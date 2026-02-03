Van bijna-faillissement naar wereldwijde droom: Julian wil 100 miljoen slechte slapers helpen met Somnox

Van studentenproject voor zijn moeder naar een volledig vergoed hulpmiddel dat mensen helpt met rust, ontspanning en vooral: meer slaap. Dat is het ‘slaapmaatje’ van Somnox in een notendop. Intussen zijn er ruim 50.000 verkocht, al ging dat volgens oprichter Julian Jagtenberg zeker niet vanzelf.

Prototypes die te veel herrie maakten of te warm werden, randje faillissement, samenwerken met mensen die geen langetermijnvisie hadden: Julian Jagtenberg heeft volgens eigen zeggen bijna alles fout gedaan wat fout kon gaan. Hij geloofde alleen heilig in zijn product en zette – samen met zijn compagnons – door. Met succes: sinds 2024 is Somnox winstgevend.



„Het is een kostbaar en waardevol product: vanaf 174 euro. Dat een aantal grote verzekeraars het Somnox Slaapprogramma sinds kort deels of helemaal vergoedt bij een aanvullende verzekering, doet veel goed voor de groei van ons bedrijf. Dit maakt het product toegankelijker.” De omzet is in 2024 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. De belangrijkste doelgroep zijn vrouwen tussen de 35 en 45 jaar. „Zij snappen het product, omdat de meeste vrouwen in deze leeftijd weten hoe het is om een baby aan te voelen. Ze durven bovendien te erkennen dat ze piekeren in de nacht.’’

Meebewegend ‘buikje’

Somnox is een slim ‘ademmaatje’ dat je vasthoudt. Het begeleidt je lichaam naar ontspanning met een voelbare ademhaling die zich aanpast aan jouw ritme. Anders gezegd: je voelt het ‘buikje’ op en neer bewegen, vervolgens adem je rustig mee. Zo kom je makkelijker én sneller tot rust. Somnox speelt ook rustgevende geluiden af. Via de app krijgt de gebruiker extra begeleiding.



Somnox helpt je niet alleen bij makkelijker in slaap vallen, maar ook bijvoorbeeld bij ontprikkelen na een drukke dag. Julian: „Ik gebruik hem nu, tijdens dit interview. Ik gebruik hem ook vaak als ik op de bank zit. Een kalmer ademritme werkt rustgevend: minder stress en spanning, meer rust in mijn hoofd. Daarbij komt: rust overdag zorgt voor herstellende slaap in de nacht.’’

Het Somnox slaapmaatje. Foto: Bart Hoogveld

Bij Somnox werken op dit moment zeventien mensen. Het bedrijf is vooral actief in Nederland, België en enkele Scandinavische landen, maar de rest van Europa en de wereld lonkt. Aan ambities heeft Julian geen gebrek. „Ons doel is een wereldwijd merk te worden. Met Somnox willen we uiteindelijk 100 miljoen mensen helpen om zich uitgerust te voelen. Niet alleen met de verkoop van producten, maar bijvoorbeeld ook met slaapmeditaties.’’ Het bedrijf wil volgens de oprichter vanaf nu ‘duurzaam groeien door vanuit eigen kasstromen te herinvesteren’.



Jurylid in Droomstart

Vanaf deze week is Julian te horen in de podcastserie Droomstart, waarbij hij als een van de juryleden tien bedrijven van jonge ondernemers beoordeelt op potentie. De drie ondernemers met de beste pitch worden gevolgd in een intensief traject. „Ik wil weten wie de persoon is achter de onderneming en of hij of zij de wilskracht heeft om te bouwen, inclusief het omgaan met tegenslagen?”

Mijn belangrijkste tip? Doe het niet alleen, maar met een team. Onze kracht is dat we elkaar aanvullen Julian Jagtenberg Somnox

Als jurylid van Droomstart vindt Julian het superinteressant om ook eens aan de andere kant van de tafel te zitten. „Ik weet heel goed wat startende ondernemers doormaken. Het is bijna een feest der herkenning. Ik heb alle kandidaten al een keer bij ons op kantoor op bezoek gehad. Wij hebben in de beginperiode ook vaak meegedaan aan pitchcompetities. Mijn belangrijkste tips? Doe het niet alleen, maar met een team. Onze kracht is dat we elkaar aanvullen. Zorg voor mensen om je heen met wie je door een deur kunt, dat meerdere schouders de lasten kunnen dragen. Je ziet elkaar misschien vaker dan degene met wie je getrouwd bent. En qua financiering is het belangrijk om samen te werken met partijen die voor de lange termijn durven te kiezen.’’

