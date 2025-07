Wonders of Work: de vergaderlocatie die co-working, beleving en duurzaamheid combineert

‘Wonders of Work’ is de nieuwe naam van Seats2meet Utrecht, een plek waar vergaderen, werken en ontmoeten samensmelten in een inspirerende omgeving. Het is een ecosysteem dat draait op verbinding, creativiteit en duurzaamheid.

De locatie van het oorspronkelijke Seats2meet verhuisde binnen Hoog Catharijne, op drie minuten lopen van Utrecht Centraal. Op die nieuwe plek merkten eigenaren Marcel Nicolaas en Esmee Keuren al snel hoeveel andere mogelijkheden er waren. Marcel: „De locatie zet automatisch aan tot nieuwsgierigheid en ontdekken. Overal is wat te beleven: van de eetervaring tot het interieur en de verrassend leuke mensen die je tegen het lijf loopt.”



Met Wonders of Work prikkelen we ook je verwondering Esmee Keuren Wonders of Work

„Natuurlijk kun je nog steeds gewoon een ruimte huren en je co-werkplek boeken” vult Esmee aan. „Maar met Wonders of Work prikkelen we ook je verwondering. Want acht uur lang non-stop vergaderen: dat is iets waar we stap voor stap anders naar gaan kijken. En dan is het fijn op een locatie te zijn waar dat aangewakkerd wordt.”

27 ruimtes als uniform universum

Wonders of Work een vergaderlocatie noemen, doet het concept dan ook tekort. De 27 ruimtes, ontworpen door architect Sheryl Leysner, hebben allemaal een eigen stijl, maar vormen samen een uniform universum vol natuurlijke materialen, gebogen glazen wanden en knipogen naar een andere tijd. Er is zelfs een soort magische huiskamer die van buiten, op grote hoogte, tegen het gebouw lijkt te zijn geplakt. „Geestig hè,” zegt Marcel. „Het is de bovenste helft van een voormalige brandtrap. We wilden daar iets verrassends mee doen, en nu zweef je als het ware in de ruimte.”

Het duurt even voordat we een plek voor het gesprek hebben gevonden, want Wonders of Work (afgekort ‘WoW’) zit goed vol. De ruimte die we kiezen is voor WoW-begrippen nog behoudend, al staat er een badkuip met plastic ballen in de hoek en is er een stoel aangeschoven voor de huis-dalmatiër James, die per se mee wil luisteren met het gesprek.



‘Een co-werkplek boek je kosteloos’

Seats2meet, vertelt Nicolaas, ontstond in 2008. De founders stelden toen een lange tafel beschikbaar voor professionals uit hun netwerk. En zo werd het de eerste co-work plek ter wereld. „Daar kon je als co-worker gratis komen werken. Zelfs de koffie betaalde je niet.”



Ook bij Wonders of Work blijft dat principe overeind: „Een co-werkplek boek je kosteloos. De ‘winst’ zit in de uitwisseling en bereidheid van mensen om open te staan. Voor het delen van kennis, een lach, het tonen van interesse. De co-workers hebben met elkaar gemeen dat ze elkaar willen liften. Niet alleen ik en jij, maar wij.”

Wonders of Work

Businessmodel Wonders of Work: van twee naar drie pijlers

Hoe dat uit kan? „We werken uit van twee pijlers. Met de ene pijler, de verhuur van ruimtes, verdienen we geld. Je betaalt per stoel en voor de tijd die je er bent. Helder en netjes. Met de tweede pijler, het co-worken, is er andere winst. Denk aan de marketingwaarde: je creëert ambassadeurs. Er ontstaat bereidheid om elkaar te helpen. Bezoekers beginnen zelf events op te zetten, of geven iets anders vorm, denken mee,” legt Marcel uit. „En we hebben een derde pijler toegevoegd”, vertelt Esmee, „Beleving en programmering die zorgen voor verbindingen tussen alles wat hier plaatsvindt: je vergadering, je eigen ontwikkeling of het werk dat je doet.”



Ik denk vanuit participatie: iedereen doet mee en wie het weet mag het zeggen Marcel Nicolaas Wonders of Work

Zelf begon Nicolaas op de militaire academie. Dat klinkt als een heel andere omgeving, maar hij ziet juist overeenkomsten: „Ik ben vijftien jaar beroepsmilitair geweest. Ik vond dat een heel sociale omgeving, waarin je sámen dingen gedaan krijgt. Dat heeft veel invloed gehad op wat ik daarna heb gedaan. Ik denk vanuit participatie: iedereen doet mee en wie het weet, mag het zeggen. Daar wil ik hier ook naartoe: sturing van onderuit de organisatie.”

Natuurlijk brengt het ondernemen ook uitdagingen met zich mee. Hoe is dat als koppel? „Voor ons heel makkelijk eigenlijk”, zegt Marcel. „Doordat we veel tijd met elkaar doorbrengen, kunnen we snel schakelen. Wat we vandaag bedenken, kan morgen al gerealiseerd zijn.” Esmee: „En we vullen elkaar mooi aan, omdat we allebei een andere achtergrond hebben.” Zij houdt zich met haar team bezig met de beleving van de locatie. Van de esthetiek van de ruimtes tot de klantbeleving in de breedste zin. „Ik ben oorspronkelijk grafisch ontwerper en experience designer. Ik heb een visie op ruimte, op het raken en verrassen van mensen. Marcel is degene met een vernieuwde blik op het gebied van vergaderen en werken”, vervolgt Esmee. „Hij bepaalt de grote lijnen én is op zijn gelukkigst als hij samen met de keuken de foodbeleving naar een next level mag brengen.”

Kernwaarde: plezier

Marcel: „Ja, plezier is essentieel. Het is één van onze kernwaardes, want een werkdag is pas geslaagd als je ergens onderweg écht plezier hebt gehad. En dat kan alleen als iedereen mag zijn wie diegene is.”



Wonders of Work kent zestig vrije werkplekken. Daar komen dagelijks zo’n zeventig mensen op af: sommigen alleen ’s ochtends, anderen juist ’s middags. Zo is er plek voor iedereen. Nadat de betalende gasten hebben geluncht, kunnen de co-workers tegen kostprijs ook een gezond bord eten opscheppen. Zo wordt er ook aan ‘no waste’ gewerkt.

Werken aan duurzaamheid komt veel terug bij WoW. Marcel: „Met een volledig biologisch buffet, maar ook onze manier van zaken doen: door het opbouwen van duurzame relaties. Wij willen nooit ten kóste van iemand geld verdienen.”