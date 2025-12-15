Ruim duizend ondernemers op één plek: Klarna-oprichter bouwt met Norrsken mega startup-hub in Amsterdam

Een plek waar ruim duizend ondernemers en investeerders werken aan bedrijven met internationale groeipotentie, allemaal bij elkaar in Amsterdam. Dat is de ambitie van het Zweedse Norrsken, het internationale netwerk achter meerdere impacthubs en investeringsfondsen. In 2026 opent de organisatie van Klarna-medeoprichter Niklas Adalberth hier haar grootste Europese vestiging.

Norrsken House Amsterdam verrijst in de Van Gendt Hallen, een voormalig industrieel complex op Oostenburg. Op drie verdiepingen en ruim 3600 vierkante meter komt ruimte voor co-working, netwerkevents en samenwerkingen tussen ondernemers, investeerders en partners. Volgens Norrsken moet het de grootste impacthub van West-Europa worden.



De organisatie richt zich nadrukkelijk op bedrijven die winst combineren met maatschappelijke impact, variërend van klimaat en energie tot zorg en sociale vraagstukken. Mede-ceo Sara Kappelmark ziet Amsterdam daarbij als logische volgende stap. „We bouwen aan een platform voor oplossingen die er echt toe doen, voor ondernemers die geloven dat ondernemerschap positieve verandering kan brengen.”



Funda, Boralis, Peak Capital en Kruidvat

Norrsken House Amsterdam komt tot stand in samenwerking met een groep Nederlandse ondernemers, investeerders en vermogende families. Onder de betrokken partijen bevinden zich onder meer Bugaboo-oprichter Eduard Zanen, die ook eigenaar is van de Van Gendt Hallen, investeerder Heleen Dura-van Oord (Peak Capital), Jolanda Degen (medeoprichter Funda), Karin van Leeuwen (stichting DON), Marijn Pijnenborg (Boralis), Raoul Kiksen (Nederland Isoleert), Tanka Foundation en De Wereld van Vermaat.



Ook investeerder De Hoge Dennen, van de familie De Rijcke (achter Kruidvat), is bij het project betrokken, zo meldde Het Financieele Dagblad.

Met Norrsken House aan boord maken we van ons industriële erfgoed een broedplaats voor innovatie en een betere toekomst voor mens en planeet

Zanen ziet de komst van Norrsken als een nieuwe fase voor het complex. „Met Norrsken House aan boord maken we van ons industriële erfgoed een broedplaats voor ideeën, innovatie en een betere toekomst voor mens en planeet.” De Van Gendt Hallen worden momenteel gerenoveerd tot een volledig energieneutraal erfgoedpand.



Wereldwijd netwerk met hubs in Stockholm, Brussel en Barcelona

Met de vestiging in Amsterdam breidt Norrsken zijn internationale netwerk verder uit. De organisatie beheert al hubs in onder meer Stockholm, Brussel, Barcelona en Kigali (Rwanda) en vijf investeringsfondsen met bijna 1 miljard euro onder beheer. In totaal verbindt Norrsken zo’n 50.000 ondernemers, investeerders en supporters.



Tot de bekendere alumni van Norrsken behoren onder meer transport-unicorn Einride, AI-platform Biorce en energiebedrijf Flower. Ook investeerde Norrsken in startups met een Nederlandse achtergrond, zoals New Dawn Bio en Karman+.



