Pop-up winkel over innovatie in de zorg opent in Goes

Goes is vanaf maandag 14 november voor één maand een nieuwe winkel rijker. Je kunt er niks kopen, maar wel een heleboel gratis informatie tot je nemen over slimme ideeën om de zorg in Nederland beter te maken.

Wie zelf een innovatief idee heeft om door anders te werken of met technische oplossingen de zorg te veranderen, is ook van harte welkom, zegt initiatiefnemer Waldemar Hogerwaard in de PZC.

Vergrijzing

Hij is één van de mensen achter een team dat in een half jaar tijd in vijf steden een tijdelijke zorginnovatiewinkel runt. Gisteren verhuisde hij de boel van Assen naar de Korte Kerkstraat in Goes. "Zeeland is net als Drenthe een vergrijzende provincie", stelt hij.

"Met steun van het ministerie van Volksgezondheid proberen we overal in het land zoveel mogelijk mensen te bereiken." Publiek kan vier dagen in de week gewoon binnenlopen en bijvoorbeeld demonstraties van nieuwe producten ervaren. Zorgprofessionals en beleidsmakers worden uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten.

www.zorginnovatiewinkel.nl