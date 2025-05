Een indrukwekkend klimaatgebouw waarin we allemaal geïnspireerd en geactiveerd worden tot het creëren van een duurzamere wereld. Klinkt als een utopie? Als het aan sociaal ondernemer Don Ritzen van Shift ligt, is het snel de realiteit.

Sterker nog, Shift, zijn steward-owned sociale onderneming die zich inzet voor de transformatie naar een duurzame toekomst, maakte vandaag de vijf finalisten bekend die doorgaan naar de tweede fase van deze internationale architectuurwedstrijd.

In de Shift landmark - ‘het Achtste Wereldwonder’ - moet een permanent programma bezoekers en bedrijven gaan inspireren en stimuleren om in actie te komen voor een duurzame en circulaire wereld. Don Ritzen: „Heel veel mensen maken zich zorgen over de klimaatcrisis. Bedrijven hebben allerlei mooie doelstellingen, maar waar het voornamelijk aan ontbreekt, is actie. Slechts 10 procent van de mensen doet wat. Ik dacht: wat kan ik doen om dat op een positieve, inspirerende manier op te lossen? Mijn inzicht was een nieuw wereldwonder: een klimaatgebouw’’, vertelt hij in De Ondernemer Live.

Toren van Pisa, Sagrada Familia, Eiffeltoren...

En dus: hoe ziet dat wereldwonder eruit? „Het interessante is: ik heb geen idee. Ik ben zelf ook helemaal geen architect; ik ben een tech-investeerder. Ik heb een architectuurwedstrijd uitgeschreven.” De wedstrijd wordt begeleid door het in New York gevestigde bureau DVDL. Teams uit 50 landen hebben de competitiebriefing gedownload; 80 teams dienden een voorstel in voor de landmark. Drie van de vijf finalisten zijn geselecteerd door een diverse jury van elf experts op het gebied van architectuur, duurzaamheid, biodiversiteit, cultuur en impact investment.

Dit is het soort denken en design dat onze toekomst nodig heeft Ben van Berkel Architect en jurylid Shift Competition

„Architectuur moet vandaag de dag meer doen dan enkel problemen oplossen. Het moet je verbeelding prikkelen, gedrag beïnvloeden en nieuwe vormen van gemeenschap mogelijk maken”, vertelt Ben van Berkel, architect en jurylid. „De vijf geselecteerde voorstellen doen dat elk op hun eigen manier. Ze doorbreken traditionele conventies, omarmen complexiteit en tonen hoe design een katalysator kan zijn voor systeemverandering. Dit is het soort denken en design dat onze toekomst nodig heeft.”

Don Ritzen, sociaal ondernemer/tech-investeerder en founder van Shift, hier op de Impact Fair. Foto: Ruud Voest.

Deze teams gaan naar Fase Twee voor het Achtste Wereldwonder:

Mecanoo, gevestigd in Delft, is een internationaal architectenbureau onder leiding van Francine Houben en haar partners. Hun werk focust op mensen, plekken, doelen en poëzie—en zorgt voor locaties die inclusief, duurzaam en innovatief zijn en alle zintuigen prikkelen. Projecten zoals het Natural History Museum in Abu Dhabi, Station Kaohsiung en de bibliotheek van de TU Delft tonen hoe zij communities verbinden met betekenisvol design.

MVRDV, opgericht door Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries, is een wereldwijd gerenommeerd bureau voor architectuur en stedenbouw. Hun werk, waaronder de Valley in Amsterdam, de Markthal in Rotterdam en de Tianjin Binhai-bibliotheek in China, staat bekend om gedurfde ideeën die conventionele stadsontwikkelingsnormen uitdagen en de kracht van data, duurzaamheid en sociale interactie benutten.

Office for Political Innovation, opgericht door Andrés Jaque, is een bureau met vestigingen in Madrid en New York dat architectuur benadert door middel van een intersectionele aanpak. Bekende projecten zijn onder andere Ocean Space in Venetië voor TBA21–Academy, het Babyn Yar Museum of “Memory and Oblivion” in Kyiv en de Reggio School in Madrid.

Naast deze drie bureaus zijn er ook twee finalisten die vooraf zijn geselecteerd door Shift:

Heatherwick Studio bestaat uit meer dan 250 probleemoplossers die werken aan het verbeteren van de fysieke wereld om ons heen. Vanuit hun studio’s en werkplaatsen ontwerpen ze gebouwen, objecten, plekken en infrastructuur. Belangrijke projecten zijn onder andere het UK Pavilion (Expo 2010), de Olympische vlam (2012) en Vessel in New York.

Ecosistema Urbano , opgericht in 2000 door Belinda Tato en José Luis Vallejo, is een bureau uit Madrid en Boston dat zich richt op “urban social design”. Ze creëren omgevingen die zelf-organisatie, sociale interactie en ecologische verbondenheid stimuleren. Bekende projecten zijn de Eco-Boulevard in Madrid en Polinature, een klimaatprototype dat stedelijke hitte vermindert en bestuivers aantrekt.

„De finalisten tonen wat mogelijk is wanneer design een hoger doel dient. Elk concept heeft het potentieel om miljoenen inspiratie-momenten te ontketenen: persoonlijke inzichten die leiden tot echte verandering,” stelt Don Ritzen.

Elk van de vijf finalistenteams, inclusief de twee vooraf geselecteerde bureaus, ontvangt 40.000 euro om hun visie verder uit te werken voor een eindpresentatie aan de jury en een publiek van investeerders en belanghebbenden. Het winnende ontwerp ontvangt een aanvullende prijs van 50.000 euro en vormt de basis voor het eerste Shift ‘wereldwonder’ dat in Nederland zal worden gerealiseerd.

De teams gaan dit najaar verder met het uitwerken van hun ontwerpen in fase twee van de competitie. Meer informatie: competition.shift.world.

