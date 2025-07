Noem het de Italiaanse versie van Boerenbond. Dat bijzondere servies, onder meer geliefd bij Jutta Leerdam, is te koop bij Gastrovino. Wat begon met één restaurant, is inmiddels al uitgebreid tot 35 wijn - en delicatessenzaken.

Je kan beter niet met een grote tas de linkerkant van Gastrovino La Liguria in de Mall of the Netherlands in Leidschendam binnenstappen. Of je moet heel goed uitkijken voor de tientallen, al dan niet honderden wijnflessen die daar staan. Uit Frankrijk, Italië, Spanje. Alles staat gesorteerd op land én streek. Aan de andere kant van de zaak, voorbij de bar, kan je diezelfde wijnen ook proeven in het horecagedeelte.

Welkom bij een van de 35 vestigingen van Gastrovino. Hier vind je een wijnwinkel, restaurant én uniek met de hand beschilderd servies uit Italië. Damiano Piacenza en zijn vrouw Ann staan aan het hoofd van de zaak in Leidschendam, restaurant La Liguria aan het Noordeinde in Den Haag én hun jongste filiaal in het voormalige Sluiswachtershuis in Scheveningen. Druk zat, zou je zeggen. Maar deze ondernemers zijn nog lang niet klaar, schrijft het AD.

Familiegeschiedenis van Gastrovino

De vader van Damiano vertrok decennia geleden vanuit thuisland Italië naar Nederland en opende hier aan het Noordeinde in Den Haag restaurant La Liguria. In 2002 namen Damiano en Ann de zaak over. „Ik ben natuurlijk half-Italiaans”, vertelt hij. Dan knikkend naar zijn vrouw: „En allebei zijn we groot fan van dat land.”

In 2010 volgde de oprichting van een wijnimportbedrijf en in 2019 werd Damiano mede-eigenaar van Gastrovino. Dat bedrijf bestaat al sinds 1932 en staat bekend om de inkoop van wijn - en delicatessen uit Mediterraanse gebieden.

Damiano Piacenza in een gekoeld gedeelte van de zaak in Leidschendam. Foto: Frank Jansen

22ste filiaal in Mall of the Netherlands

Om duidelijk te maken wat het stel eigenlijk wilde bereiken met de overname, openden ze in april 2020 Gastrovino La Liguria, met in de naam een knipoog naar hun eerste restaurant, in de Mall of the Netherlands. Inderdaad, precies middenin de eerste corona-lockdown van Nederland. Het was destijds het 22e filiaal dat onder de noemer Gastrovino werd geopend.

„De linkerkant mocht niet open, waar gasten kunnen eten en drinken”, blikt Ann terug. „De rechterkant wel, want dat is natuurlijk een winkelgedeelte.” In december dat jaar, middenin lockdown twee, volgde het filiaal in Scheveningen. De gemeente Den Haag zette het Sluiswachtershuis in de Derde Haven te koop onder strikte voorwaarden. Damiano en Ann kwamen als winnaar uit de bus.

Het moet een beleving zijn Damiano Piacenza

Restaurant, winkel en wijn - en delicatessenzaak

„We hebben daar onze visie neergezet hoe wij Gastrovino zien”, vertelt Damiano. „Het moet een beleving zijn. In Scheveningen is het concept restaurant, winkel en wijn - en delicatessenzaak.” In de badplaats kun je terecht voor cannoli’s, vleeswaren als Parmaham, tal van kazen, olijven, olijfolie. En allemaal geïmporteerd vanuit Italië. Bij het filiaal in Leidschendam staat de verkoop van wijn en het horecagedeelte meer centraal.

Het servies van Gastrovino op tafel. Foto: Studios Flair/Sanne van der Putten

Het stel ziet de twee zaken als een soort flagshipstore; dit kun je bereiken met Gastrovino. Met succes. Het merk groeide sindsdien met nog twaalf zaken naar in totaal 35 Gastrovino’s in Nederland.

