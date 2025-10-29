Recorddrukte bij Jasmijns snackmobiel op 16e verjaardag: jonge ondernemer mag eindelijk friet bakken

De zestiende verjaardag van Jasmijn Hendriks was een heel bijzondere: het was zondag drukker dan ooit bij haar snackmobiel De Vetkei. „Het was een recorddagje. En bijna iedereen heeft me gefeliciteerd.”

Jasmijn gloeit nog een beetje na van haar verjaardag. „Ik heb heel veel kaartjes gekregen van mensen die ik helemaal niet kende”, zegt ze tegen De Gelderlander. „Er kwamen ook familieleden en bekenden die een cadeau bij zich hadden. Van een vriendin kreeg ik bamischijven.” Er was voor de jonge ondernemer weinig tijd om het kleine feestje mee te vieren dat rond haar kar werd gehouden. Ze moest frituren! Maar dat was juist haar mooiste cadeau van de dag. „Dat is echt vet!”

Jasmijn werd landelijk bekend omdat ze van de Arbeidsinspectie als 15-jarige zelf niet mocht frituren en de kassa beheren in haar eigen zaak. Als 16-jarige dus wel, waarmee ze nu niet meer afhankelijk is van de hulp van haar vader Leon.

Zondag was die nog wel even heel welkom vanwege de drukte. Ook Jasmijns klasgenoot Loes Arts hielp mee met het inpakken van de bestellingen. „Nee frituren doe ik niet! Ik ben nog geen 16.”

Oude SRV-wagen als frituurkar

Jasmijn weet al lang dat ze zelfstandig ondernemer wil worden, net als haar vader, die het bedrijf Autoservice Stevensbeek runt. „Maar ik ben pas op mijn dertigste als zelfstandige begonnen, Jasmijn al op haar vijftiende”, zegt pa Leon Hendriks trots.

Jasmijn was dus nog maar vijftien toen ze Snackmobiel Vlijmen eerder dit jaar kocht. Het ging om een oude SRV-wagen die al helemaal was ingericht als frituurkar. Als afwashulp bij Brasserie De Bock in Boxmeer had ze al jaren voor die aanschaf gespaard. „Mijn vader heeft een tijdje een snackmobiel gehad. Ik was toen nog heel jong, maar ik denk dat ik er toch iets van heb opgepikt”, vertelt Jasmijn.

De oude SRV-wagen die nu een snackmobiel is. Foto: Arjan Broekmans

„Die mobiel heette Tuk Tuk Frietje”, vult Leon aan. „Ik ben ermee gestopt toen er een andere cafetaria in Stevensbeek kwam. Ik had geen zin in een concurrentiestrijd. Die mensen hebben het maar een paar jaar volgehouden dus achteraf is het wel jammer dat ik ermee gestopt ben. Het werk deed vooral mijn vrouw, die uit Thailand komt. Vandaar die naam.”

Snackmobiel naast studie

De naam De Vetkei is ontstaan in de familie Hendriks. Jasmijn: „We noemen bij ons thuis de frituurpan altijd vetkei. Zo is die naam ontstaan.”

Ze verkoopt inmiddels ook al haar eerste eigen specialiteiten. „Mijn favoriete snack is de frikandel speciaal. Ik heb een frikandel 100, die is iets groter dan andere frikandellen. Die wegen meestal 80 gram. Deze is dus groter en daardoor smaakt mijn frikandel ook lekkerder. En ik maak mijn eigen satésaus. Het recept is van De Bock, dat mocht ik gebruiken. We zijn niet echt concurrenten van elkaar.”

Op deze maandag is het weer een dag als alle andere. Jasmijn zit weer gewoon op school, in de vierde klas Metameer-locatie in Stevensbeek. Haar snackmobiel is van vrijdag tot en met zondag open, tussen 17.00 en 19.30 uur. „Ik ben leerplichtig tot mijn 18de, maar het liefst zou ik nu al fulltime willen frituren.”

