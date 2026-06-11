Nieuwe afspraken over uitzonderingen zero-emissiezones: deze ondernemers krijgen ook na 2030 een ontheffing

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Ondernemers die nog niet kunnen overstappen op emissievrij vervoer, houden ook na 2030 in bepaalde gevallen toegang tot zero-emissiezones. Gemeenten, branche- en belangenorganisaties en het Rijk hebben afgesproken in welke situaties een ontheffing mogelijk blijft.



De huidige regels voor zero-emissiezones gelden tot 2030. Dat zorgde voor onzekerheid bij ondernemers die moeten investeren in nieuwe voertuigen. De nieuwe afspraken moeten meer duidelijkheid geven over wat er daarna mogelijk blijft. De regels worden naar verwachting dit najaar vastgelegd in het gezamenlijke ontheffingenbeleid van gemeenten.



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Ontheffing voor ondernemers die nog niet kunnen verduurzamen

Ondernemers die wel willen verduurzamen, maar daar nog niet toe in staat zijn, kunnen ook na 2030 een ontheffing aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van netcongestie, bedrijfseconomische omstandigheden of wanneer een emissieloze variant van een voertuig nog niet beschikbaar is. Deze ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij de RDW.



Voor een aantal specifieke voertuigcategorieën blijft toegang tot zero-emissiezones langer mogelijk. Dat geldt onder meer voor vrachtauto’s voor exceptioneel transport, vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van minimaal 35 tonmeter en voertuigen met carrosseriecodes 15, 16, 19 (alleen riool- en kolkenzuigers), 26 en aanduiding SF.



Deze voertuigen hebben nu een vrijstelling of ontheffing tot uiterlijk 1 januari 2030, of totdat ze 13 jaar oud zijn. Na 2030 kunnen ze met een ontheffing nog steeds de zero-emissiezones in, tot het voertuig maximaal 13 jaar oud is. Daarmee krijgen ondernemers een realistische afschrijvingstermijn.



Ook voertuigen die voor minimaal 500 euro zijn aangepast vanwege een handicap en dierenambulances blijven toegang houden tot de zones. De vrijstelling voor brandweerwagens en gepantserde voertuigen wordt voor onbepaalde tijd verlengd.

Voor sommige voertuigen alleen nog emissieloos

Voor voertuigen waarvoor inmiddels voldoende emissieloze alternatieven beschikbaar zijn, vervalt de uitzondering. Dat geldt bijvoorbeeld voor verhuiswagens, straatreinigers en straatvegers (carrosseriecode 19), verkoopwagens (carrosseriecode 23) en hoogwerkers (carrosseriecode 27). Zij hebben vanaf 1 januari 2030 alleen nog toegang tot zero-emissiezones als ze emissieloos rijden.



Als specifieke uitvoeringen nog niet emissieloos verkrijgbaar zijn, kan er wel een ontheffing worden aangevraagd.



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Meer duidelijkheid voor ondernemer

Volgens logistiek adviseur Ivo Santegoets zorgen de afspraken vooral voor meer duidelijkheid. „Deze afspraak biedt duidelijkheid voor ondernemers. Zo weten ondernemers tijdig welke regels er gelden, welke investeringen ze nog moeten doen en of ze hiervoor hulp moeten inschakelen. Want we zien dat de overstap naar uitstootvrij vervoer in de praktijk soms nog ingewikkeld is.’’



Steeds meer steden voeren inmiddels een zero-emissiezone in. De meest recente stad is Arnhem. Daar wordt het centrum vanaf 1 juni 2026 een milieu- en zero-emissiezone. Later dit jaar volgt Dordrecht. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gelden de regels al langer.

Precies weten hoe het zit met zero-emissiezones? Kijk dan deze video