Rubio haalt 70 miljoen euro op voor duurzame startups: ‘Bouwen aan de volgende Sympower’

Impactinvesteerder Rubio heeft met zijn derde fonds 70 miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor startups die oplossingen ontwikkelen voor de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid. Medeoprichter Willemijn Verloop wil met het nieuwe fonds dertig bedrijven helpen ‘die echt verschil maken’.

Rubio, opgericht in 2014 en een jaar later gestart met het eerste fonds, investeert in bedrijven die laten zien dat winst en maatschappelijke vooruitgang heel goed hand in hand kunnen gaan. De impactinvesteerder richt zich op ondernemingen die tastbaar verschil maken, van duurzame energie en voeding tot mentale gezondheid. Met het nieuwe fonds van 70 miljoen euro kan dat op grotere schaal.

We zoeken de volgende Sympower die het energienet stabiliseert Willemijn Verloop

„We zoeken de volgende Sympower die het energienet stabiliseert, de volgende NoPalm die de voedselindustrie vernieuwt, of de volgende OpenUp die mentale zorg toegankelijk maakt”, aldus mede-oprichter Willemijn Verloop op de website van Rubio.

Bekende investeerders stappen opnieuw in

Investeerders uit de eerste twee fondsen doen opnieuw mee. Ook sluiten nieuwe partijen aan, zoals ING Social Impact Investments en het NN Social Innovation Fund. Andere financiers zijn het Europees Investeringsfonds (EIF), Invest-NL, Oost NL en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De RVO verstrekt opnieuw een innovatielening via de Seed Capital-regeling.

Verloop noemt dat vertrouwen ‘een enorme steun in de rug’. „Het is geweldig om een steeds grotere groep investeerders aan boord te hebben die onze missie deelt. Dat vertrouwen geeft ons ruimte om verder te bouwen.”

‘Rubio heeft de standaard gezet’

Rinke Zonneveld, directeur van Invest-NL, zegt: „Investeren in Rubio Fund III is voor mij een no-brainer. Rubio loopt voorop in de Nederlandse impactscene. Ze hebben niet alleen de standaard gezet, ze hebben hem gecreëerd. Hun focus op sociale vraagstukken naast klimaat inspireert anderen om in te stappen.”

Ook Marjut Falkstedt, ceo van het Europees Investeringsfonds, prijst de aanpak: „Rubio was een van de eerste spelers op de Europese impactmarkt. Toen ze hun eerste fonds lanceerden in 2015, was die markt nog pril. Door te investeren in Europese startups die sociale en klimaatimpact nastreven, heeft Rubio het landschap mee opgebouwd. We zijn blij de samenwerking voort te zetten.’’

War Child, Tony’s Chocolonely, V-Ventures

Tien jaar later is de markt van impact investing volwassen geworden. Bedrijven die Rubio eerder steunde – zoals Fairphone, Sympower en The Social Medwork – laten zien dat ondernemen met impact ook financieel succesvol kan zijn.

Het derde fonds moet dat succes voortzetten. Verloop: „We zien een nieuwe generatie ondernemers opstaan die verandering niet als bijzaak ziet, maar als kern van hun bedrijf. Dáár willen wij bij zijn. Met onze kennis, ons netwerk en kapitaal helpen we hen groeien en hun impact vergroten.’’

We bouwen de toekomst liever samen Willemijn Verloop

Verloop, die eerder War Child oprichtte en bestuursfuncties bekleedt bij Tony’s Chocolonely, Anterra Capital en V-Ventures, geldt inmiddels als een vaste waarde in de Nederlandse impactwereld. Met Rubio bouwt ze verder aan de overtuiging dat ondernemerschap een krachtig middel is om de wereld te veranderen.

„En voor alle ondernemers die nu werken aan een schaalbare oplossing die de wereld vooruithelpt: laten we praten. We bouwen de toekomst liever samen.’’

