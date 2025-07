Jouw Instagramposts straks bovenaan in Google? ‘Meer dan ooit telt de inhoud van je teksten op social’

Social media is dé plek om je doelgroep te bereiken, dat hoeven we niemand meer uit te leggen. Maar donderdag kondigde Google iets nieuws aan dat social media nog interessanter maakt om als ondernemer slim in te zetten: vanaf nu zijn posts van Facebook en Instagram ook zichtbaar in Google. Dit is een geweldige kans om veel breder gevonden te worden, zelfs buiten je eigen volgers.

Met deze stap worden kanalen als YouTube en TikTok op de voet gevolgd, waarvan content al volop opduikt in Google. Voor ondernemers betekent dit dat de teksten die je bij je Instagramposts zet (de captions) ineens veel belangrijker worden. Niet alleen voor je volgers in de app, maar ook voor iedereen die jou nog niet kent en iets googelt. Tenminste, als je in de instellingen hebt aangegeven dat je content buiten de app vindbaar mag zijn.

Van mooie plaatjes naar vindbare verhalen

Steeds meer, vooral jonge, mensen gebruiken platforms als Instagram en TikTok als zoekmachine. Google speelt hier slim op in door social content te indexeren. Niet alleen om up-to-date resultaten te bieden, maar ook omdat visuele en snackable content perfect aansluit bij mobiele gebruikers. Zo blijven de zoekresultaten actueel en krijgen gebruikers variatie naast traditionele blogs en websites. Het gevolg: iemand die googelt vindt sneller relevante, recente informatie, ook vanuit social-mediaposts.

Voor ondernemers die nog denken weg te komen met mooie beelden en een paar hashtags is dit een wake-up call. Wat nu - meer dan ooit - telt, is de inhoud van je teksten. Dat betekent dat je posts veel meer moeten gaan doen dan alleen inspireren of entertainen. Ze moeten antwoord geven op de vragen die jouw doelgroep heeft en mogelijk intypt in Google.

‘Schrijf met vraag van de doelgroep in je achterhoofd’

Schrijven voor Google betekent niet dat je je captions moet volproppen met zoekwoorden of saaie, technische teksten moet maken. Het betekent wel dat je gaat schrijven met de vragen van je doelgroep in je achterhoofd.

Stel je voor: je bent een lokale bakker en je krijgt vaak de vraag of zuurdesembrood beter verteerbaar is dan gistbrood. In plaats van alleen een foto van een knapperig brood, schrijf je een caption die uitlegt waarom zuurdesem beter verteerbaar is. Dit soort content kan straks zomaar bovenaan in de zoekresultaten verschijnen, ook bij mensen die jouw social-account nog nooit hebben gezien of nog nooit van je bedrijf hebben gehoord.

Of denk aan een makelaar die in zijn posts uitlegt hoe je je huis aantrekkelijk maakt voor verkoop. Niet alleen interessant voor volgers, maar ook relevant voor mensen die googelen op ‘huis snel verkopen tips’. Door hun vragen te beantwoorden, vergroot je je bereik én bouw je vertrouwen op.

Wat betekent dit voor je contentstrategie?

Deze ontwikkeling vraagt om een andere manier van denken over social media. Het is niet langer een kanaal om alleen updates over je bedrijf te delen, maar ook een kans om mensen buiten Instagram te bereiken met informatieve content waarop gezocht wordt. Om dat te doen, moet je captions maken die aanvoelen als mini-blogs: waardevol, informatief en geschreven in jouw eigen tone of voice, precies gericht op jouw doelgroep. Vergeet ook niet om alt-teksten te gebruiken, een extra kans om je content te optimaliseren.

Dat betekent niet dat je droog en afstandelijk moet schrijven. Integendeel. Juist de combinatie van inhoudelijke waarde en jouw unieke merkpersoonlijkheid maakt dat mensen blijven hangen. Niemand houdt van saaie, generieke teksten. Stel jezelf dus steeds vaker de vraag: welke vragen stelt mijn ideale klant op Google? En hoe kan ik daar op een natuurlijke manier antwoord op geven in mijn posts op een manier die past bij onze organisatie?

Zie social als een kans buiten de app

Als social media- en contentstrateeg krijg ik vaak dezelfde vraag: ‘Hoe laten we onze socials groeien?’ Deze ontwikkeling biedt daarop een perfect antwoord.

Terwijl veel bedrijven nog vooral sturen op likes en volgers, gaat het straks om iets groters: gevonden worden door mensen die actief op zoek zijn naar antwoorden (en dus naar de oplossing die jij als ondernemer biedt). Dat levert een veel warmere en waardevollere vorm van zichtbaarheid op – bij een doelgroep die je eerder misschien nooit had bereikt (tenzij je maandelijks een klein fortuin uitgeeft aan Google ads). Om die kans te pakken, moet je wel verder gaan dan oppervlakkige posts. Geen losse quotes of generieke stockfoto’s meer, maar échte content die inspeelt op de vragen en behoeften van je doelgroep. Dat vraagt om een andere mindset en meer focus op inhoud.

Stop dus met vanille content . Wat jou onderscheidt van je concurrenten, is dat je je klant voorop stelt in de content die je maakt dus altijd denkt aan hun behoeftes, problemen en vragen én daarnaast jouw unieke visie deelt in die content. Mensen kunnen je posts via Google makkelijker vinden, maar het is nog steeds jouw content die hen overtuigt te blijven en eventueel te kopen. Laat dus niet alleen je producten zien, deel ook niet ‘alleen’ informatie, maar ook je persoonlijkheid en expertise. Dan heb je een gouden combi te pakken voor content die converteert.

Van post zonder bereik naar SEO-kans

Instagram en Facebook zijn dus niet langer alleen social-platforms; het worden ook SEO-kansen. Ondernemers die dit slim oppakken, vergroten hun bereik en relevantie aanzienlijk. Wie het laat liggen, blijft afhankelijk van algoritmes en betaalde advertenties, een positie waarin geen enkel bedrijf zich comfortabel voelt.

Begin dus vandaag nog met content bedacht vanuit de vragen van jouw doelgroep en bijpassende scherpe captions. Wie nu leert schrijven voor zowel je doelgroep als voor Google, wint straks overal: in de feed, in de zoekresultaten én – misschien wel het belangrijkst: in het hoofd en hart van je ideale klanten.

