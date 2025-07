Een glimlach van een tevreden gast. Op de foto en in een app. Als dank: een korting of andere beloning. Met Fundie Feeds biedt Robin Fagnieres (20) de horecabranche een slimme en voordelige marketingtool.

Fundie Feeds - over die naam straks meer - moet de horeca een nieuwe marketingtool bieden . De app staat voor digitale mond-tot-mondreclame, aldus de 20-jarige bedenker Robin Fagnieres uit Heemskerk.

Elke keer wanneer een gast een leuke foto maakt in een horecazaak, wordt dat via de Fundie Feeds-app gedeeld met het netwerk van het restaurant, bar of café. ‘Zo worden echte klanten de beste reclame. De glimlach van een blije klant is toch onbetaalbaar!’, aldus de jonge ondernemer op zijn LinkedIn-profiel. ‘Geen neppe campagnes, maar échte momenten die impact maken.’

De beste ondernemingen ontstaan vaak wanneer er een probleem moet worden opgelost Robin Fagnieres Fundie Feeds

Krappe marketingbudgetten horecaondernemers

Dat klinkt veelbelovend voor de horecaondernemer die genoeg op zijn bordje heeft in deze tijden van inflatie, torenhoge personeels- en inkoopkosten en krappe marketingbudgetten. Maar hoe ontstaat zo’n idee voor de app nu bij een 20-jarige? „Toen ik 15 was zat ik op de middelbare school en wist ik niet goed wat ik wilde met mijn studie en werk. Ik moest toch een keuze maken. Daarom stuurden mijn ouders mij naar gastlessen. Tijdens een van die lessen werd er verteld over commercieel ondernemerschap’’, aldus Robin.

,,Ik dacht: ‘Klinkt leuk, het is allemaal heel erg vrij’. Ik ben me er verder in gaan verdiepen en werd totaal verliefd op dat vak. Ik mocht mijn eigen ideeën bedenken en uitwerken. Ideeën waarmee ik problemen kan oplossen en mensen kan helpen. De beste ondernemingen ontstaan vaak wanneer er een probleem moet worden opgelost.’’

Coronapandemie aanleiding voor ideeën om horeca te helpen

Juist in die periode brak de coronapandemie los. ,,De horeca ging op slot en ondernemers hadden het enorm moeilijk. Een tragisch verhaal, ik vind en vond de horeca een heel mooie sector. Ik bedacht me dat ik horecaondernemers echt wel ergens mee kon helpen wanneer de coronacrisis over was. Ik heb zo’n vijf ideeën voorgelegd aan familie en vrienden. Allemaal binnenshuis, want het mag toch niet gebeuren dat wanneer ik een geweldig idee heb, iemand er mee vandoor gaat?’’, meent Robin.

Uiteindelijk gaat het erom dat de horecaondernemer gewoon kan doen waar hij of zij goed in is Robin Fagnieres Fundie Feeds

Uiteindelijk kwam de Noord-Hollander met de protoversie van wat nu Fundie Feeds is. Het idee erachter? ,,Er zijn enorm veel influencers. Het speelveld voor die mensen is gigantisch met TikTok, Instagram en Snapchat. Wanneer je daar als ondernemer wat mee wilt, betaal je duizenden euro’s voor iemand die handig is met social marketing’’, legt de twintiger uit.

,,Belachelijk veel geld voor een sector die het moeilijk heeft. Ik bedacht me: wat als je gasten nu je ambassadeur worden? Ik keek om mij heen, naar mijn leeftijdsgenoten, en wat viel mij op? Elke keer als mijn vrienden uit eten gaan en ze zitten aan een tafel, dan maken ze een foto. Wat zie je op die foto? Lachende mensen. Die foto zetten ze op Insta en een paar dagen later zegt mijn vriendin tegen mij: ‘Daar moeten wij ook gaan eten, want ik zag dat ‘Puck’ daar met haar vrienden was en ze hadden het ontzettend naar hun zin.’’

Fundie Feeds

Bescheiden beloning voor Fundie Feeds-gebruikers

Robin: ,,Eigenlijk is het een activatie van mond-tot-mondreclame. Dus hoe zorg ik er nu voor dat meer mensen in deze dure tijden naar de horeca gaan? Geef ze een bescheiden beloning voor wanneer ze jouw zaak noemen met daarbij een vrolijke foto. Foto’s die andere app-gebruikers ook weer zien. Een korting. Een goedkopere Aperol Spritz op de woensdagavond, het is slechts een voorbeeld. Uiteindelijk gaat het erom dat de horecaondernemer gewoon kan doen waar hij of zij goed in is. Je hoeft je niet druk te maken om allerlei domme TikTok-dansjes, peperdure influencers of wat dan ook. Nee, je gasten maken reclame voor je, voor een bescheiden beloning.’’

Via mijn vader kwam ik op mijn 17de bij Atilay Uslu terecht, hij dacht dat het om een schoolopdracht ging Robin Fagnieres Fundie Feeds

Verschil tussen Fundie Feeds en andere loyaliteitplatforms

En dat moet allemaal gebeuren dankzij Fundie Feeds. O ja, voordat we verder gaan met Robin zijn ondernemersverhaal en ambities: waar komt de naam vandaan? „De digitale munt die je in de app spaart heet de ‘Fundie’. Daarin zit de ‘fun’, het plezier, en de ‘fund’ van het investeren. Feed staat voor het voeden, eten in het restaurant, en de feed van bijvoorbeeld een Instagram-account. Op die manier speel je met alle functies die het heeft’’, aldus Robin.

