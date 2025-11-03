Ondanks groei elektrisch rijden maakt hybride comeback in zakelijke leasemarkt

De overstap naar elektrisch rijden blijft versnellen in de zakelijke leasemarkt. Uit cijfers van MultiTankcard blijkt dat 46,4 procent van de zakelijke leaserijders met een MTc-pas in een (deels) elektrische auto rijdt, tegenover 44,5 procent in juli 2025 en 40,6 procent begin dit jaar.

Ondanks een lichte terugval in het totale aantal nieuwe leaseregistraties zet de elektrificatie in de zakelijke leasemarkt gestaag door. Uit geanonimiseerde transactiedata van MultiTankcard blijkt dat het aandeel (deels) elektrische voertuigen in negen maanden tijd met bijna zes procentpunt is toegenomen. Deze groei onderstreept dat duurzaamheid steeds nadrukkelijker de norm wordt in zakelijke mobiliteit.



Bijna zes op de tien leaserijders geven aan te zullen uitwijken naar alternatieven met meer CO₂-uitstoot als de pseudo-eindheffing doorgaat Anton Pluim Vereniging Zakelijke Rijders (VZR)

Chinese en Europese merken verschuiven naar hybride

De toename sluit aan bij bredere trends in de automarkt. Chinese merken als BYD, MG, Lynk&Co en Zeekr hebben hun positie in Nederland en Europa versterkt en maken inmiddels structureel deel uit van de leasevloot. BYD, dat in Nederland recent het importeurschap zelf heeft overgenomen van Louwman, behoort tot de snelstgroeiende merken en groeide hier met 33 procent ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd zetten fabrikanten als Volvo en MG nadrukkelijk in op hybride technologie.

Deze verschuiving wordt mede gedreven door invoerheffingen op Chinese EV’s en de terughoudendheid van particuliere kopers ten aanzien van volledig elektrisch rijden. Ook binnen de transactiedata van MultiTankcard wint de hybride leaseauto daardoor weer terrein. Tegelijkertijd is die opmars niet zonder risico’s. Zo waarschuwde BYD-topvrouw Stella Li recent dat mogelijk wel honderd Chinese automerken de komende jaren zullen verdwijnen, wat onderstreept dat de markt in beweging blijft en onzekerheden groot zijn.

Sterker inzetten op vol-hybride modellen

Ook Stellantis kondigde onlangs aan sterker in te zetten op vol-hybride modellen zonder stekker. Daarmee volgt de groep het voorbeeld van Toyota en Renault, die al langer succes hebben met deze aandrijftechniek. De herintroductie van vol-hybrides kan helpen de CO₂-uitstoot van het wagenpark terug te brengen, zonder dat bestuurders hun rijgedrag wezenlijk hoeven aan te passen.



Beleidswijzigingen beïnvloeden vlootkeuzes

De markt staat tegelijk voor ingrijpende veranderingen. In 2026 stijgen de motorrijtuigenbelasting en de bijtelling voor elektrische auto’s, terwijl werkgevers mogelijk vanaf 2027 een pseudo-eindheffing krijgen opgelegd op brandstofauto’s. Dit maakt de fiscale realiteit uitdagend voor berijders en werkgevers en dwingt hen tot nieuwe keuzes.



Volgens Anton Pluim, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), dreigt het beleid zelfs averechts te werken: „Bijna zes op de tien leaserijders geven aan te zullen uitwijken naar alternatieven met meer CO₂-uitstoot als de pseudo-eindheffing doorgaat. In plaats van stimulering van schonere mobiliteit ontstaat juist het risico dat er meer oudere, minder efficiënte auto’s in gebruik blijven.”



Onze data laten zien dat elektrificatie breed gedragen wordt in de zakelijke leasemarkt, maar de route ernaartoe is minder rechtlijnig dan gedacht Patrick Roozeman MultiTankcard

Tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s

Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen in de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. Steeds meer leasemaatschappijen spelen in op die ontwikkeling. Eén van de grootste leasemaatschappijen van Nederland, Ayvens, investeert nadrukkelijk in de remarketing van elektrische voertuigen, waarmee duidelijk wordt dat de tweedehandsmarkt een steeds belangrijkere rol speelt in de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark.



Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard, plaatst dat in een bredere context: „De elektrificatie van zakelijke mobiliteit gaat inmiddels verder dan alleen de eerste eigenaar. Veel EV’s zijn na hun eerste leaseperiode uitstekend geschikt voor hergebruik; een ontwikkeling die de betaalbaarheid en circulariteit van elektrisch rijden verder versterkt. Onze data laten zien dat elektrificatie breed gedragen wordt in de zakelijke leasemarkt, maar de route ernaartoe is minder rechtlijnig dan gedacht. Hybrides winnen aan populariteit, en werkgevers bereiden zich voor op de fiscale realiteit van 2026 en verder. Dit vraagt om flexibiliteit én visie.”

Cruciale maanden

Volgens Roozeman worden de komende twaalf maanden cruciaal. „De vraag is of de overstap naar volledig elektrisch rijden versneld wordt of dat hybride en alternatieve brandstoffen juist meer ruimte krijgen in de veranderende context. Wat uiteindelijk telt, is niet de technologie zelf, maar het doel: minder uitstoot en duurzamere zakelijke mobiliteit.”