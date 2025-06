Toerisme uit een Tassie: Danique scoort met unieke stadswandelingen

Hang een tassie van Danique Fennema om je schouder en je weet zeker dat je jouw vrienden, collega’s of reisgenoten nóg beter leert kennen. Waar je ook van uit kunt gaan, is dat je met dit tassie op unieke plekken in de stad belandt en daar van alles over te weten komt. Ondernemer Danique begon een kleine twee jaar geleden met haar bedrijf Tassie. Of ze er succes mee heeft?

,,Tijdens de coronacrisis stuitte ik in Amsterdam Oost op het street art-project ‘If Walls Could Speak’”, gaat Danique terug in de tijd. ,,En dat vond ik zo vet, dat ik er meteen alles over wilde weten. Ik besefte mij ook dat ik deze plek nooit had ontdekt als ik er niet toevallig langs was gefietst. En dat terwijl ik hier gewoon in de stad woon. Dat zou toch zonde zijn?”

,,Ik wist zeker dat er met mij nog heel veel anderen zijn die ook zo blij worden van objecten en hun bijbehorende verhalen en dat zette mij aan het denken. Wat nou als ik meer van dit soort unieke plekken boven water haal en deze in een leuke tour stop?”

Om goede tassies te kunnen maken, praat ik met mensen op straat, ga ik langs kunstenaars, kijk ik documentaires en koop ik zo nu en dan een scheurkalender bij de lokale sigarenboer

Omdat Danique in die coronaperiode veel mensen om zich heen zag die noodgedwongen aan wandeldaten deden en dit haar nogal saai leek, had ze haar doelgroep direct voor ogen. Naast de bijzondere verhalen uit het betreffende stadsdeel en een drankje voor twee, schreef ze kaartjes met daarop persoonlijke vragen.

Persoonlijke vragen gekoppeld aan betreffende locatie

,,Deze staan in het verlengde van de plek waar je op dat moment bent. In de tour ‘Amsterdam Oost’ zit bijvoorbeeld een canon waarin onder andere de moord op Theo van Gogh is opgenomen. De vraag die ik daaraan koppel, is welke drie gebeurtenissen op jouw persoonlijke canon staan. Met deze, maar ook met luchtige vragen leer je elkaar goed kennen tijdens een date.”

Waar de 26-jarige Amsterdamse ondernemer begon met tassies voor daters, verkoopt Danique ze inmiddels ook aan vriendengroepen, bedrijven, toeristen en klanten die een op maat gemaakt Tassie willen hebben. ,,Ik heb er weleens eentje gemaakt omdat iemand er een aanzoek mee wilde doen. Of een Tassie in een Pride-uitvoering voor iemand die voor zijn ouders uit de kast wilde komen. Prachtig toch?”

Al duizenden Tassies over de toonbank

Ook qua geografie heeft Tassie zich ontwikkeld. Wat startte met Amsterdam Oost, is uitgegroeid tot een assortiment met daarin Amsterdam Centrum, Jordaan en Oud- West. De steden Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen behoren eveneens tot het aanbod. Noem het gerust een succes, aangezien er al duizenden Tassies over de toonbank zijn gegaan.

,,Ik zie het als een uitdaging om mensen iets over de stad te leren waar ze zelf vandaan komen. Om dat te bereiken, praat ik met mensen op straat, ga ik langs kunstenaars, kijk ik documentaires en koop ik zo nu en dan een scheurkalender bij de lokale sigarenboer. Voor de tour door Den Haag had ik twintig vragen opgeschreven die ik aan willekeurige Hagenezen voorlegde. Hadden zij er meer dan twee goed, dan wist ik dat het te makkelijk was en dus met iets anders moest komen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met Tassie

Het blijkt de juiste aanpak, aangezien Danique de order fullfillment al na vijf maanden sinds de oprichting van Tassie uit handen geeft. ,,Mijn broer heeft een eigen kroeg en kon mij tijdens corona dus mooi helpen. Net zoals mijn vrienden. Maar toen alles weer open ging, kwam ik handen tekort. Om die reden ga ik binnen nu en twee maanden ook samenwerken met een sociale werkplaats. De producten in een Tassie lenen zich daar perfect voor.”

Ik wil met Tassie naar het buitenland en tegelijkertijd mijn samenwerkingen met hotels en hostels uitbreiden. Om die reden ben ik in gesprek met investeerders

De waarde van TikTok onderschat

Dat social media een belangrijk aspect van je bedrijfsvoering kan zijn, zien we eveneens terug bij Tassie. Door TikTok optimaal benutten, weet Danique meer dan voldoende conversie te creëren. Wie haar account ‘eentassie’ bekijkt, ziet dat ze in iedere post een unieke plek uitlicht. Als een teaser. ,,Ik heb de waarde van dit medium echt onderschat en raad iedereen aan om het te gebruiken. Ik geef best veel weg op dit gratis kanaal, maar zolang mensen na het bekijken van een post overgaan tot het bestellen van een Tassie…”



Tassie is géén coronaproduct

Wanneer haar gevraagd wordt over dergelijke toepassingen ervoor hebben gezorgd dat Tassie ook ná corona onder de aandacht is gebleven, geeft de oprichter te kennen dat ze absoluut niet als een corona-onderneming gezien wilt worden. ,,Ja, ik ben er in die periode mee begonnen en ja, dat heeft voor naamsbekendheid gezorgd. Maar afgelopen zomer was er geen corona en ook toen ging de verkoop gewoon door.”,,Tassie is het product dat Nederlanders gebruiken zodra ze een nieuwe stad of hun eigen buurt beter willen leren kennen. Daarnaast zullen we altijd blijven reizen en is het mijn doel om toeristen het gevoel te geven dat ze een local zijn. Met Tassie blijven ze weg van de drukke trekpleisters. Dat heeft verder niets meer met corona te maken”, aldus de jonge ondernemer, die naast steden als Maastricht en Leiden ook mikt op Europese hotspots als Berlijn, Parijs en Valencia.

Investeerders tonen interesse in Tassie

Om daar in de nabije toekomst voet aan de grond te krijgen, heeft Danique meer middelen nodig dan ze op dit moment om handen heeft. En dat beseft ze zich als geen ander. ,,Er is geld en kennis nodig en om die reden ben ik in gesprek met investeerders. Ik wil met Tassie naar het buitenland en tegelijkertijd mijn samenwerkingen met hotels en hostels uitbreiden. Dat betekent inzetten op marketing en sales. Uiteindelijk moet iedereen op ieder groot station zien dat we bestaan en direct een tassie kunnen kopen.”