,,Wat het verschil van Fundie Feeds met andere loyaliteitplatforms is? Ten eerste vertellen andere ‘gewone’ mensen je dat een bepaalde tent top is. Niet een of andere bekende influencer met een perfect plaatje of filmpje op Insta of TikTok. Ten tweede: dit is hartstikke lokaal. Iemand uit Limburg zal echt niet naar Heemskerk komen voor een avondje uiteten. Maar omdat je in de app zit met buurt- of regio-genoten, weet je precies waar je in jouw stad of dorp moet zijn voor een gezellig avondje in de beste horecazaken.’’

Samenwerking met horecamagnaat René Bogaart

‘The proof is in the pudding', luidt het Engelse gezegde. Mooi, zo’n app, maar horecaondernemers moeten er wel gebruik van willen maken. Dan helpt het ontzettend mee wanneer die eerste grote samenwerking er is. En wel met René Bogaart, een succesvol Zuid-Hollandse horecamagnaat met maar liefst achttien zaken in onder meer Delft en Zoetermeer.

,,In het begin heb ik me ontzettend verkeken op hoe je horecaondernemers moet bereiken. Het zijn enorm drukke ondernemers die rond het weekend nooit vrij zijn. En op maandag wordt dat weekend geëvalueerd, op dinsdag en woensdag volgen de voorbereidingen voor het eerstvolgende weekend.’’

Advies van Corendon-eigenaar Atilay Uslu

Dus hoe komt een 20-jarige jongeman uit Noord-Holland na vele afwijzingen toch in contact met een horecamagnaat als Bogaart? ,,Via mijn vader kwam ik op mijn 17de bij (Corendon-oprichter en eigenaar, red.) Atilay Uslu terecht - hij dacht dat het om een schoolopdracht ging. Ik vertelde hem over mijn plannen. Atilay gaf aan dat hij in mijn idee geloofde, maar hij was naar eigen zeggen niet de man die ik zocht. Maar, ik moest niet opgeven omdat hij zeker wist dat ik de juiste persoon zou vinden.’’

Robin: „Ik heb zijn advies opgevolgd en heb vele brieven geschreven. Van de Ramzy Group tot de Meyer Horeca Groep. Het wilde nog niet lukken. Uiteindelijk wees een vriend mij op de YouTube-serie rondom de horecafamilie Bogaart. Wat bleek, ik had ze een jaar eerder een brief gestuurd. Ik probeerde het nog een keer, werd direct uitgenodigd voor een telefonisch gesprek en een pitch. Een week later zat ik met René aan tafel en zijn we serieus in gesprek gegaan.’’

Ik sta al lange tijd te popelen om me fulltime op mijn bedrijf te storten Robin Fagnieres Fundie Feeds

Zonder horeca kan Fundie Feeds niet groeien

Met succes: Robin werd met open armen ontvangen, mocht gebruik maken van Bogaart zijn zaken en middelen en vanaf nu zijn dertien van de horecaondernemer zijn zaken te vinden in Fundie Feeds.

,,Het balletje is daardoor gaan rollen. In plaats van dat ik contact met mensen zoek, zoeken zij nu contact met mij. Ik krijg uitnodiging op uitnodiging om met ze te praten. Ontzettend fijn, want zonder de horeca kan de app niet groeien. Overigens, ik wil niet te snel groeien. Het moet gestaag gaan. Ik ben bezig met een QR-code die je in de horeca gaat vinden en twee video’s die bijna af zijn. Op die manier wil ik heel Nederland en later ook Europa met de app veroveren. Er zijn geen grenzen als het aan mij ligt.’’

Opschalen van onderneming is mogelijk

Op dit moment is Fundie Feeds nog een eenmanszaak. Ja, ontwikkelaars hebben de app gebouwd, maar de rest doet de 20-jarige allemaal zelf. ,,Opschalen is zeker mogelijk. Wanneer een volgende horecagroep zich wil aansluiten, dan gaan we er natuurlijk voor. Maar alles wel goed doordacht, geen haast. Als ondernemer ga je met de stroom mee’’, vertelt Robin, die overigens ook ‘gewoon’ nog een bijbaan als kok heeft.

,,Dat is tijdelijk. Ik wil natuurlijk wel zo snel mogelijk mijn vleugels uitslaan. Ik sta al lange tijd te popelen om me fulltime op mijn bedrijf te storten. Ik ben als een koe die in de lente voor het eerst de wei in mag. Het enthousiasme van alle mensen om mij heen en nu weer een interview. Ik zal je dit vertellen. Toen ik 16 was zei ik tegen mijn moeder: ‘Wanneer ik op De Ondernemer sta, heb ik een van mijn doelen afgevinkt’.’’

Tips van Robin voor ambitieuze, jonge ondernemers

Heeft Robin tips voor leeftijdgenoten met een slim zakelijk idee en de ambitie om ondernemer te worden? ,,Zet door, geef niet op. En wees koppig genoeg om de kritiek die je ontvangt van je af te vegen. Natuurlijk, fouten maken hoort erbij. Van elke ondernemer met wie ik heb gepraat hoor je dat ze bijna elke fout die je kunt maken ook hebben gemaakt. Wat Atilay Uslu allemaal heeft meegemaakt voordat Corendon zo’n enorm succes werd, dat is vele malen extremer dan wat ik meemaak. Het zijn inspirerende verhalen, belangrijke lessen. Je moet je strepen als ondernemer verdienen en dat is knokken.’’