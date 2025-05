Businesscoach Marieke Pijler neemt in haar nieuwe boek Onvergelijkbaar geen blad voor de mond. Voor ondernemers die genoegen nemen met ‘best goed’ is dit boek niet bedoeld. De auteur fileert vage beloftes en holle marketingtaal: schrap ‘onderscheidend’ zijn. Word ‘onvergelijkbaar’. „En stop met klein denken.”

Halve keuzes, vaag positioneren, je nét genoeg onderscheiden om mee te blijven draaien — Marieke Pijler vindt het allemaal niet genoeg. In een markt waar iedereen uniek probeert te zijn, breekt zij via haar boek radicaal met de bekende riedels. Ondernemers die écht willen groeien, moeten volgens haar ‘onvergelijkbaar’ durven worden. Dat vraagt lef, scherpe keuzes en een honger naar meer.

„Dit boek is niet voor iedereen”, zegt Marieke zonder omwegen in De Ondernemer Live. „Het is voor uitzonderlijk gedreven ondernemers.”

Pijler ziet het vooral mis gaan binnen haar eigen speelveld van coaching: „Er zijn zoveel coaches in Nederland, je kunt er het IJsselmeer mee dempen”, zegt ze. „Iedereen probeert zich te onderscheiden, maar juist daardoor lijkt iedereen steeds meer op elkaar.” Haar boodschap: schrap die zogeheten onderscheidend. Word onvergelijkbaar. „Wat is het wat de markt wil, maar nergens is te krijgen?”

Geheime ingang naar topklanten

Een voorbeeld. Marieke begeleidde iemand die marketingcampagnes opzette om nieuwe klanten te werven. Goed betaald, maar inwisselbaar, aldus de businesscoach. „Ze bleek een gave te hebben: de geheime ingang vinden naar topklanten.” Zo ontstond de eerste Secret Service Agency voor SaaS-bedrijven. „Geen marketingcampagnes meer, maar no failure missions uitgevoerd door secret agents.”

Om echt onvergelijkbaar te worden, moet je niet alleen een goed verhaal vertellen, je moet het écht zijn. Marieke zegt daarover: „Je kunt geen goed klinkend verhaal op jezelf plakken als je dat verhaal zelf niet hebt doorleefd. Je moet het zíjn.”

Het zaadje van onvergelijkbaarheid

Volgens de businesscoach zit in ieder bedrijf het zaadje van onvergelijkbaarheid, maar veel ondernemers blijven hangen in oppervlakkige verhalen. „Kennen is niet per se doen.”

Impact maken? „Geld is gewoon een valuta. Een graadmeter van de impact die je maakt.”

En prijs? „Prijs communiceert je positie. Een premiumprijs vraagt om een premiumdienst.”

‘In welke business zit je echt?’

Marieke Pijler ziet bijvoorbeeld dat veel ondernemers hun prijs te laag houden uit onzekerheid. „Als je geen scherpe strategie hebt, werk je ook niet met de beste klanten.” Ze hamert dan ook op helderheid: „Durf nee te zeggen tegen klanten bij wie jij niet de meeste impact kunt maken.”

De aanpak die de expert voorstaat, vraagt om anders durven denken. „Stel jezelf de vraag: in welke business zit je echt?”, aldus de businesscoach. „Een sportzaak? Die verkoopt geen sportschoenen, maar mogelijkheden om grenzen te verleggen. Je moet niet alleen kijken naar wat je verkoopt, maar naar de onderbediende kansen in de markt. Stop met klein denken.”

Zelf dacht Marieke ook wat ‘klein’, ze had vooraf een half jaartje uitgetrokken voor het schrijver van haar boek. Dat werd een jaar. Ze noemt de totstandkoming van Onvergelijkbaar dan ook ‘een hele bevalling’.

Ook voor Marieke Pijler geldt: blijven disrupten

Het proces dwong haar bovendien haar eigen gedachtegoed dieper te doorgronden. „Ook ik moest breken met mijn eigen redelijkheid”, zegt ze. „Succes vraagt om blijven uitdagen, niet om comfortabel blijven zitten.”

Ook voor haarzelf geldt dus: blijf disrupten. „You guys should disrupt the normalcy out of your lives”, citeert ze haar mentor. Zelfs als je succesvol bent, is dat geen excuus om stil te blijven staan. Impact gaat niet over comfortabel zijn, maar over steeds opnieuw je grenzen verleggen.

„Trap die open deuren ook écht in”, zegt ze tot slot. „Resultaten liegen niet: ze laten zien of je die open deuren ook echt bent doorgegaan.”

Onvergelijkbaar – Schrap onderscheidend. Word onvergelijkbaar, van positionering tot performance ziet is online verkrijgbaar en bij vrijwel alle boekhandels.

Lees ook: Dit zijn de marketingtips van ‘matrassenkoning’ Joep Verbunt