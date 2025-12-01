Zeven maanden zwanger was Mandy Ladan toen ze stichting MommaLuv startte. Inmiddels heeft ze met dit initiatief ruim vijfduizend zwangere Afrikaanse aanstaande moeders geholpen. Tegelijkertijd is ze met vallen en opstaan in haar rol als maatschappelijk ondernemer gegroeid: „Ik weet nu beter wat ik waard ben.”

De glazen BWNL-award, onlangs uitgereikt door het platform Business Women Nederland, prijkt prominent op de schouw in de Haagse bovenwoning van Mandy Ladan (40). „Eerlijk gezegd zag ik deze prijs niet aankomen. De andere finalisten waren zo sterk, zeker op het gebied van leiderschap. Aan de andere kant weet ik dat MommaLuv altijd opvalt. Sowieso als enige genomineerde stichting tussen ondernemers, maar ook door het unieke, persoonlijke concept.”



MommaLuv is in 2011 dan ook ontstaan vanuit haar eigen behoefte. Toen ze op 24-jarige leeftijd in verwachting raakte, werd ze door familie en vrienden overladen met cadeaus en babykleding. „Ik dacht: als al deze mensen straks na de bevalling weer kraamcadeaus meenemen, dat wil ik gewoon echt niet”, blikt ze terug. „Ik vroeg me af hoe dit anders zou kunnen. Liever zou ik donaties voor een goed doel willen vragen.”

Niets ten nadele van grotere hulporganisaties, maar je krijgt vaak geen terugkoppeling over wat er precies met je geld gebeurt

Zwangere vrouwen in Ghana en Oeganda

Het idee voor MommaLuv kwam bij haar op, waarbij ze eveneens zwangere Afrikaanse vrouwen wilde steunen. Met korte lijnen en een persoonlijke band als belangrijkste insteek. „Niets ten nadele van grotere hulporganisaties, maar je krijgt vaak geen terugkoppeling over wat er precies met je geld gebeurt. Dat is voor mij na bijna vijftien jaar nog steeds het allerbelangrijkste aspect. Juist omdat het moeder-tot-moedergevoel zo universeel en herkenbaar is. Iedereen wil het allerbeste voor haar kindje.”



Ze stuurde vrienden en kennissen een e-mail met haar plan: aan haar kraambezoek een donatie vragen voor Afrikaanse vrouwen die ook een kindje verwachten, en hier lokaal een pakket met babyspullen van kopen. Een oud-huisgenoot die bij de NOS werkte, bracht Mandy in contact met buitenlandcorrespondenten, die haar vervolgens linkten aan contactpersonen en zwangere vrouwen. „De avond dat ik die mail eruit stuurde had ik al het gevoel dat dit zou gaan lukken. Ik schreef in mijn dagboek: ‘Vandaag is iets moois geboren.’ Binnen een week was ik aan drie moeders gekoppeld, in Ghana en Oeganda. Zo simpel kan het zijn.”

MommaLuv aanwezig in acht landen

Sindsdien heeft MommaLuv met haar Baby Project ruim vijfduizend aanstaande moeders in ontwikkelingslanden en Nederland gekoppeld. „We zijn nu in zeven landen vertegenwoordigd, Zuid-Afrika, Namibië, Oeganda, Tanzania, Malawi, Ghana en Guinee-Bissau. Afgelopen week hebben we moeders in Kenia bezocht, dus we zijn bezig met een achtste land.”



In de meeste landen is ze zelf geweest, zodat ze precies weet waar het geld naartoe gaat. „Ik vind het belangrijk korte lijnen te houden. Dagelijks heb ik via Whatsapp contact met onze lokale mensen daar, we kopen alle spullen bij vaste bedrijven. Dit is en blijft een voorwaarde, ook al groeien we. Als het ergens niet lekker loopt of ik heb ergens vraagtekens bij, dan zit ik er meteen bovenop.”

Een tegengeluid voor gender reveal-party’s

Daarnaast worden er seminars gegeven met basiskennis over familyplanning, zwangerschap en de kraamtijd. Een andere pijler is het Birth Project, waarbij gedoneerd kan worden voor medische kraampakketten. „In bepaalde landen moeten vrouwen, als ze in het ziekenhuis willen bevallen, zelf zorgen voor een birth kit, met onder meer medische handschoenen en een onderlegger voor op het bed. In Oeganda kost dit 12 dollar. Het verschrikkelijke is dat als vrouwen dit niet kunnen betalen, ze gedwongen thuis moeten bevallen. Wat natuurlijk veel meer risico’s met zich meebrengt.”



Volgens Mandy staat de situatie in ontwikkelingslanden in schril contrast met de kraamtijd in het Westen. „Wij slaan hier ondertussen volledig door met gender reveal-party’s, babyshowers, kraamfeesten, push party’s, cadeaulijsten en geld dat je soms moet inleggen voor gezamenlijke cadeaus. En juist daarom wil ik met MommaLuv een tegengeluid bieden. Meer bewustwording creëren over wat je daadwerkelijk nodig hebt en het genot van geven, in plaats van alleen maar ontvangen en overconsumptie.”

