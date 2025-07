Lees verder onder de advertentie

Foeilelijk of hip en comfortabel. Er bestaat eigenlijk geen middenweg als het gaat om de kenmerkende sandalen van Birkenstock met gespsluiting aan de zijkant. Sinds de presentatie van het flexibele ‘gymnastiekmodel’ met de naam Madrid, in 1963, maakt de populaire schoen het nodige los bij mensen wereldwijd. Iedereen heeft wel een mening over de sandaal met kurkzool, die ruim een halve eeuw het handelsmerk is van de schoenenfabrikant uit Linz am Rhein, gelegen in de Duitse streek De Eifel.

De beursplannen zijn niet geheel onlogisch

De eigenaar van Birkenstock ruikt zijn kansen om de spraakmakende reputatie van het Duitse merk te verzilveren. In september zou investeringsmaatschappij Catterton L uit de Verenigde Staten, die op zijn beurt weer deels in handen is van luxeconcern LVMH, het merk naar de Amerikaanse beurs willen brengen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Geschatte opbrengst: een slordige 8 miljard dollar, omgerekend 7,3 miljard euro, aldus het AD.

Het dubbele van de waarde die het bedrijf kreeg opgespeld toen Catterton L in 2021 een meerderheidsbelang verwierf in Birkenstock. De beursplannen zijn niet geheel onlogisch. De geliefde én verguisde Birkenstock-sandalen zijn namelijk populairder dan ooit.

In de VS was het roze model Arizona razendsnel uitverkocht

Dat is goeddeels te danken aan de hype die rond het schoeisel is ontstaan nadat de film Barbie eind vorige maand uitkwam. In de nieuwe Hollywood-kaskraker is te zien hoe actrice Margot Robbie (Barbie) op roze stiletto’s in een glamoureuze roze jurk schittert. Maar de noviteit zit in de staart van de film als Robbie in beeld verschijnt met een ongewone schoenkeuze: roze Birkenstocks.



In de VS was het roze model Arizona razendsnel uitverkocht, weet zakenkrant Handelsblatt. Daarmee lijkt de schoen nu ook de twijfelaars over de streep te trekken. Overigens werd de marketingmachine aan de praat gebracht door de Amerikaanse actrice Kristen Stewart en model Kendall Jenner. Zij werden eerder gespot met de gezondheidsslippers. Het afgelopen jaar behaalde het bedrijf een omzet van 1,24 miljard euro, de brutowinst kwam uit op 435 miljoen euro.

Tijd van flowerpower en muziekfestival Woodstock

Toen Johann Adam Birkenstock in 1774 zijn naam verbond aan het merk, had de schoenmaker uit Langen-Bergheim, een plaats boven de rook van Frankfurt, niet durven dromen dat het anno 2023 zo groot zou worden. Tot de 20ste eeuw leidde het merk Birkenstock een onopvallend bestaan. Dat veranderde toen achterkleinzoon Konrad Birkenstock de zolen van het schoeisel besloot te patenteren. Hij opende tevens twee winkels in Frankfurt. In 1925 liet hij een fabriek voor inlegzooltjes neerzetten.

De oversteek van het bedrijf naar de VS vond plaats in de jaren 60. Via de Amerikaans-Duitse kledingontwerper Margot Fraser vond de schoen meteen en vooral aftrek bij hippies. Het was de tijd van flowerpower en muziekfestival Woodstock.

In zijn bijna 250-jarige geschiedenis bleef de Duitse schoenmaker lang bij zijn leest. Tot vorig jaar. Sindsdien brengt Birkenstock ook sneakers op de markt. En er zijn zelfs bedden en cosmeticaproducten te koop onder de merknaam. Maar Barbie heeft aangetoond dat het Duitse merk maar één pronkstuk heeft: de sandaal met kurkzool, in dit geval voor dames in de kleur roze.

