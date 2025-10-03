Meer werknemers gaan voor 30-urige werkweek: weinig invloed op krapte arbeidsmarkt

De ideale werkweek lijkt voor steeds meer Nederlanders rond de dertig uur te liggen, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Een groeiende groep werknemers is de afgelopen jaren tussen de 28 en 32 uur per week gaan werken.

Lees verder onder de advertentie

Tussen 2021 en 2023 hebben veel Nederlanders hun werkweek aangepast. Mensen met een baan van minder dan 28 uur per week zijn vaak meer uren gaan werken. Tegelijkertijd hebben mensen die meer dan 32 uur werken juist vaker hun uren verminderd, meldt NU.nl.

Mannen houden het aantal uren over het algemeen vaker stabiel, terwijl vrouwen hun werkweek aanpassen. Jonge vrouwen gaan bijvoorbeeld regelmatig minder werken. „Zij geven aan dat ze minder gaan werken vanwege kinderen en gezin”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. „Dat aantal uren is dan beter te combineren met zorgtaken en andere gezinsverplichtingen.”



De krapte zou wel wat verminderen als echt iedereen met een parttimebaan extra uren zou gaan maken Peter Hein van Mulligen Hoofdeconoom CBS

Verschuivingen in werkuren verschillen per sector

Oudere vrouwen gingen tussen 2021 en 2023 juist meer uren werken, bijvoorbeeld omdat de druk van zorgtaken afneemt. „Bij mannen speelt de zorgtaak dus minder vaak een rol”, zegt Van Mulligen. „Veel mensen zullen dit vast herkennen in hun eigen omgeving.”



Lees verder onder de advertentie

De verschuivingen in werkuren verschillen sterk per sector. In zorg en onderwijs kiest een groot deel van de werknemers voor een werkweek van 24 tot 28 uur. Vaak is dat in combinatie met zorgtaken of de wens voor een betere werk-privébalans.



In de industrie en ICT ligt het zwaartepunt hoger. Daar bewegen de meeste werknemers naar 32 tot 36 uur, vaak om financiële redenen of omdat fulltime werken standaard is in deze sectoren.

Lees ook: Softwarebedrijf Afas testte vierdaagse werkweek: productiviteit en omzet stegen, maar werkdruk ook

Lees verder onder de advertentie

Invloed 30-urige werkweek op krapte arbeidsmarkt

Veranderingen in het aantal uren dat mensen werken hebben niet veel invloed op de arbeidsmarktkrapte, denkt Van Mulligen. „Soms wordt gezegd dat als iedereen meer zou gaan werken, de krapte zo verdwenen zou zijn,’’ zegt de econoom. „Maar het is geen kwestie van een paar uurtjes erbij. De krapte zou wel wat verminderen als echt iedereen met een parttimebaan extra uren zou gaan maken.”



Dat gebeurt nu niet. Daarnaast zou dat weer eigen problemen met zich meebrengen, zegt Van Mulligen. „Als bijvoorbeeld alle vrouwen met een parttimebaan meer zouden gaan werken, zouden er weer extra plekken in de kinderopvang nodig zijn. En is er dus ook meer werk in die sector.”

Lees ook: Vierdaagse werkweek efficiënt? Zeker wel. Dit is waarom