Doei PowerPoint-moeras! Ex-topvrouwen scoren bij Rituals en ASICS met bakkerij: ‘Combi van denken en doen’

Van gebakken lucht naar gebakken brood. Twee oud-directeuren ruilden hun boardroom in voor een bakkerij, nadat ze zagen dat vergaderingen vaker energie lekken dan echte plannen smeden. Geen PowerPoint-moeras van eindeloze slides, maar een radicaal recept: teams die hun strategie bepalen met hun handen in het deeg. Zuurdesem kneden als dé remedie tegen de vergaderburn-out.

Na jaren in de top bij Philips en PVH, het moederbedrijf achter Tommy Hilfiger en Calvin Klein, gooiden Marina den Hengst en Joanna Latko het over een andere boeg. Met The Bakeroom gebruiken ze hun ervaring met strategie en productontwikkeling voor een eigen, onorthodoxe aanpak.



In die jaren ziet Marina haar agenda langzaam dichtslibben. Hoe hoger haar functie, hoe hoger het aantal meetings. Van korte overleggen tot meerdaagse heisessies: „heel vaak leveren die niet op wat je ervan hoopt”, vertelt ze in De Ondernemer Live.

Ik werkte twee jaar op zolder met een team verspreid over Europa. Dan merk je hoe lastig het is echt tot de kern te komen Marina den Hengst

Tijdens de coronaperiode wordt dat alleen maar duidelijker. Teams werken op afstand, gesprekken duren langer en de scherpte verdwijnt. „Ik zat twee jaar op zolder te werken met een team verspreid over Europa. Dan merk je pas hoe lastig het is om samen echt tot de kern te komen.”



Lees ook: Wonders of Work: de vergaderlocatie die co-working, beleving en duurzaamheid combineert

Van bakhobby naar The Bakeroom

Tegelijkertijd begint er ergens anders iets te borrelen. Haar compagnon Joanna verdiept zich in het bakken van zuurdesembrood, aanvankelijk als hobby. Op dagen dat ze tussendoor met deeg bezig is, merkt ze dat ze scherper blijft. Bakken dwingt tot pauze, en dat brengt rust in het hoofd.



De twee kennen elkaar al uit hun tijd als jonge professionals in Amsterdam. Als ze elkaar later weer spreken, komt het idee op tafel. Marina zoekt naar manieren om haar sessies energieker te maken, terwijl Joanna ziet hoeveel ruimte het bakproces oplevert. Ze besluiten dat te combineren. Et voilà: The Bakeroom ziet het levenslicht, nu inmiddels een jaar geleden.

Rituals, Versuni en ASICS

Waar traditionele vergaderingen vaak draaien om praten en analyseren, voegen Marina en Joanna daar een fysieke component aan toe. Tijdens een sessie bij The Bakeroom werken deelnemers aan een strategisch vraagstuk terwijl ze brood maken. „Die combinatie van denken en doen — brains on, hands on — is ook wetenschappelijk bewezen efficiënter voor concentratie en zorgt voor betere zakelijke resultaten”, zegt Marina. Het brood is daarbij „de rode draad die de sessie vorm geeft”. Terwijl het deeg rijst, ontstaat er volgens haar ruimte om tot goede conclusies te komen.



Dat concept wordt niet eerst uitgebreid uitgewerkt, maar meteen getest. Zonder plan plaatsen ze een oproep op LinkedIn: drie sessies, gratis, om te kijken of er vraag is. De reacties stromen meteen binnen. Daarmee is voor het duo duidelijk dat het concept aanslaat.



Na de eerste sessies verschuift de uitdaging. De vraag is niet langer óf er interesse is, maar of ze ook buiten hun eigen netwerk klanten kunnen aantrekken. Via campagnes op Google, LinkedIn en Meta proberen ze het concept breder in de markt te zetten. Dat lukt: inmiddels werken ook grotere bedrijven met The Bakeroom, waaronder Rituals, Versuni en ASICS. The Bakeroom groeit zo van een experiment uit tot een serieuze dienst voor bedrijven.

Zuurdesembrood speelt heel erg in op de trend van slow living: minder scherm, meer aandacht Marina den Hengst

Behoefte aan fysieke momenten

Toch brengt die groei een nieuw spanningsveld met zich mee. „Dat is ons grootste probleem meteen”, zegt Marina. „Wij worden heel vaak gezien als een heisessie of gewoon een leuk teamuitje.” Om dat onderscheid scherp te houden, bouwen ze hun aanbod op in drie niveaus. „We hebben drie services”, zegt Marina. „Meet is dat je alleen de ruimte huurt. Bake is dat je een zuurdesemworkshop toevoegt aan je eigen offsite. En rise is onze volledige methodologie, waarbij teams echt aan hun vraagstukken werken.”



Die methode van herijken, ideeën ontwikkelen, keuzes maken en uitvoeren moet ervoor zorgen dat sessies niet blijven hangen in inspiratie, maar leiden tot resultaat. „Heel vaak wordt er veel besproken, maar weinig besloten.”



De timing van het concept speelt hen in de kaart. In een werkomgeving die steeds digitaler wordt, groeit de behoefte aan fysieke bijeenkomsten. „Zuurdesembrood speelt heel erg in op de trend van slow living: minder scherm, meer aandacht, meer focus”, zegt Marina.



The Bakeroom speelt in op die beweging, maar voegt er een zakelijke laag aan toe. „Je hebt tijd én mindspace.”



Lees ook: Sinds corona schieten bakkerijen uit de grond: ‘Combinatie ondernemen en bakken vind ik heel leuk’