Het mooie is dat ik elke dag weer resultaat zie van wat ik aan het doen ben

Ze pakt haar telefoon en laat foto’s en video’s zien van lachende Afrikaanse vrouwen, voor en na hun bevalling. „Het mooie is dat ik elke dag weer resultaat zie van wat ik aan het doen ben. Dagelijks bezorgen we pakketten in verschillende landen. En kijk wat je ervoor terugkrijgt.”

De essentie van ondernemerschap

Tijdens de prijsuitreiking waren er ook mooie woorden voor de winnaar. Zo werd Mandy een ‘vertegenwoordiger van ondernemerschap met een hart’ genoemd. Of, zoals jurylid Suzan Ockhuizen van Moneybird zegt: ‘Starten terwijl je zeven maanden zwanger bent, dat is de essentie van ondernemerschap: gewoon doen.’ Dit is ook het devies van Mandy aan andere ondernemers: ga ervoor zonder je druk te maken over allerlei randvoorwaarden.



„Als jij een sterk en goed uitvoerbaar plan hebt, heb je helemaal geen gelikte website, huisstijl of fotoshoot nodig. Er zijn ondernemers, vooral vrouwen, die zich daar ontzettend druk om maken. Dan heb je al 2000 euro geïnvesteerd in dingen die er niet direct toe doen. Ik had dat allemaal niet. Ik stuurde mijn netwerk op goed geluk een bulkmail met een hulpvraag. Houd het vooral simpel. En duidelijk. Als je binnen 20 seconden je concept kunt uitleggen zit je sowieso goed. Lukt dat niet? Dan klopt er iets niet.”

High tea-en met Mark Rutte

Dat ondernemen ook doorzetten is, heeft Mandy ondervonden. Na een voorspoedige start volgden tropenjaren waarin ze twee keer moeder werd, MommaLuv runde én een vaste baan als docent op een basisschool had. „De eerste jaren heb ik niets verdiend aan de stichting, maar alleen eraan gebouwd.” Met succes, door twee bekende goede doelenorganisaties werd ze benaderd voor een samenwerking. „Ik heb bedankt, omdat ik juist een tegengeluid en persoonlijker alternatief wilde bieden.”



Het zorgde wel voor de bevestiging dat ze op het juiste pad zat. „Toen ik ook nog een Mama of the Year Award kreeg van magazine Fabulous Mama en in dezelfde periode samen met andere opvallende mensen werd uitgenodigd voor een high tea met minister-president Mark Rutte - ik dacht dat ik in de maling werd genomen - wist ik zeker dat MommaLuv een serieus project was. Vanaf 2016 besloot ik daarom fulltime voor de stichting te gaan.”

Veel geleerd van businesscoach

Mandy is gegroeid in haar rol als maatschappelijk ondernemer, zegt ze. Ze schrikt niet meer als donaties stagneren, bijvoorbeeld als mensen de hand op de knip houden door hoge gas- of boodschappenprijzen. „Overall gaat het goed, we maken nog steeds een mooie ontwikkeling door. De impact groeit en we hebben een steady team.”



Haar money mindset kan nog wel beter, vindt Mandy. Lang voelde ze zich bezwaard om zichzelf meer uit te betalen. „Ik was bang dat we daardoor minder moeders konden supporten. Totdat Eelco de Boer, ondernemer en businesscoach, tijdens een seminar aangaf dat je als manager van een goed doel ook goed voor jezelf moet zorgen. Daar heb ik veel van geleerd. Ik weet nu ook beter wat ik waard ben. Vaak genoeg heb ik onbetaald op een podium gestaan, met een donatie voor MommaLuv, maar zonder fee of reiskostenvergoeding. Het duurde even, maar ik weet nu dat dit anders kan.”

MommaLuv School Project

Minstens tien keer – betaald – spreken is een van haar voornemens voor 2026. Daarnaast wil ze vol gaan voor het komende jaar op te starten Mommaluv School Project, lessen voor het basisschoolonderwijs. „Mijn passies – lesgeven en de stichting – komen op deze manier mooi samen. Er is al eens een project georganiseerd op de oude school van mijn meiden, waarbij koekjes werden verkocht en voorstellingen werden gecreëerd ten behoeve van MommaLuv.”



„Ongelofelijk hoe het enthousiasme van de kinderen en hun families werkte als een soort olievlek.” Komend jaar staat er nog een persoonlijk plan hoog op de agenda: Mandy neemt haar beide dochters mee naar haar project in Ghana. „Dat maakt de cirkel helemaal rond. Dat mijn dochters, de reden van MommaLuv, nu het project zelf kunnen ervaren.”

