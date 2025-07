Op zijn 16de was hij al ondernemer. Nu is Leon Verstraaten 22 jaar en oprichter en eigenaar van Detailrs, met vijftien medewerkers en een miljoenenomzet.

Zelf vindt hij het niets bijzonders. Maar dat je als 22-jarige actief bent als ondernemer en een bedrijf leidt waar vijftien mensen werken en een miljoenenomzet boekt, is best uitzonderlijk. Leon Verstraaten haalt er haast achteloos de schouders bij op. Lachend tegen het Brabants Dagblad: „Zo is het nu eenmaal gelopen. Ondernemen is gewoon mijn passie.”

Leon, geboren en getogen in het Brabantse Uden, begon drie jaar geleden met zijn bedrijf Detailrs. „We ontwikkelen en verkopen producten om auto’s te wassen, te beschermen, te poetsen, te polijsten en te restaureren. Alles om een auto in topconditie te krijgen.”

Niks is zo fijn als een auto lekker schoon te maken. Dan rijdt hij meteen een stuk lekkerder Leon Verstraaten Detailrs

Leon wil autobezitter weert trots maken

Het doel van Leon is om een bezitter van een auto weer trots te maken op zijn bolide. „Niks is zo fijn als een auto lekker schoon te maken. Dan rijdt hij meteen een stuk lekkerder. In een wasstraat wordt een auto ook best wel schoon, maar met onze producten doe je net iets meer aan en met je auto. En dat willen gelukkig steeds meer mensen.”

Het bedrijf ontwikkelt alle producten zelf. „Als klein mannetje poetste ik altijd al de auto’s van mijn vader, en van mijn eerst verdiende geld kocht ik een parelmoerkleurige VW Scirocco. Heerlijk om dat ding te laten glimmen en te poetsen. Maar ik vond de producten waar ik mee werkte allemaal niks. Dat moet beter kunnen, dacht ik.”

Detailrs verkoopt online duizenden schoonmaakproducten

In die opzet om autopoetsproducten te verbeteren, is hij geslaagd, zegt Leon zelf. „Ik ben er een paar jaar mee bezig geweest en moest zelfs mijn auto verkopen om er geld voor vrij te kunnen maken. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt. Ik vind het echt heel gaaf wat we nu doen.”

Jaarlijks verkoopt Detailrs via de webshop nu zo’n vijftig- tot zestigduizend schoonmaakproducten aan particulieren in Nederland en België. Het assortiment varieert van sponzen van microvezel tot schoonmaakemmers, en van velgenreinigers tot een spray die de autolak beschermt en de glans verbetert.

Het is superbelangrijk dat onze klanten exact weten hoe ze het product moeten gebruiken. Wij helpen ze daarbij Leon Verstraaten Detailrs

Miljoenenbedrijf achter producten met geurtje

Aan nogal wat producten is een geurtje toegevoegd. Ze ruiken onder andere naar banaan, passiefruit of citroen. Leon: „Helemaal niet nodig, maar gewoon leuk om te doen. We kunnen ons daarmee ook weer een beetje onderscheiden.”

De producten van Detailrs worden geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk. „We hebben daar een producent die dat perfect kan. Zo kunnen wij ons puur focussen op de verkoop en alles wat daarbij komt kijken.” En dat is nogal wat, benadrukt de 22-jarige ondernemer. „Het is superbelangrijk dat onze klanten exact weten hoe ze het product moeten gebruiken. Wij helpen ze daarbij.”

Bouwen aan ‘community’ van autoliefhebbers

Daarbij gaat het, aldus de Brabander, verder dan alleen maar zoveel mogelijk producten verkopen. „Wij werken heel sterk aan het bouwen van een ‘community’ van allemaal autoliefhebbers. Samen met hen bouwen we het merk Detailrs verder uit.”

Via Facebook, Instagram en YouTube delen de medewerkers van Detailrs onder andere instructiefilmpjes.

Leon is oprichter en eigenaar van Detailrs. Foto: Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Leon gaat ook workshops geven

Blij zijn ze bij Detailrs met de verhuizing naar Oss. Nu huizen ze in een te krap geworden kantoor in een Udens bedrijfsverzamelgebouw. In augustus is de start in Oss. „We komen daar op een perfecte locatie. In de nabije omgeving zijn heel veel autogerelateerde bedrijven.”

In het nieuwe en moderne bedrijfspand komt ook een gelegenheid om Detailrs-producten af te halen en wordt een ruimte gecreëerd om workshops te geven. „Dan kunnen we autoliefhebbers laten zien hoe je auto’s goed kunt onderhouden.” Ook komt er een werkplaats waar auto’s gewassen worden en nieuwe producten getest kunnen worden.

Al op de havo verkocht ik samen met een vriend via een webshopje sieraden en telefoonhoesjes Leon Verstraaten Detailrs

Omzetgroei van 3,5 naar 5 miljoen euro?

Vanuit Oss hoopt Detailrs een groeispurt te maken. Leon hoopt de omzet te verhogen van nu 3,5 naar straks 5 miljoen euro. En hij ziet daartoe mogelijkheden in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. „Dat kunnen heel interessante afzetmarkten worden.” Daarnaast wil hij Detailrs-producten verkopen via tankstations, autospeciaalzaken of garages.

De ondernemer, inmiddels trotse eigenaar van een nieuwe VW Scirocco, is blij dat hij niet voor school koos. „Al op de havo verkocht ik samen met een vriend via een webshopje sieraden en telefoonhoesjes. Op school zagen ze al dat ik meer met handel dan met huiswerk bezig was. Nooit spijt van gehad.”

Zo komt het nieuwe pand van Detailrs eruit te zien. Foto: Detailrs