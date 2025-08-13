Een droomklant voor je bedrijf binnenhalen lijkt soms een verre fantasie. Voor Joost Helmers van contentbureau Liike werd die fantasie, met een flinke dosis creativiteit, toch werkelijkheid. Zijn advies? „Zorg ervoor dat je écht indruk maakt.”

Joost (27) bemachtigt droomklant EasyToys met opvallende video: ‘We weten dat je ons wilt en wij willen jou’

Joost Helmers, 27 jaar en werkzaam bij het zeskoppige Achterhoekse videoproductiebedrijf Liike, deelde vorige week een opvallende video op LinkedIn. In het filmpje van een minuut legde hij openhartig uit hoe hij op ludieke wijze een voet tussen de deur kreeg bij EasyToys en vervolgens een samenwerking aan ging met de bekende sekstoyfabrikant.



„Wij maken scroll-stopping content”, legt Joost uit. „Dat betekent dat we bedrijven helpen opvallen met sterke online media zoals video’s, podcasts en foto’s.” Liike had al een breed klantenbestand, variërend van Gazelle tot Talpa, maar EasyToys stond heel hoog op de lijst van droomklanten. „EasyToys springt eruit vanwege hun gedurfde merkidentiteit en de creatieve restricties die uitdagend zijn. Neem bijvoorbeeld het woord ‘piemel’; dat kun je op TikTok niet gebruiken. Dan moet je dus creatief zijn en dat prikkelde ons enorm.”



We gingen eerst klassiek bellen, maar kregen al snel standaardantwoorden zoals: stuur maar een mail Joost Helmers Liike

Maar hoe krijg je als videostartup een voet tussen de deur bij een groot bedrijf als EasyToys? „We gingen eerst klassiek bellen, maar kregen al snel standaardantwoorden zoals: stuur maar een mail. Toen bespraken we: dit gaan we helemaal anders aanpakken. We zijn alles over hen gaan onderzoeken, hebben een lijst gemaakt met mogelijke contactpersonen en zijn hen vervolgens op LinkedIn gaan stalken om de juiste namen te vinden.”

Lees ook: EasyToys-topman Eric Idema: ‘Op elk nachtkastje in de wereld moet iets uit Veendam liggen’

Creatieve benadering: ‘Hey Peter, wij weten dat jij ons wilt’

De echte gamechanger? Een unieke en opvallende pitchvideo. „We wilden ons persoonlijk, maar met een knipoog presenteren aan Peter (niet zijn echte naam red.), de contactpersoon bij EasyToys”, vertelt Joost. Het kleine team brainstormde over de toon van de video. „We speelden met dat gevoel van sekslijnen, die 0909-nummers van vroeger. In de video zei ik: ‘Hey Peter, wij weten dat jij ons wilt en wij willen jou’. Het idee was om hem een tikje ongemakkelijk gevoel te geven, maar ook respect af te dwingen omdat wij er zoveel effort in hadden gestoken.”



Het opnemen van de video kostte Liike slechts een halve dag tijd en ongeveer duizend euro aan vooral manuren. Het opsturen van de video, was ook nog een dingetje. „We hadden de naam wel van onze contactpersoon, maar wisten zijn e-mailadres niet. Vervolgens hebben we lukraak wat combinaties gebruikt van zijn naam en die van het bedrijf. Na vier afgeketste mails, bleek het vijfde adres het juiste.”



Twee weken na het opsturen kreeg het team een lange reactie terug. „We konden een videocall inschieten. Toen hebben we gelijk tegen elkaar gezegd: we gaan bij hen langs op kantoor. In het echt kun je veel beter je enthousiasme overbrengen dan achter een scherm.”



De samenwerking: van pilot tot succes

De video en het daaropvolgende gesprek was een succes en het team mocht een pilotproject draaien voor EasyToys, gericht op een campagnestrategie rondom sponsoring bij sportclubs. „EasyToys wilde dit jaar amateurclubs voorzien van custom tenues en materialen en vroeg ons om dit goed onder de aandacht te brengen met social media en video’s.”

De pilot verliep zo succesvol dat Liike vervolgens gevraagd werd om structureel de TikTok-strategie en -content van EasyToys over te nemen. „We hebben nu een plan opgezet waarin we meer spannende content maken, terwijl we binnen de restricties van TikTok blijven. EasyToys stond eerst bekend om educatieve video’s, maar nu willen ze het speelse en humoristische karakter van het merk meer tot leven brengen.”

Lees ook: Iedere ondernemer zou short-form content moeten maken: ‘Hoogste ROI van alle contentvormen’

Advies voor andere ondernemers: spring er écht uit



Joost heeft een duidelijke tip voor ondernemers die ook hun droomklant willen binnenhalen: „Durf volledig te investeren in een unieke en persoonlijke benaderingen. Wij maken video’s, dus het was logisch dat we onze kracht benutten. Als jij in een ander vakgebied zit, zoals kleding of podcasts, gebruik dan jouw expertise om een perfect gepersonaliseerd voorbeeld te maken. Druk bedrijfskleding af, maak een podcast van een paar minuten.”

Daarnaast benadrukt Joost dat je een handjevol droomklanten kunt hebben, maar je je wel goed moet verdiepen in hun behoeften en merkidentiteit. „Hoe ziet de organisatie eruit, wie moet ik hebben, wat maken ze nu nog niet? Dat zorgt ervoor dat je niet zomaar iets standaards opstuurt, maar écht indruk maakt.”



We zijn nu elke week aan het werk voor een klant die wij superlang op ons lijstje hadden staan. Dat doet wat met je werkplezier Joost Helmers Liike

Natuurlijk is de deal met EasyToys op financieel vlak mooi meegenomen voor de startup, maar volgens Joost levert de samenwerking meer op dan alleen zakelijk succes. „We zijn nu elke week aan het werk voor een klant die wij superlang op ons lijstje hadden staan. Dat doet wat met je werkplezier. Het geeft een gevoel van trots: dit hebben wij gewoon gedaan.”