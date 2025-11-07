Personeelstekort? Zet pensionado’s in: ‘datingbureau’ voor ervaren gepensioneerden en bedrijven groeit snel

Volgens Willem-Ahrend van Hattem loopt er een schat aan ervaring rond in ons land die vaak ongebruikt blijft. Met zijn ‘datingbureau’ Experiant koppelt hij professionele pensionado’s aan ondernemers die vastlopen in een starre arbeidsmarkt.

Zelf werkt Willem-Ahrend van Hattem als headhunter. „Ik sprak in die functie een ondernemer die zijn bedrijf op zijn vijftigste heeft verkocht. Hij vroeg zich af: kan ik nog wat? Hij staat te popelen om zijn kennis en kunde opnieuw in te zetten, maar weet niet hoe en waar. Dat vond ik wel zonde van het talent. Want er zijn heel veel ondernemers, directeuren en topmanagers die in zo’n situatie zitten. En aan de andere kant worstelen ondernemers met het vinden van deskundige medewerkers. Door gebrek aan personeel lopen projecten vertraging op of worden groeiplannen uitgesteld. Of er vertrekt een sleutelfiguur en de opvolger heeft nog jaren nodig om diens ervaring te evenaren.”

Experiant werkt als ‘datingbureau’

Daarom kwam Willem-Ahrend op het idee om Experiant op te richten samen met twee andere ondernemers. Hij omschrijft het als een ‘datingbureau’ dat werkgevers matcht aan geschikte gepensioneerde professionals. Hij denkt dat er duizenden fitte bijna pensionado’s zijn die in die positie zitten en hun kennis willen overbrengen aan de jongere generatie. Enkele honderden hebben zich ingeschreven bij zijn bureau, in de afgelopen proefperiode van drie maanden zijn er tientallen werknemers geplaatst bij ondernemers.

De pensionado die leert zelf ook weer van de jongere generatie Willem-Ahrend Experiant

Het leuke voor de pensionado is dat hij of zij andere mensen kan helpen. Willem-Ahrend vertelt: ,,Het zorgt voor een leuke symbiose tussen de vaak jongere ondernemer en de pensionado. De pensionado die leert zelf ook weer van deze generatie.”

Geen vacature, maar een vraag

Experiant is voor zelfstandige bedrijven tot tweehonderd medewerkers en scale-ups. Het gaat vooral om maakbedrijven die advies nodig hebben op het gebied van commercie, HR, operations, supply chain of finance. Willem-Ahrend: „Experiant is geen vacaturesite. Het is niet van: we hebben een functie en kandidaten. Maar er is een vraag, die sturen we vervolgens rond in ons netwerk. De kandidaten die interesse hebben, kunnen hun pitch uitschrijven en dan gaan wij na of ze goed passen bij het bedrijf.”

Veel van mensen die bij ons staan ingeschreven zeggen: ik begrijp heel goed dat ik niet het salaris ga verdienen dat ik gewend ben. En daar gaat het hen niet om Willem-Ahrend van Hattem Experiant

En het salaris? „Veel van mensen die bij ons staan ingeschreven zeggen: ik begrijp heel goed dat ik niet het salaris ga verdienen dat ik gewend ben. En daar gaat het hen niet om want ze hebben hun hypotheek al afbetaald en verder niet veel hoge kosten meer. Het gaat om tarieven die de ondernemers met de voorgestelde mensen kunnen afspreken. En wij hebben daar een een kleine markup op van aantal procent.”

Een voorbeeld van een succesvolle match is de pensionado die werd gekoppeld aan een bedrijf dat marktleider is in Europa op het gebied van industriële banden in de maritieme sector. „Dit bedrijf wilde zich gaan oriënteren op de Australische markt en had daar geen kennis en kende van. Ze vroegen ons of we iemand kennen. Die hadden we. En diegene heeft een hele andere oplossing geboden, hij tipte het bedrijf om juist naar Japan te gaan. De ondernemer is daarmee erg geholpen, het heeft hem veel investeringen bespaard.”