Somnox is geïnspireerd door moeder

Het idee voor het slaapmaatje – in het begin nog slaaprobot genoemd – ontstond in de laatste fase van Julians studie robotica aan de TU Delft. „In die periode sliep mijn moeder slecht. Ik las een wetenschappelijk artikel waarin iets stond over de kracht van ademhaling en spiegelneuronen. Zo kwamen we op het idee van een slaaprobot met sensoren die je kunt vasthouden. Vergelijk het maar met een moeder die een baby vasthoudt, waarbij de moeder de rustige ademhaling en hartslag van de baby overneemt.”



Zijn moeder was niet de enige met slaapproblemen: naar schatting een op de vier Nederlanders heeft ermee te maken. „Bij veel mensen staat het autonoom zenuwstelsel permanent in de ‘aanstand’, als gevolg van stress en hoge werkdruk. Je wordt ook niet rustiger als je om elf uur ’s avonds nog je mail checkt of op je telefoon zit te scrollen. Je zenuwstelsel gaat in de vecht- of vluchtmodus en raakt overactief. Bloeddruk en hartslag schieten omhoog, waardoor relaxen én slapen lastig wordt. Daarnaast is ons oerbrein niet aangepast aan de moderne wereld.’’

Julian Jagtenberg met zijn moeder. Foto: eigen beeld

Tientallen prototypes versleten

Julian en drie studiegenoten hebben tientallen prototypes gemaakt. „Ik kan wel honderd redenen bedenken waarom de prototypes niet werkten zoals wij voor ogen hadden. We kregen in elk geval veel media-aandacht en reacties van mensen met slaapproblemen. Dat heeft ons doen besluiten om na ons afstuderen een bedrijf op te richten. Dat was in 2016.’’



Geld was er niet of nauwelijks. „We hadden geen cent te makken. Sterker, we hadden allemaal studieschulden.’’ Om te beginnen, besloten de oprichters ieder een klein bedrag in te leggen. Stap twee was meedoen aan crowdfunding via Kickstarter. „We deden mee aan pitchcompetities en kregen wat subsidie. Vervolgens hebben we een half miljoen euro bij klanten binnengehaald in de vorm van pre-orders. Een product hadden we nog niet, daar hebben we nog twee jaar aan gewerkt.’’



Concurrent is ‘slap aftreksel’

Het slaapmaatje een ingewikkelde mix van hardware en software. „Het is iets heel anders dan een willekeurig product uit China halen, om dat vervolgens met een mooi logootje door te verkopen. Bij ons was sprake van een complexe propositie met een product dat nog niet bestond. Zeker in het begin moest ik mensen soms zeventien keer uitleggen wat het precies was. Vanwege de complexiteit is namaken heel moeilijk. Een speelgoedmerk heeft er een in het assortiment, maar het is een slap aftreksel. De kwaliteit is belabberd.’’

Het was en is echt een proces van de lange adem. We zijn er ruim tien jaar obsessief mee bezig geweest Julian Jagtenberg Somnox

Miljoenen zijn in Somnox gestopt voordat het bedrijf het break-evenpoint bereikte. Julian: „Het was en is echt een proces van de lange adem. We zijn er ruim tien jaar obsessief mee bezig geweest. Geld is dan ook nooit onze drijfveer geweest. Wat wel? We hebben meerdere momenten gehad dat alles tegenzat. We zijn ook een paar keer door het oog van de naald gekropen. Maar het feit dat mensen met ons product weer rust ervaren, heeft ons er doorheen gesleept. Zoals mijn moeder. In een samenleving met steeds meer prikkels, wil Somnox een baken van rust zijn met technologie die niet opjaagt, maar juist helpt vertragen.’’