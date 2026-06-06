Van gratis spullen tot duizenden euro’s per post: zo runnen deze 3 influencers hun onderneming

Influencers zijn uitgegroeid tot serieuze ondernemers en een onmisbare schakel in de marketingstrategie van veel bedrijven. Maar hoe ziet hun werk er in de praktijk uit? Wat komt er kijken bij het opbouwen van je bereik, selecteren van samenwerkingen en bewaken van je geloofwaardigheid? En hoe verdienen ze eigenlijk hun geld?

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In deze serie zoomt De Ondernemer in op influencermarketing. Na experts en ondernemers is nu het woord aan de influencers zelf, zoals Faye Boné (@faye.bone, 44,1 duizend volgers). „Ik ben gewoon begonnen met het delen van mijn leven op sociale media: mooie momenten, selfcare, moederschap en persoonlijke ontwikkeling”, vertelt ze. Niet het perfecte plaatje, maar echtheid. Mijn bereik begon te groeien doordat ik consistent postte en dicht bij mezelf bleef. Zo kwamen de eerste samenwerkingen op mijn pad.” Ze schreef zich in 2018 in bij de Kamer van Koophandel en zegde drie jaar later haar vaste baan op om fulltime contentmaker te worden.

“ Authenticiteit en geloofwaardigheid zijn voor mij belangrijker dan snelle winst ” Faye Boné Influencer (44,1 duizend volgers)

In het begin deed Faye vooral barterdeals, dus gratis spullen in ruil voor content. In 2018 kwam de eerste campagne met Wehkamp en verder werkte ze met Sony, Marktplaats, Björn Borg en Adidas, en had ze een eigen kledingcollectie met het Nederlandse merk Guts & Gusto. Ze zegt niet zomaar ‘ja’ tegen elke klus die ze krijgt aangeboden. „Ik werk alleen samen met merken waar ik echt achtersta. Als iets niet bij mij past of niet goed voelt, doe ik het niet, hoe aantrekkelijk het aanbod ook is.”

Meer werk dan mensen denken

Zo kreeg Faye eens een ontzettend mooi voorstel van een bekend haarmerk. „Maar er zaten ingrediënten in die ik zelf niet in mijn haar zou doen”, aldus Faye. „Dus heb ik het aanbod afgeslagen. Iets wat mensen in mijn omgeving niet snapten, maar authenticiteit en geloofwaardigheid zijn voor mij belangrijker dan snelle winst.” Faye is dagelijks bezig met sociale media: posten, ideeën bedenken, editen, reageren en contact onderhouden met merken. „Het is echt meer werk achter de schermen dan mensen vaak denken.”

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“ Ik had door dat ik zichtbaar moest zijn op social media om mezelf te laten zien als skintrainer ” Nadia Elerie Niche-influencer (23,1 duizend volgers)

Dat weet ook Nadia Elerie (@Glowingskinmaster, 23,1 duizend volgers). Zij is wat je noemt een niche-influencer. Ze werkt als trainer in skincare en deelt op sociale media wetenschappelijke informatie over huidverzorging, de trainingen die ze geeft en de producten die ze zelf gebruikt, maar ook over haar eigen leven. „Ik werk al 25 jaar in de skincare- en beauty-industrie. Sinds vier jaar gebruik ik sociale media. Ik had door dat ik zichtbaar moest zijn op sociale media om mezelf te laten zien als skintrainer. Daarom heb ik er veel tijd in gestoken.”



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Niet bang voor weinig likes

Nadia post dagelijks op Instagram en is er minimaal een uur per dag mee bezig. „Ik krijg veel vragen via DM’s. Ik reageer actief en laat mezelf veel zien.” Haar eerste samenwerking was met een skincaremerk waarvoor ze in een vliegtuig een huidverzorgingsroutine opnam. Verder werkt ze voor andere beautymerken, merken in supplementen en behandelstoelen.



