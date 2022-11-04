Ruim 2 miljoen euro groeigeld voor Utrechtse scale-up sneleentaxi.nl

Boekingsplatform sneleentaxi.nl heeft 2,1 miljoen euro groeikapitaal opgehaald bij investeerders. Onder meer Alexander Willemsen (Scito) en Sam Rohn (Red je Pakketje en Instabox) investeren in de Utrechtse scale-up. Sneleentaxi groeit momenteel hard en verwacht dankzij deze investering nog sneller op te kunnen schalen.

Lees verder onder de advertentie

In een tijd waarin veel investeerders voorzichtig zijn en veel bedrijven onder druk staan, roeit sneleentaxi tegen de stroom in. ,,Dat zijn wij wel gewend”, aldus algemeen directeur Sven Braam. ,,In de coronacrisis zijn wij bijvoorbeeld enorm hard gegroeid, terwijl veel bedrijven het heel zwaar hadden en in veel gevallen nog steeds hebben.”

De omzet van sneleentaxi, het bedrijf is in 2015 opgericht door Braam, Bram de Bruin en Jorrit van Wijk, zal dit jaar tot ruim boven de 10 miljoen euro groeien. Dit betekent een verdrievoudiging ten opzichte van 2021. Hoewel het platform in 2021 voor het eerst winstgevend was, ligt hier niet de focus op, aldus Braam: ,,Dit is echt groeigeld. Wij willen onze groei verder versnellen en deze investering moet daar aan bijdragen.”



Wij brengen vraag en aanbod samen met slimme, zelfgebouwde software. Tegelijkertijd verliezen wij het persoonlijk contact met passagiers en vervoerders niet uit het oog Sven Braam, sneleentaxi.nl

Verdere opschaling van organisatie en platform sneleentaxi noodzakelijk

Ooit begonnen als een platform voor de particuliere en zakelijke reiziger, heeft sneleentaxi sinds de coronapandemie ook zorgvervoer toegevoegd aan het aanbod. ,De inefficiëntie in het zorgvervoer is in veel gevallen schrijnend”, aldus Braam. ,,Kwetsbare mensen moeten bijvoorbeeld vaak uren wachten en worden dan met een lange omweg vervoerd.” Sneleentaxi wil een einde maken aan deze inefficiëntie en dit groeikapitaal maakt dit mogelijk, aldus Braam.



,,Wij brengen vraag en aanbod samen met slimme, zelfgebouwde software. Tegelijkertijd verliezen wij het persoonlijk contact met passagiers en vervoerders niet uit het oog. Door deze combinatie kunnen wij veel beter vervoer op maat leveren dan traditionele vervoersbedrijven en buitenlandse platforms en apps. We hebben inmiddels samenwerkingen met meerdere zorgpartijen en gunnen ook andere partijen de mogelijkheid om onze dienstverlening te ervaren. Hiervoor is een verdere opschaling van onze organisatie en platform noodzakelijk."

Lees verder onder de advertentie

Ook vervoer van en naar Belgische en Duitse luchthavens mogelijk

Ondanks het toevoegen van zorgvervoer aan het dienstenpakket, wordt ook de particuliere en zakelijke markt niet vergeten, belooft Braam: ,,Wij zijn een totaaloplossing voor vervoer.” Sneleentaxi maakt het naar eigen zeggen mogelijk om op elk moment van de dag binnen 30 minuten in heel Nederland een taxi te kunnen boeken. ,,De afgelopen jaren hebben wij onze aanrijtijden in heel Nederland weten te verkorten. Met het opgehaalde geld gaan wij nu ook de laatste slag maken: het instant kunnen boeken van vervoer in heel Nederland.”



Sneleentaxi biedt via zijn website vervoer van en naar elke locatie in Nederland aan. Ook vervoer van en naar Belgische en Duitse luchthavens is mogelijk. Passagiers kunnen op elk moment van de dag boeken voor een scherp tarief. Door het innovatieve veilingsysteem – waarbij vervoerders vrijwillig kunnen inschrijven op ritten – krijgt de passagier altijd een vervoerder bij wie de rit goed in de planning past.



Lees verder onder de advertentie

