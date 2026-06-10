Milieuzones belemmeren veel ondernemers: met deze oplossing pakt Michel probleem bevoorraden aan

De strengere regels van de uitstootvrije zones drijven menig marktkoopman tot wanhoop. Hoe moeten zij met vervuilende bestelbusjes nog hun kramen bevoorraden? Marktkoopman Michel Pol ging niet bij de pakken neerzitten en bedacht een geniaal plan. „Ik heb nu zelfs aan het eind van de dag verse aardbeien.”

Michel Pol in zijn elektrische karretje, waar hij horeca en scholen mee bevoorraadt. Hij kan ook marktproducten bij mensen thuis bezorgen. Foto: Gerard Burgers

Lees verder onder de advertentie

Zacht zoemend rijdt een wit elektrisch karretje, ‘de markt thuis’, door de winkelstraten in het centrum van Arnhem. Achter het stuur zit marktkoopman Michel Pol. Hij heeft even zijn vertrouwde stek achter de kraam verlaten om verse groenten en fruit te leveren aan de horeca.

„Je moet mee, hè. De milieuregels voor bestelbussen en vrachtwagens in het centrum zijn strenger geworden. Daarom heb ik dit elektrische karretje onlangs op de kop getikt”, vertelt de 56-jarige Arnhemmer tegen de Gelderlander.

Investeren of stoppen

Na de gemeentelijke aankondiging van de strengere regels voor de milieuzone of uitstootvrije zone staat het voor Michel vast: hij moet investeren óf stoppen.

Lees verder onder de advertentie

De ondernemer is letterlijk een kind van de markt. Op zijn tiende is hij al elke zaterdag te vinden achter de kraam van zijn vader. Hij is opgegroeid tussen groenten en fruit. „Ik heb alle veranderingen meegemaakt. Vooral de laatste twintig jaar is het hard achteruitgegaan met de markt. Vroeger waren er heel veel groente- en fruitkramen, maar die marktkooplieden zijn allemaal gestopt. Ik ben de enige die nog over is.”

“ Ik weet dat die panden enorme kelders hebben die dienst deden als koele opslagruimtes. Die moet ik ook hebben, dacht ik ” Marktkoopman Michel Pol

Coronajaren hebben sporen nagelaten

De klandizie is achteruitgehold. Gezinnen bestaan tegenwoordig bijna allemaal uit twee kostwinners. Tijd om doordeweeks naar de markt te gaan, heeft niemand meer, aldus Michel. „En in het weekend gaan ze liever naar de supermarkt. Dat is makkelijk. Het scheelt tijd.”

De coronajaren hebben ook hun sporen nagelaten. De vier groente- en fruitkramen op de Arnhemse zaterdagmarkt zijn allemaal van de familie Pol. „Elke kraam heeft zijn eigen specifieke producten, zodat er variatie blijft op de markt. Mijn zoon staat bijvoorbeeld bij het provinciehuis met fruit.”

Lees verder onder de advertentie

De volgende tik is de uitstootvrije zone in de Gelderse hoofdstad. Hierdoor mogen vervuilende auto’s de binnenstad niet meer in. „Je wist dat wij met onze vrachtwagens en bestelbusjes aan de beurt zouden komen. Een nieuwe elektrische vrachtwagen is voor mij niet te betalen voor die paar honderd kilometer die ik per week rijd.”

Lees ook: Helft kleine transportondernemers dupe van zero-emissiezones: ‘Moet gedwongen stoppen’

De milieuzone blijft Michel bezighouden

De uitstootvrije zone blijft hem bezighouden. Hij wil niet stoppen. Daarvoor is de vijftiger veel te veel marktkoopman. Ondernemers die inschatten dat ze dit werk nog hooguit twee jaar doen, krijgen voor die laatste periode een ontheffing.

Lees verder onder de advertentie

Zij hoeven niet te investeren. Anderen kopen toch weer een dieselvrachtwagen van milieuklasse euro 6 die nog tot 2030 de binnenstad in mag. Daarna zien ze wel weer verder.

Oplossing voor de lange duur, met een beetje geluk

„Ik wil een oplossing voor de lange duur. Vanuit mijn kraam keek ik regelmatig naar die panden aan de Markt. Vroeger stonden daar opslagloodsen voor vlees, groente en fruit. Ik weet dat die panden enorme kelders hebben die dienst deden als koele opslagruimtes. Die moet ik ook hebben, dacht ik.”

“ Het voordeel van de loods dichtbij is dat ik tussendoor de producten kan aanvullen ” Marktkoopman Michel Pol

En het geluk lacht Michel eind vorig jaar toe. „Toevallig kwam er een pand vrij, een dependance van de provincie. Ik moest eind vorig jaar binnen een paar weken de financiering rond hebben anders ging de verkoop aan mij niet door. Dat is gelukt.”

Lees verder onder de advertentie

Hele dag vers

Zijn leveranciers mogen de milieuzones in Nederland wel in. De vrachtwagens met groente en fruit stoppen bij de loods. Ideaal voor Michel. Met een heftruck laadt hij de vrachtwagens uit en vult de koelcellen.

„Elke vrijdag en zaterdag rijd ik met de elektrische heftruck de groente en fruit naar de kramen. Het voordeel van de loods dichtbij is dat ik tussendoor de producten kan aanvullen. Zo heb ik de hele dag verse groente en fruit op de kraam liggen. Dat was met één bevoorrading aan het begin van de dag niet mogelijk. Ik heb nu zelfs aan het eind van de middag verse aardbeien.”

Michel wil een lift in de loods maken zodat hij pallets met producten naar de koele kelder kan brengen. Inmiddels hebben andere kooplieden interesse getoond. „Er is plek zat, dus dat zal geen probleem zijn.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Thijs maakt nadat zero-emissievideo viraal ging balans op: ‘Nu serieus genomen door grotere partijen’

Michel Pol in zijn opslagloods aan de Markt. Foto: Gerard Burgers

Horeca en scholen bevoorraden

Maar Michel is er nog niet. Hij zet zijn elektrische karretje niet alleen in om horeca te bevoorraden, maar ook scholen. Daar blijft het niet bij als het aan hem ligt.

Lees verder onder de advertentie

„Ik heb een soort thuisbezorgapp. Mensen die niet naar de markt kunnen komen, kunnen bij mij verse groente en fruit bestellen.” Die breng ik dan naar de klant. Ook andere marktondernemers kunnen meedoen. Klanten geven een bestelling op en ik kom het thuis brengen.”

In zijn loods stelt hij een toilet beschikbaar voor klanten met hoge nood. Ook voor de marktmeester is er plek in een kantoortje. Van de rest van de loods wil hij op den duur een foodhall maken. „Die is niet open op de marktdagen vrijdag en zaterdag, want de markt mag niet verloren gaan.”

Dit artikel is geschreven door Eric van der Vegt voor de Gelderlander.