„Ik ben niet bang voor te weinig likes. De ene keer heb ik een half miljoen views, de andere keer ‘slechts’ vijfduizend. Op TikTok had ik zelfs een keer 3,6 miljoen views, maar ik heb geen idee hoe dat is gegaan.” Ook Nadia bedankt weleens voor een opdracht. „De dokter van Kim Kardashian benaderde me om een skincareproduct te promoten. Ik keek naar de ingrediënten en stond er niet achter. Het klopte gewoon niet. Daar ga ik dan niet mee in zee.”

Samenwerkingen meenemen in je dagelijkse leven

Ondernemer Joshua Luza (@joshua_luza, 23,2 duizend volgers) opende op zijn 24e zijn eerste horecazaak in Amsterdam en een paar jaar later de tweede. Inmiddels zijn beide zaken verkocht en heeft hij nog een B&B in de hoofdstad. „Als je een onderneming opent, weet je dat het belangrijk is om jezelf te laten zien. De zaken liepen door mijn gebruik van sociale media goed.” Hij deed mee aan Winter Vol Liefde en Echte Jongens op Safari, waardoor zijn aantal volgers flink groeide. „Ik werd steeds vaker benaderd door merken om producten te promoten.”

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“ Als je een onderneming opent, weet je dat het belangrijk is om jezelf te laten zien ” Joshua Luza Ondernemer en influencer (23,2 duizend volgers)

Joshua werkte onder meer samen met beautymerken, een grote schoonheidssalon en diverse restaurants. „Ik deel op sociale media beelden van mijn dagelijkse leven, ik film geregeld a day in the life: een middagje winkelen, naar een première, businessclass vliegen naar Singapore of op de fiets door Italië. Daar neem ik mijn samenwerkingen in mee. Een merk benaderde mij laatst omdat ze hun producten toegankelijk willen maken via mij, dat mensen denken: dat wil ik ook en het is bereikbaar voor mij. Dat vond ik een mooi compliment.”



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Je bent je eigen product

Als influencer ben je net zo goed een ondernemer als iemand die tassen verkoopt, alleen ben jij het product. „Ik zet vaak zelf lijntjes uit”, zegt Joshua. „Stel: ik heb een nieuw bed nodig, dan benader ik zelf wat merken. Ik krijg dan verschillende aanbiedingen.” Hij krijgt zowel producten gratis opgestuurd als betaalde opdrachten. „Een nieuw bed is kostbaar. Ik overleg dan met het merk wat ze precies willen: plaats ik alleen een post of gebruiken zij de content voor hun marketing? In dat laatste geval word ik onderdeel van het merk. Prima, maar daar zit wel een prijskaartje aan.”



Faye wordt vaak zelf benaderd door ondernemers. Nadia wordt ook benaderd door merken. „Ik word gevraagd om trainingen te geven en dan willen ze vaak promotie via mijn sociale media erbij.”

Influencers versus UGC-creators

De influencers verdienen alle drie geld met sociale media en vragen een bedrag per reel (verticale video op Instagram) of post. Dat bedrag is afhankelijk van het type content en de duur van een samenwerking. Faye vraagt voor een eenmalige klus tussen de 850 en 2000 euro. Bij Nadia kost een reel 2000 euro. Joshua deelt liever niet welke kosten hij rekent.



Alle drie zien ze user generated content (UGC) creators niet als concurrenten. Faye: „Ik zie het meer als een aanvulling. Iedereen heeft zijn eigen kracht en stijl. Uiteindelijk draait het toch om authenticiteit en dat kun je niet kopiëren.” Nadia vult aan: „Er is niemand zoals ik. In mijn vakgebied volgt iedereen mij.” Joshua is stellig: „Influencers wekken vertrouwen bij hun volgers. Een UGC-creator is een willekeurig persoon; die band is er nog niet. Als je een bekend gezicht hebt, drukken mensen sneller op de link. Een tv-programma zonder BN’ers wordt ook niet goed bekeken.”

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