Met geduld, lef en een goed verhaal: zó vis je als bedrijf in de Defensie-vijver

Een wapengordel om je middel en een VR-bril op je hoofd. Meer heb je als militair niet nodig om te trainen in een levensechte omgeving, zegt Tim Nijland van het bedrijf RE-liON in Enschede tegen AD. „Je kunt het zelfs thuis doen. Zo kun je altijd je skills oefenen zonder dat je ervoor naar een trainingslocatie moet.”

Defensiemarkt

Als het aan RE-liON ligt, komt zo’n simulatieset standaard in de uitrusting van elke militair in Nederland. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar het Enschedese bedrijf levert zijn systemen al wel aan gespecialiseerde Defensie-eenheden.

In een tentje op het terrein van de Gasfabriek in Deventer demonstreren Nijland en zijn collega hun product aan andere ondernemers. Ook andere ondernemers die al leveren aan Defensie zijn aanwezig om tips en trucs te delen. Deze ‘Defensiemarkt’ is onderdeel van een symposium. Tweehonderd ondernemers uit Oost-Nederland zijn deze donderdag bij elkaar gekomen om te praten over zaken doen met Defensie.

Defensie-achtergrond helpt

Aanleiding voor de markt is de verhoging van het Defensiebudget vanwege de toegenomen internationale dreiging. Het zou mooi zijn als een deel van die extra miljarden in Oost-Nederland uitgegeven wordt, denken de provincies Overijssel en Gelderland en investeringsmaatschappij OostNL. Zij willen praktische hulp bieden en ondernemers aan elkaar verbinden.

Maar waar moet je rekening mee houden als je Defensie als klant wilt werven? Het helpt enorm als je de organisatie van binnenuit kent, weet commercieel directeur Michel Brehen van Surcom International uit Ede. Het bedrijf zit al 32 jaar in de Defensie-industrie. Het maakt onder meer draagbare communicatiesystemen die ook op de meest afgelegen plekken gebruikt kunnen worden. Brehen heeft er deze middag eentje meegenomen.

„Ik heb zelf twintig jaar als officier bij de landmacht gewerkt en veel van mijn collega’s hebben ook een Defensie-achtergrond. Dan ken je de andere kant van het verhaal en weet je wat mensen nodig hebben in hun werk.” Proactief zijn is ook belangrijk, zegt hij. „Wij zitten regelmatig met Defensie om de tafel om te horen waar ze tegenaan lopen en hoe wij daar op in kunnen spelen met onze producten.”

‘Innovatie heeft snelheid nodig’

Tim Nijland van Re-liON heeft ervaren dat geduld nodig is. „Voorheen werkte ik in de commerciële wereld. Daar worden deals snel gesloten. Bij Defensie ligt dat anders. Het is een fijne partij om mee te werken, maar de processen duren lang.”

Defensie zegt niet: ‘mooi plan, hier heb je geld om het verder te ontwikkelen’ Tim Nijland Re-liON

„Dat is enerzijds begrijpelijk, maar innovatie heeft soms snelheid nodig. Ook moet je over middelen beschikken om te voorfinancieren. Defensie zegt niet: ‘mooi plan, hier heb je geld om het verder te ontwikkelen’.”

Procedures versnellen heeft de aandacht bij Defensie, blijkt op het symposium. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om direct aan te besteden bij een bedrijf in plaats van een openbare aanbesteding. Maar, zegt de innovatieadviseur van Defensie die te gast is op het symposium: „Soms heeft openbaar aanbesteden echt een functie. Want we willen wel de beste spullen, hè.”

Lichtgewicht maar keihard

De beste spullen leveren? Dan is Defensie bij Cato Composites uit Rheden aan het goede adres, zegt Carolien Haver. Zij toont op de Defensiemarkt trots de toepassingen van een speciaal soort kunststof die het bedrijf maakt. Lichtgewicht maar keihard. Perfect voor helmen en kogelvrije vesten.

„Natuurlijk, die bestaan al. Maar het moet elke keer een tandje beter omdat munitie ook verandert. Dit materiaal houdt kogels tegen die 800 meter per seconde gaan.” Voor de goede orde: dat is 2.880 kilometer per uur.

Het bedrijf levert al jaren helmen aan Noorwegen, Zwitserland en Zweden, maar niet aan het Nederlandse leger. Haver ziet het vaker. „Defensie kocht in het verleden vaak in bij bedrijven in het buitenland. De kunst is om het naar Nederland te halen.”

Leveringszekerheid is belangrijk voor Defensie, gezien wat er op wereldschaal gebeurt Carolien Haver Cato Composites

Cato Composites zit hierover aan tafel met Defensie en Haver denkt goede argumenten te hebben. „Wij kunnen lokaal produceren, gewoon bij onze eigen fabriek in Rheden. Leveringszekerheid is belangrijk voor Defensie, gezien wat er op wereldschaal gebeurt. Je wilt niet dat producten die je in een ver land laat vervaardigen ineens niet meer in Nederland kunnen of mogen komen.”

In dezelfde vijver vissen als Defensie

Niet alleen bedrijven die denken producten te kunnen verkopen zijn present op deze middag. Installatiebedrijf Breman uit Zwolle ziet kansen in personeelswerving.

„Defensie gaat enorm opschalen, ook in personeel. We weten dat zij in dezelfde vijver gaan vissen als wij”, zegt René Breman. „In plaats van tegen elkaar opboksen kun je ook kijken waar je de samenwerking kunt vinden. Misschien wel samen mensen opleiden, die dan in beide sectoren aan de slag kunnen.”



Concreet zijn de plannen nog niet, maar het bedrijf denkt er wel serieus over na. „In onze samenleving gaat van alles veranderen. Daar moet je in meebewegen.”