Bij de lancering van hun Planetpod-thuisbatterij in 2024 kregen de broers Maurice en Roel van der Ende direct al ruim 3.000 reacties van geïnteresseerden. Nu zijn ze daadwerkelijk gestart met de uitlevering van de eerste 300 exemplaren.

„Onze huidige klanten zijn mensen die vooroplopen. 95 procent heeft zonnepanelen, een groot deel rijdt elektrisch en heeft een warmtepomp. Zij kijken altijd vooruit naar de nieuwste ontwikkelingen maar zijn zich ook heel bewust van hun energieverbruik en de kosten ervan. Zo checken zij geregeld hun verbruik, de opbrengst van de zonnepanelen en de prijs van stroom. Met onze thuisbatterij krijgen ze meer grip op hun energiekosten”, legt Maurice van der Ende uit.

De thuisbatterij van Planetpod regelt met slimme – door AI ondersteunde – software de energiebehoefte per dag. De door zonnepanelen opgewekte energie wordt opgeslagen in de batterij en gebruikt op momenten die het meest gunstig zijn. Ook kijkt het systeem naar de beste momenten om stroom in te kopen als dat nodig is, of juist terug te leveren.

Salderingsregeling voor zonne-energie

Maurice: ,,Vooral nu de salderingsregeling voor zonne-energie is afgeschaft per 1 januari 2027, kijken veel eigenaren naar andere oplossingen.” Maar ook als je geen zonnepanelen hebt of in een appartement woont, kan de Planetpod interessant zijn omdat het systeem stroom inkoopt op het meest gunstige moment en die opslaat in de batterij om te gebruiken als dat nodig is. ,,Dan duurt het natuurlijk wel langer om de aanschaf terug te verdienen, maar dat hangt ook weer van de situatie af.”

AI-thuisbatterij Planetpod: geen zeldzame metalen

De compacte thuisbatterij bestaat uit LFP-batterijen. Die hebben als voordeel dat ze geen zeldzame metalen bevatten en goed recyclebaar zijn. Vooral dat laatste is voor de broers heel belangrijk. Niet voor niets wordt hun batterijbehuizing gemaakt van gerecycled plastic en komt de isolatie van oude matrassen. Een nadeel is het hogere gewicht, maar je hoeft hem niet te vervoeren.

,,Als hij eenmaal hangt, heb je er een jaar of 15 geen omkijken meer naar.” Zo lang moet de batterij mee gaan, waarbij hij aan het eind naar schatting nog 70 procent van zijn capaciteit heeft. ,,Maar het zou zomaar kunnen dat er in die tijd zoveel betere techniek beschikbaar is, dat eerder vervangen slimmer is.”

Via een app kun je het energieverbruik in de gaten houden. Beeld: Planetpod

De capaciteit van de accu is 8,2 kWh. ,,Dat getal zegt misschien niks, maar een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt 7,6 kWh. Dus je moet makkelijk een dag uitkomen met onze batterij. En anders kan het systeem stroom bij kopen op het juiste moment. Dat regelt de software allemaal”, verduidelijkt Maurice.

Nu de eerste 300 exemplaren worden uitgeleverd, is het tijd om de volgende stap te zetten. Het opschalen van de productie naar 2.500 stuks in 2026. „Daarvoor hebben we een nieuwe investeringsronde nodig om voldoende geld te hebben om de benodigde onderdelen in te kunnen kopen en de logistiek op orde te krijgen. Het produceren zelf is geen probleem. Ook een serviceafdeling moeten we opschalen.”

Het bedrijf is in korte tijd al gegroeid van twee naar elf medewerkers maar dat zullen er dus nog meer moeten worden.

De thuisaccu is compact. Beeld: Planetpod

Drie miljoen huizen met zonnepanelen

Maurice ziet de toekomst voor zijn thuisbatterij rooskleurig in. „Er zijn in Nederland zo’n drie miljoen huizen met zonnepanelen. Die kunnen straks allemaal niet meer kosteloos het teveel aan stroom terug leveren aan het net. Dus daar zit nog veel potentieel. Verder zien we dat in het Verenigd Koninkrijk veel zogenaamde 1-fase-aansluitingen zijn waar onze batterij ook op past. Ook dat is mede daardoor een grote markt. En we kijken al voorzichtig naar België. Maar we hebben nog tien jaar de tijd om die gedroomde 1 miljoen thuisbatterijen in 2035 te realiseren.”

