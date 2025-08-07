Struikelen of stilstaan: waarom ondernemers fouten móéten maken om succesvol te zijn

Fouten maken wordt vaak gezien als falen, maar het hoort juist bij ondernemerschap. Angst hebben voor falen is onterecht: door fouten te omarmen, groei je als ondernemer. In deze expertblog vertelt Rens van Geel waarom het zinvoller is om te leren van mislukkingen dan ze koste wat kost te vermijden.

Rens van Geel Rens is sinds 2024 ceo van full-service digitaal bureau NOBEARS, nadat hij in 2013 hier startte als stagiair. In deze rol is hij eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en professionalisering van het bureau. Zijn focus ligt hierbij op het vormgeven van de bureaupropositie ‘Accelerate Ambitions’, wat staat voor het waarmaken en versnellen van de ambities van klanten.

Fouten maken is onvermijdelijk. Toch doen we er alles aan om fouten te voorkomen. Met een reden, want vooral voor (beginnende) ondernemers kan het maken van fouten voelen als falen. Dat gevoel komt vaak voort uit een hardnekkig stigma: alsof een misstap gelijkstaat aan zwakte. Terwijl juist het tegenovergestelde waar is. Het is een kans om te groeien.

Dat klinkt misschien cliché, maar het is wel écht waar. Daarom vind ik dat we onze blik op fouten moeten veranderen. Het is namelijk zinloos om fouten helemaal uit te bannen. De waarheid is namelijk dat je fouten gaat maken. Daar kun je niet omheen. Wat je wel kunt doen, is je mindset aanpassen en leren van die fouten. Want in elke zogenoemde ‘fout’ of ‘mislukking’ schuilen belangrijke lessen die je juist helpen om te slagen.

De échte fout is stilstand

Als ondernemer wil je het liefst alles meteen goed doen. Je twijfelt, stelt uit en uiteindelijk komt je idee niet van de grond. Maar wie nooit probeert, blijft hangen waar hij is. En daar groeit je bedrijf niet van. In stilstand zit het échte verlies. Want ondernemen is per definitie risico nemen. En daar hoort af en toe een harde les bij. Of het nu gaat om het finetunen van je strategie of het aanpassen van je aanpak. Fouten maken je slimmer, flexibeler én creatiever.

Neem het voorbeeld van Starbucks. Het bedrijf maakte in medio 2000 een grote fout door wereldwijd te snel en te veel winkels te openen, zonder genoeg oog voor merkbeleving en veranderende klantbehoeften. Het gevolg: oververzadiging, kwaliteitsproblemen en imagoschade. Toen voormalig ceo Howard Schultz in 2008 weer terugkeerde, was hij vastbesloten om terug te gaan naar de basis. Hij legde de focus op de kwaliteit van de producten en de klantervaring. Deze zet maakte het merk sterker dan ooit.

Soms moet je het laten fikken

Een veelvoorkomende valkuil: je wil alles zelf doen. Maar zodra je bedrijf groeit, kun je niet meer alles zelf regelen. Je team is cruciaal voor je succes. Geef je team de ruimte om fouten te maken. Dát zorgt voor groei, van je mensen en van je bedrijf.

Dit heb ik zelf ook moeten leren. Ik weet nog dat ik in mijn eentje een groot project bij een bekend merk draaide. Duizenden onbeantwoorde DM’s, een strategie vanaf nul, en een enorm campagnebudget. Ik blufte me erdoorheen en het werkte. Maar ik bleef later als leidinggevende ook vasthouden aan die mentaliteit. Ik nam te veel uit handen en wilde alles zelf zo snel mogelijk oplossen. Tot een collega zei: „Je laat het niet lang genoeg fikken. Je moet mensen ook de kans geven om zelf te blussen.” Dat was precies de les die ik nodig had.

Geen perfecte keuzes, wel lef

Zelfvertrouwen is de motor achter succes. Het betekent dat je de moed hebt om risico’s te nemen, af en toe een misser te begaan, en daarvan te leren. Het gaat er niet om altijd de juiste keuze te maken. Het gaat om de bereidheid om kansen te pakken, ondanks dat succes nooit gegarandeerd is. Perfecte keuzes bestaan niet, en dat is prima. Echt belangrijk is actie ondernemen, ook al weet je dat je onderweg fouten zult maken.

Airbnb is hier een mooi voorbeeld van. De eerste versies van het platform kregen amper gebruikers en werden massaal genegeerd door investeerders. Toch bleven de oprichters leren, aanpassen en doorzetten. Ze verbeterden de gebruikerservaring, namen betere foto’s en vonden een niche die wél werkte. Nu vormt hun succes wereld inspiratie voor ondernemers.

Je reactie zegt meer dan de fout

Als ondernemer maak je fouten. Dat hoort erbij. Wat telt, is hoe je ermee omgaat. Leer van je fouten en gebruik ze om sterker terug te komen. Dus de volgende keer dat je faalt: haal diep adem, sta op, leer en ga verder. Fouten zijn niet je vijand. Ze zijn je kracht.

