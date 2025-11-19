Automaat met boter, kaas en eieren blijkt gouden ei voor Lente: ‘Soms verkoop ik om drie uur ’s nachts’

Lente Merkens begon vorig jaar haar eigen onderneming: een automaat vol boter, kaas en eieren. Het blijkt een schot in de roos nu ze dagelijks moet bijvullen en ziet dat klanten zelfs ’s nachts een doosje eieren komen halen.

Lees verder onder de advertentie

Langs de N228, de provinciale weg die tussen De Meern en Gouda slingert, staat naast een pompeus pompstation bij Montfoort een bescheiden omgebouwde zeecontainer. Vanuit die plek verkoopt de Montfoortse jonge ondernemer Lente Merkens boter, kaas en eieren. De producten vliegen de verkoopmachine uit, verhaalt het AD.

Het runnen van een eigen onderneming op jonge leeftijd kent voor Lente geen geheimen. Toch overrompelde het succes haar wel een beetje. Naast hard werken in haar eigen onderneming, staat ze elke vrijdag in de kaasverkoopwagen van haar broer en vader in Oostzaan bij Amsterdam. Ook volgt ze een studie tot onderwijsassistent.

Als we ’s avonds aan de tafel zitten te eten, kijk ik tussendoor op de app om te zien of de machines al bijgevuld moeten worden Lente Merkens

Lente haar geheime ondernemersrecept

In haar geheime ondernemersrecept zit in elk geval een grote dosis sociale vaardigheden, vertelt Lente met een glimlach. „Ik maak graag een praatje op de markt en hoewel ik in Boter, Kaas en Eieren verkoopmachines heb, ontmoet ik tijdens het bijvullen vaak de klanten. Dat is heel gezellig.’’

Lees verder onder de advertentie

De handel gaat boven verwachting goed. „Dit hadden we niet zien aankomen’’, vertelt Lente eerlijk. „Ik noem het soms bizar. Als we ’s avonds aan de tafel zitten te eten, kijk ik tussendoor op de app om te zien of de machines al bijgevuld moeten worden. Soms denk ik: waar gaan al die kaas en die eieren toch naartoe?’’

Lees ook: Recorddrukte bij Jasmijns snackmobiel op 16e verjaardag: jonge ondernemer mag eindelijk friet bakken

Bereikbaarheid langs de N228 is top

De locatie is in elk geval fantastisch. „Dat is het grootste punt van het succes’’, vermoedt Lente. „De bereikbaarheid langs de N228 is top, mensen kunnen veilig parkeren en het is super makkelijk, net buiten de bebouwde kom. Ook is het handig dat het verkooppunt 24/7 open is.’’

Lees verder onder de advertentie

„Het maakt niet uit op welk moment je komt, en dat is fijn voor mensen die bijvoorbeeld nachtdiensten hebben gedraaid en nog snel kaas willen voor ze naar huis gaan.’’

„Het is altijd open, ook als de supermarkt gesloten is, dat is makkelijk. Ik kan op mijn app zien hoe laat ik verkoop, soms om drie uur ’s nachts. Daar word ik blij van.’’

Er is nog nooit een ei aan kapot gegaan

Lente verkoopt kaas van de ‘buren’, een kaasboerderij die meerdere keren een prijs won. „Die kaas van de Witte Welle loopt heel hard. De eieren komen overigens uit Barneveld en de roomboter is boerenroomboter van een boer uit de buurt.’’

Lees verder onder de advertentie

Dat de eieren in de doos uit een automaat komen, zorgt soms voor verwarring bij klanten. „Veel mensen denken dat de doos zoals een Snickers in een automaat naar beneden valt, maar dat is niet zo.’’

„De doos wordt naar voren geschoven en belandt op een lift die de eieren veilig naar beneden transporteert. Er is nog nooit een ei aan kapot gegaan.’’

Het bereik is gegroeid, evenals de naam en het is op deze manier goed te combineren en vol te houden Lente Merkens

Opleiding tot onderwijsassistent

Naast de verkoop van de Hollandse drie-eenheid is Lente druk met haar opleiding tot onderwijsassistent. „Ik zit inmiddels in het laatste jaar en ga de examens er nog even doorheen knallen en daarna er verder in werken.’’

Lees verder onder de advertentie

„Ik doe een BBL-opleiding, wat inhoudt dat ik één dag in de week naar school ga en vierentwintig uur werk, verdeeld over drie dagen in het bijzonder onderwijs in Utrecht.’’

Lees ook: Mas is pas 17 en runt al een eigen fietsenzaak: ‘Durf advies te vragen en maak gebruik van je gunfactor’

Ondernemersbloed door de aderen

Naast haar liefde voor het onderwijs blijft het ondernemersbloed flink door haar aderen stromen. Al op jeugdige leeftijd had ze veel ideeën voor ondernemingen. Hoewel die stroom aan plannen nooit zal stoppen, is ze het laatste jaar voornamelijk druk geweest met de groei van dit ene verkooppunt.

Lees verder onder de advertentie

„Het bereik is gegroeid, evenals de naam en het is op deze manier goed te combineren en vol te houden. Die combinatie maakt het heel erg leuk.’’

Mensen zeggen dat ze het knap vinden wat ik doe Lente Merkens

Hulp van familie

Gunning helpt ook mee aan het succes, vermoedt Lente. „Als ik aan het bijvullen ben en klanten spreek, dan hoor ik dat mensen het een fijne machine vinden en dat ze op dat moment misschien vijf minuten moeten wachten tot ik klaar ben, is ook geen enkel probleem. Jonge ondernemers trekken wel meer bekijks en het artikel in AD vorig jaar dat in meerdere regio’s is geplaatst helpt.’’

Lente kreeg er veel reacties op. „Mensen zeggen dat ze het knap vinden wat ik doe. Soms als ik erover nadenk vind ik het ook wel knap dat ik het zo doe, maar ik krijg hulp bij het bijvullen.”

Lees verder onder de advertentie

Door het succes is dat elke dag nodig, soms wel twee keer per dag. „Gelukkig doe ik het niet alleen. Zo helpt mijn vader heel erg mee en ook mijn broer en mijn moeder.’’