Naast statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes zal er in de toekomst ook statiegeld komen op glasproducten en drinkpakken. Althans, dat denkt het Apeldoornse bedrijf Tomra, dat statiegeldmachines bouwt. Directeur René Hissink beleeft momenteel drukke tijden, hij schetst een toekomstbeeld.

Waarom er in de toekomst ook statiegeld op glasproducten en drinkpakken komt

Lees verder onder de advertentie

Wat vindt u ervan dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven deze week bekendmaakte dat er vanaf 2023 statiegeld wordt ingevoerd op drankblikjes?

,,Daar ben ik echt heel blij mee", zegt Hissink tegen AD.nl. ,,We zetten ons al jaren in voor meer statiegeldproducten. Nederland loopt niet bepaald voorop, Duitsland en de Scandinavische landen kennen al vele jaren statiegeld op blik. Door een lobby van producenten van drankjes is in Nederland het statiegeld op blik altijd tegengewerkt. Maar de staatssecretaris heeft nu de knoop doorgehakt, want we moeten meer naar een circulaire samenleving. Een verstandige beslissing. Ik hoop dat België en andere Europese landen volgen.’’

Lees ook: Deze ondernemer laat zien dat festivals ook duurzaam kunnen zijn

Moeten de supermarkten twee keer hun statiegeldmachines vervangen, eerst voor de kleine plastic flesjes en daarna voor de blikjes?

,,Op dit moment is Tomra bezig met de uitrol van statiegeldmachines voor de kleine PET-flesjes, die vanaf 1 juli ingezameld worden. De machines die kleine flesjes herkennen, zijn in staat om ook blik te herkennen. Dus de winkels hoeven maar één keer om te schakelen. Ondernemers kunnen kiezen uit twee varianten automaten, eentje waarin de blikjes direct worden geplet en eentje waar de blikjes in zakken worden verzameld. Uiteraard is die met de ‘compactor’ wat duurder.’’

Lees verder onder de advertentie

Horen de klanten in de supermarkt straks overal het krakende geluid van de blikjes die in elkaar worden geperst door de compactor?

,,Ik denk dat ze er iets van zullen horen als ze dicht bij de statiegeldautomaat staan, maar dat geluid zal niet hard zijn.’’

Producenten krijgen waardevol materiaal terug, aluminium en staal, waar ze nieuwe verpakkingen van maken. Ze worden daartoe verplicht door de overheid René Hissink, Directeur Tomra

Kan de consument nu alvast bierblikken verzamelen en dan over anderhalf jaar voor elke blik 15 cent incasseren?

,,Blik verzamelen is altijd goed natuurlijk. Maar onze statiegeldmachines herkennen straks de blikjes aan een barcode en op oude blikken wordt geen statiegeld uitbetaald. Ook niet op blikjes uit het buitenland."

Heeft Tomra extra personeel aangenomen om statiegeldmachines te maken en aan te passen?

,,Het laatste jaar zijn we gegroeid van 90 naar 125 personeelsleden en we kunnen nog nieuw personeel gebruiken, we hebben nog vacatures. Dit is een drukke tijd voor Tomra. Maar nadat alle supermarkten voorzien zijn in 2020 en 2021 valt alles stil, want de machines gaan zeker vijftien jaar mee. Dan moeten we iets nieuws bedenken.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Echtpaar zet streep door topbaan en gaat strijd aan tegen wegwerpplastic

Komen er meer artikelen waarop statiegeld wordt geheven in de toekomst?

,,Ja, ik weet het bijna zeker. We zullen daarvoor lobbyen. Ik voorzie dat er op glas statiegeld gaat komen, dus op appelmoespotten en wijnflessen. En op tetrapakken, dat zijn pakken waar vanillevla en sinaasappelsap in zit. Nederland wordt steeds meer circulair, we kunnen niet anders.’’

Wie betaalt dat allemaal?

,,De retailers krijgen een vergoeding per blikje van de industrie, dus van de producenten van de verpakkingen, tussen 2,5 en 4 cent. De producenten krijgen waardevol materiaal terug, aluminium en staal, waar ze nieuwe verpakkingen van maken. Ze worden daartoe verplicht door de overheid. Daarnaast zit er een winstmarge op de statiegeldblikjes omdat 5 procent nooit wordt ingeleverd, terwijl de koper wel statiegeld betaalt. Genoeg om uit de kosten te komen.’’