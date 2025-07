Lees verder onder de advertentie

Robert Tammens begon het TikTok-account voor de lol en maakte filmpjes over het eiland. Platenlabels kunnen op het account ruimte inkopen om filmpjes te delen als advertenties. Afgelopen jaar heeft hij iemand aangenomen die de filmpjes maakt en het contentteam aanstuurt. „Ze begon twee dagen en werkt inmiddels fulltime. Mijn bedrijf Molecule heeft nu meer dan twintig mensen in dienst”, zegt een trotse Tammens in het AD.

De grote merken weten zijn bedrijf ook te vinden, zoals Kwantum, Basic Fit en Wibra, maar ook Pacha, Samsung en een grote hotelketen uit Dubai, bijvoorbeeld. „Veel van die bedrijven zijn een beetje vastgeroest en wij maken ze los. Ik had al in mijn hoofd dat ik grote bedrijven wilde helpen. Ik had net nog een mogelijk nieuwe grote klant aan de lijn. Daar krijg ik inspiratie van. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.”

Veel nieuwe mensen

Tammens heeft veel mensen aangenomen en een extern bedrijf ingeschakeld voor de optimalisatie van de organisatiestructuur en personeelszaken. Hij heeft ook coaches om zich heen verzameld die hij kan bellen voor advies. „Soms zeggen die wel dat ik rustig aan moet doen, maar zo ben ik niet.”

Hij heeft namelijk al plannen voor een volgend bedrijf in huidverzorgingsproducten. „Dat is ontstaan door het account @ibiza. We richten ons eerst op de tanningproducten en later ook lotions enzo. Ik hoorde een podcast over de online verkoop van huidverzorgingsproducten en dacht: dat kan ik ook. De verkoop gaat via TikTok Shop. Dat is een dienst van TikTok om direct producten te verkopen, een beetje als Amazon. Nu zie je iets op Instagram en dan ga je naar een website om het te kopen. Met TikTok Shop koop je rechtstreeks. Dat kan al in Spanje. Geen idee wanneer dat hier komt.”

Door zijn avonturen op Ibiza heeft hij Spaanse klanten met wie hij al met de TikTok Shop werkt. „Het is toch mooi als ik straks voor mijn huidverzorgingsproducten hetzelfde kan doen als wat ik nu al voor onze klanten doe”, zegt hij.

We hebben hier veel nieuwe mensen en die moet je goed inwerken en begeleiden Robert Tammens Molecule

Robert zat met zijn bedrijf vorig jaar nog in een historisch pand in de Haagse Parkstraat. Nu zit hij op de Binckhorst in een gloednieuw pand. „Het kantoor was te klein geworden en hier kunnen we verder groeien.”



Hij is wel op de rem gaan staan: „We hebben hier veel nieuwe mensen en die moet je goed inwerken en begeleiden. Het eerste jaar speelden we bedrijfje en deed iedereen alles. Nu is er meer structuur en hebben mensen verschillende taken. Ik ben nog wel aan het zoeken hoe AI, kunstmatige intelligentie, kan helpen om effectiever te werken, zodat we vooral creatief bezig kunnen zijn. Ik wil mijn mensen ook zekerheid en toekomst geven. Iedereen moet hier nog jaren leuk werk hebben.”

We hadden twintig miljoen views voor een filmpje met Henry, de stofzuiger met het gezichtje Robert Tammens Molecule

Van virale TikTok-filmpjes naar miljoenenbedrijf

Het bedrijf begon met TikTok en virale filmpjes. Die zijn er nog, volgens Tammens: „Pas nog eentje van de Wibra. En we hadden twintig miljoen views voor een filmpje met Henry, de stofzuiger met het gezichtje. Dat is hier in Nederland gemaakt en werd groot in het buitenland.”

Wie denkt dat TikTok de beste tijd heeft gehad, heeft het volgens Tammens dus mis. Zeker nu er ook een directe aankoopmogelijkheid komt. Toch verlegt zijn bedrijf het zwaartepunt. „De nadruk ligt niet meer op virale filmpjes. We zijn nu vooral bezig met het bouwen van communities voor de merken. Het idee is om volgers aan je te binden, zodat je een vaste groep om je heen hebt. Die volgers sturen filmpjes aan elkaar door en zo gaat het sneller viraal.”

Toen ik begon, moest ik moeite doen om de lokale snackbar voor me te winnen Robert Tammens Molecule

Soms kan hij nog niet geloven dat hij nu een miljoenenbedrijf heeft. „Laatst liep ik ’s avonds door het lege kantoor. Het voelde onwerkelijk dat hier nu zoveel mensen werken. Toen ik begon, moest ik moeite doen om de lokale snackbar voor me te winnen. Op mijn eerste afspraak voor Molecule was ik alleen met mijn telefoon om alvast wat filmpjes te maken, nu heb ik veel mensen om me heen.”

Tammens kijkt uit naar de toekomst. Zijn huidverzorgingsproducten wil hij over een jaar beschikbaar hebben. Daarna komen er ongetwijfeld meer bedrijven, want Tammens is niet van plan op te houden met ontwikkelen en vernieuwen. „Mijn droom is om later landelijk te gaan wonen met mijn gezin. Dan ben ik niet meer de hele tijd op kantoor, maar dan houd ik daar inspiratiesessies ofzo.”