Dat zijn overigens geen franchises, maar lokale ondernemers die gewoon mede-eigenaar zijn. „Onze ondernemers moeten de local heroes zijn”, verklaart Damiano. „Zij kennen hun klant het beste en bepalen daardoor mee wat er in het assortiment komt. De vier zaken die het meest wijn verkopen, bepalen bijvoorbeeld het wijnassortiment. Hetzelfde geldt voor het eten.”

Borden, schalen en waterkannen

Uit een irritatie van Ann ontstond een eigen servieslijn, waarvoor inmiddels zelfs klanten uit Maastricht en Duitsland naar de winkels komen om te kopen. „Ik vond dat het eten op onze borden niet mooi werd opgemaakt”, vertelt Ann. „Meestal heb je witte borden, die heel mooi zijn opgemaakt. Ik besloot het om te draaien en mooi servies uit te zoeken.”

Servies én de delicatessenafdeling in Gastrovino Scheveningen. Foto: Studios Flair/Sanne van der Putten

Het leidde tot een Gastrovino-collectie met een eigen Instagrampagina met ruim 3.500 volgers. Je zou het de Italiaanse versie van Boerenbond kunnen noemen. De borden, schalen en waterkannen worden in Italië met de hand gemaakt en beschilderd. De producten zijn alleen in de winkels te koop, niet via een webshop. Ondanks dat klanten daar regelmatig om vragen. „Ze zijn allemaal anders en daarom niet te fotograferen. Er zit altijd verschil in.” Lachend: „En ik wil gewoon dat mensen naar de winkel komen, terug naar de basis. Ik mis het menselijke contact soms.”

Jutta komt vaker langs. Soms met haar vader, dan fietsen ze naar Scheveningen en drinken bij Gastrovino een bakje koffie Ann Piacenza

Schaatser Jutta Leerdam in Gastrovino

Het heeft als gevolg dat zelfs schaatster Jutta Leerdam onlangs bij de wijn - en delicatessenzaak in Scheveningen verschillende serviesproducten insloeg. Op Instagram deelde ze eind juni een foto, waarin diverse borden van Gastrovino te zien waren.

Twee jaar geleden was er ook al een bord van het merk te zien op het sociale medium van de schaatster. Het maakt Ann apetrots. „Ik hoorde het achteraf pas”, vertelt ze. „Mensen vroegen ook of ik haar daarvoor betaald had, maar dat is niet het geval. Ze komt vaker langs. Soms met haar vader, dan fietsen ze naar Scheveningen en drinken bij Gastrovino een bakje koffie.”

Verloofde realityster Jake Paul is fan van servies

Dat de BN’er en verloofde van realityster Jake Paul servies van het merk deelde op haar sociale media, werkte overigens goed. „Mijn Instagram ontplofte”, blikt Ann terug. „Wederom kreeg ik veel de vraag of mensen het online konden bestellen. Sommige klanten sparen het servies ook.”

Ondanks dat de webshop voor servies uitblijft, blijft Gastrovino groeien. Qua vestigingen, waarvan er inmiddels 35 zijn, maar ook qua bekendheid. Zoals het filiaal in Leidschendam, waarvan niet iedereen weet dat die daar zit. Het doel is om het aantal filialen de komende vijf jaar te verdubbelen. Naar zeventig Gastrovino’s in Nederland.

V.l.n.r. Shwan Baban, Damiano Piacenza en Ties Knoester. Foto: Frank Jansen

„Het doel is eigenlijk om de meest vooruitstrevende wijn - en delicatessenwinkel van Nederland te worden”, ziet Damiano voor zich. „We zijn daarnaast ook al bezig om in België uit te breiden.” Wat de ultieme toekomstdroom is? „Ik heb één natte droom. In 2032 bestaat Gastrovino honderd jaar. Dat we tegen die tijd ook honderd winkels hebben. Er moet wel heel veel gebeuren eer we dat voor elkaar hebben. Maar”, zo vervolgt hij, „ik sluit niks uit.”

Ter illustratie: het servies van Gastrovino op tafel. Foto: Studios Flair/Sanne van der Putten