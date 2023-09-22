De Delftse mobiliteit-startup Scoozy heeft in een nieuwe investeringsronde 1,5 miljoen euro opgehaald voor uitbreiding van het productportfolio. Met deze groeifinanciering wordt een nieuw product ontwikkeld dat een nog grotere doelgroep moet aanspreken. Dit product moet eind volgend jaar op de markt komen.

Eerder lanceerde het bedrijf al Scoozy C als modern, veilig en all-road alternatief voor de scootmobiel. Scoozy wil mensen met beperkte mobiliteit helpen in hun nieuwe mobiliteitsfase. Dit doet het bedrijf door de functionaliteit van hulpmiddelen te combineren met de gebruikerservaring, vormgeving en veiligheid van moderne vervoersmiddelen. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende vergrijzing en de groeiende micro-mobiliteitmarkt.

We willen mensen niet alleen van A naar B vervoeren. We willen een wereld van ontdekking en avontuur mogelijk maken Job van de Kieft, oprichter en ceo Scoozy

Meer mogelijk maken

In deze financieringsronde deden zowel bestaande aandeelhouders als nieuwe investeerders mee, waaronder een in deze markt bekende buitenlandse producent. ,,Wij zijn trots en dankbaar voor deze bevestiging van het vertrouwen in ons bedrijf. Deze aanzienlijke investering ondersteunt de groei van het bedrijf en de ontwikkeling van een nieuw product dat laat zien waar Scoozy voor staat - kwaliteit, veiligheid en innovatie", zegt Job van de Kieft, oprichter en ceo van Scoozy.

Het nieuwe product zal een stuur in plaats van joystick hebben en lager geprijsd zijn. Daarmee wil het bedrijf Scoozy toegankelijker maken voor nog meer gebruikers en hen het ongeëvenaarde gevoel van vrijheid en veiligheid laten ervaren dat Scoozy biedt. ,,Wij gaan veel verder dan alleen het functionele dat een conventioneel mobiliteitshulpmiddel biedt", zegt Van de Kieft. ,,We willen mensen niet alleen van A naar B vervoeren. We willen een wereld van ontdekking en avontuur mogelijk maken.”

Red Dot Design Award voor Scoozy

Scoozy is een bedrijf dat zich richt op het doorbreken van barrières voor mensen die streven naar onbeperkte vrijheid in stijl. Scoozy werd in 2016 opgericht door Job van de Kieft en Jan-Willem van Gent (cto). De twee delen een passie voor elektrische mobiliteit en innovatie. Hun passie ontstond bij het Nuon Solar Team, waar zij beiden wereldkampioen zonneracen in Australië werden.

Scoozy haalde eerder al investeringen op en won verschillende prijzen, waaronder de Red Dot Design Award. Scoozy is actief in 10 landen met het huidige product Scoozy C.

