoten naar andere modellen, bijvoorbeeld samenwerken met The Next Closet (failliet gegaan in 2024). Je geeft natuurlijk niet zomaar je bedrijf op!” Toch leek er geen uitweg. „Op een gegeven moment weet je dat er geen toekomst meer inzit. Dat is niet van de een op de andere dag. Het heeft in mijn voordeel gewerkt dat ik alle stakeholders altijd op de hoogte heb gehouden, het einde kwam zeg maar niet als een verrassing.” Alhoewel Florentine rechten gestudeerd heeft vond ze de afwikkeling enorm ingewikkeld. „Dat is echt geen sinecure, er komt ontzettend veel bij kijken.”

Ik was nog niet klaar, ik wilde door met ondernemen! Florentine Gillis

Secondtime founder

Je zou denken dat je daarna wellicht even je buik vol hebt van ondernemen. Florentine niet. „Ik was nog niet klaar. Ik wilde door met ondernemen en vooral bijdragen aan een circulaire mode-industrie.” Ze liep weer tegen een ‘probleem’ aan. „Ik shop graag tweedehands en breng ook vaak kleding in. Ik begon rond te vragen waar deze ondernemers zoal tegenaan lopen. Hun grootste probleem is dat er geen goede software bestaat voor de verwerking van ingebrachte kledingstukken. Invoer, verkoop, communicatie met inbrengers: dat gaat nog veelal handmatig, met een notitieblok of Excelsheet.”



De offline tweedehands kledingmarkt zit al een paar jaar in de lift. Sinds 2015 is het aantal tweedehands retailers met 40 procent toegenomen. Vaak zijn deze ondernemers vrouwen en soms mannen die uit de corporate wereld gestapt zijn om iets met betekenis te gaan doen. „Zij willen helemaal geen papieren notitieboekjes, maar een professioneel en efficiënt systeem.” Dus alhoewel de ondernemer niet van plan was de software in te gaan, ontstond langzaam het idee voor Cirquly. Kassasoftware die het leven van de tweedehands verkoper makkelijker maakt.

Cirquly in actie. Foto: eigen beeld

Alles in-house

In tegenstelling tot haar eerste keer ondernemen wil ze het ditmaal niet alleen doen. Wolke Visser en Edwin van Manen zijn beiden medeoprichter en -eigenaar van Cirquly. „Wolke was al betrokken bij een doelgroeponderzoek dat ik opzette onder tweedehands ondernemers en Edwin hebben we aangetrokken als zwaargewicht op het gebied van softwareontwikkeling.” Gillis wist uit ervaring hoe kostbaar het is om technische ontwikkelingen uit te besteden aan externen. „Het is fijn om alle expertise in huis te hebben. Maar bovenal vind ik het een verademing om het samen te doen en gelijkwaardige sparringpartners te hebben!”

Ik wil geen hoge waardering, maar een winstgevend bedrijf Florentine Gillis

Voor de ontwikkeling van de AI-uploadtool heeft Cirquly in 2025 tweeënhalve ton opgehaald via een semi-Europese subsidie (Kansen voor west). „Voor de uploadtool was het nodig, maar ik ben voorlopig niet per se geïnteresseerd in ophalen van investeringen. Ik wil helemaal geen idiote waarderingen, maar gewoon een winstgevend bedrijf.” Desondanks merkt ze dat investeerders het waardevol vinden dat ze al eerder een bedrijf heeft opgezet en weet hoe de hazen lopen. Ze durft nu bovendien eerder op haar intuïtie te vertrouwen dan voorheen. „Tuurlijk kijk je altijd naar de cijfers en data, maar ik voel sneller als iets niet de juiste route is en handel daar dan ook naar.



Maar uiteraard blijft ondernemen uitdagingen oplossen. Wat ze lastig vindt? „De pricing strategy. Er is door grote softwarepartijen een hele lage prijs in de markt is gezet. Overstappen op een ander kassasysteem is als overstappen van bank. Dat doen retailers niet ‘even’. En dan ben je ook nog meer dan twee keer zo duur.” Gelukkig zegt ze, „zijn we ook twee keer zo goed en begint zich dat nu langzaam, via word of mouth, te verspreiden.”

Doorgroeien

Voor de lancering van Cirquly werd eerst een jaar ontwikkeld en getest. Quinnie’s in Amsterdam, Studio Kiewie in Gouda en Tofff! in Haarlem deden mee met een pilot om de kinderziekten uit de software te halen. „Heel tof dat zij direct enthousiast waren. Dat heeft ons de kans gegeven om de basis goed neer te zetten.” Ze hebben onlangs PUUT aangehaakt, een tweedehands conceptstore met negen zaken in Friesland en Groningen.



Volgend jaar wil Florentine, verantwoordelijk voor de sales, groeien naar honderden klanten in Nederland én daarbuiten. „Tegelijkertijd willen we het communitygevoel en de betrokkenheid niet verliezen. Daarom hebben we een live chat voor onze klanten, kunnen ze stemmen op productfeatures, zijn er sparringsgroepen en organiseren we een jaarlijks event.”



Waar het nu nog veelal gaat om tweedehandskleding zou de software ook toepasbaar zijn in bijvoorbeeld de kunstwereld of vintage meubelverkoop, waar ook met enkele stuks gewerkt wordt. „Bestaande consignatiesoftware is gewoon hopeloos verouderd – die eten we op.” De ondergang van CIRCLE CLOSET heeft het vuurtje van Florentine allesbehalve gedoofd. „Ik ben nog lang niet klaar!”



